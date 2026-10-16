Amazonプライム感謝祭 超お買い得情報総まとめ 第17回
15万円から35万円まで！ Amazonプライム感謝祭でチェックしたいデスクトップPC
「ゲーミングPC、高すぎない？」そんな今こそチェックしたいAmazonの注目PC5選
2026年10月16日 20時00分更新
ゲーミングPCやクリエイター向けPCが欲しい。でも、最近はパーツの高性能化とともに価格も上がり、なかなか気軽には手を出せません。だからこそ、購入するなら性能と価格のバランスにはこだわりたいところ。最新のハイスペックモデルでなくても、用途に合った構成を選べば、十分に満足できるPCは見つかるはずです。
そんなPCの買い替えを考えている人にとって、「Amazonプライム感謝祭」は見逃せないタイミング。ゲーム向けの高性能モデルから、普段使いにも便利なコンパクトPC、写真や動画の編集に適したクリエイター向けモデルまで、さまざまな製品がラインアップされています。価格だけでなく、メモリー容量やグラフィックス性能、メーカーの保証やサポートにも注目して選びたいところ。
そこで今回は、Amazonで購入できるデスクトップPCの中から、15万円前後のお手頃なモデルから35万円クラスの本格派まで、気になる5台をピックアップしました。純粋なコストパフォーマンスに優れたモデルもあれば、用途によって評価が分かれそうな個性的なモデルもあります。「そろそろPCを新調したい」「今買うならどんな構成が狙い目？」という人は、ぜひ参考にしてみてください。
マウスコンピューター「G TUNE DG DGI5A6XB83SJW116AZ」
過去価格：299,980円
↓
279,880円（7％オフ）
Core Ultra 5とRadeon RX 9060 XT 16GBを組み合わせた、バランスのよいゲーミングPCです。特に注目したいのが、メモリーを32GB搭載している点。最近のゲームはもちろん、複数のアプリを同時に使う場面でも余裕が期待できます。価格はおよそ28万円と決して安くはありませんが、保証やサポート面も含めて考えれば、十分に検討する価値がありそうです。
普段使いにはもちろん、フルHDからWQHD解像度でのゲームプレイにも対応できる実力を備えています。最高画質であらゆるゲームを快適に……というわけにはいきませんが、設定を調整すれば幅広いタイトルを楽しめるでしょう。しばらくは現役で活躍してくれそうな構成だけに、長く使えるゲーミングPCを探している人には悪くない選択肢です。
マウスコンピューター「G TUNE DG DGA7A6XB623SJW115AZ」
過去価格：378,185円
↓
347,880円（8％オフ）
先ほど紹介したモデルと同じ筐体を採用しながら、CPUにゲーム性能で定評のあるRyzen 7 7800X3Dを搭載したゲーミングPC。GPUはRadeon RX 9060 XT 16GB、メモリーも32GBと充実した構成。さらに、水冷CPUクーラーを採用しているのもポイントです。価格はおよそ35万円と、先ほどのモデルほどのお手頃感はありませんが、ゲーム性能を重視した構成が魅力です。
特に、CPU性能がフレームレートに影響しやすいゲームを楽しむなら、こちらを選ぶ価値がありそう。フルHDからWQHD解像度でのゲームプレイを中心に、幅広いタイトルで快適な動作が期待できます。価格重視なら先ほどのモデルに軍配が上がりますが、ゲーム用途にもう少し予算をかけられるなら、十分に検討したい1台です。
レノボ「Lenovo LOQ Tower」
過去価格：274,280円
↓
249,280円（9％オフ）
価格と性能のバランスを考えると、かなり注目したい1台です。ノートPC向けのCPUを採用しているものの、処理性能は決して低くありません。さらに、GPUにはGeForce RTX 5060 Ti、メモリーは32GBを搭載し、価格は約25万円。ゲーミングPCとして考えれば、なかなか魅力的な構成といえるでしょう。
気になるのは、GeForce RTX 5060 Tiのビデオメモリーが8GBという点。最近のゲームでは、高解像度や高画質設定で容量不足が気になる場面もありますが、そのぶん価格が抑えられていると考えれば納得できるところ。一般的なデスクトップPCと比較しても十分にお買い得で、予算を抑えてゲーミングPCを手に入れたい人には選択肢となりそうです。
ASUS「TUF Gaming T500 TM500MH」
過去価格：200,428円
↓
149,800円（25％オフ）
ミニPC向けのRyzen 5 220とGeForce RTX 3050を組み合わせた、コンパクトなタワー型PC。ゲーミングPCとして見ると性能はかなり控えめですが、普段使いには十分な処理能力を備えています。Webブラウジングや動画視聴、オフィス作業などはもちろん、比較的軽いゲームなら楽しめるでしょう。価格はおよそ15万円で、省スペース性と日常的な使い勝手を重視する人には気になる1台です。
ただし、本格的なゲームを楽しみたいなら、もう少しGPU性能の高いモデルを選びたいところ。一方で、一般的な用途だけなら、ここまでのグラフィックス性能が必要かという悩ましさも……。とはいえ、普段使いを中心に、ときどき軽めのPCゲームも楽しみたいという人なら、十分に選択肢に入るでしょう。コンパクトなデスクトップPCを探している人には、検討してみる価値があるのでは。
マウスコンピューター「mouse DAIV KM」
過去価格：249,800円
↓
219,980円（12％オフ）
Core i5-14400とGeForce RTX 3050を搭載した、クリエイター向けのミニタワー型PCです。スペックとしては決して高性能な部類ではありませんが、写真編集や比較的軽めの動画編集なら十分に対応できる構成。コンパクトな筐体で設置しやすく、価格も約22万円。メーカーのサポート体制まで含めて考えれば、十分に検討する価値がありそうです。
特に、写真の現像や画像加工、フルHD動画の編集などを中心に使うなら、頼れる1台になってくれるでしょう。一方で、複雑な映像処理や本格的な3DCG制作などには、もう少し性能が欲しいところ。突出したスペックこそありませんが、日常的なクリエイティブ作業を無理なくこなせるデスクトップPCを探している人には、堅実な選択肢ではないでしょうか。
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