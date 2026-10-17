憧れのダイソンのドライヤーや掃除機が、Amazonで「ワゴンセール」レベルの割引率なんですけど

ダイソン製品、かっこいいけど値段が……

米家電メーカー・ダイソン。

その製品は質実剛健で、デザイン性が優れていることもあり、人気を集めています。

でも、気軽には買うにはちょっと値段が張りますよね。

1万円程度で十分に良いものが買えるドライヤーは、実売価格で約4万円。 掃除機は、実売価格で4万そこそこのものが多い中で、ダイソンは8万円前後。

肝心の性能は良くて、部屋にも置いていいとも思えますが、「もうちょっとだけ買いやすい価格なら……」と感じるのが正直なところ。

Amazonのプライム感謝祭セールが、その「もうちょっとだけ買いやすい価格」を実現させちゃっています。

この大幅値引きはアツい

なかなか、すごい値引き率です。

「Dyson Purifier Hot+Cool Gen1（HP10 BN AM）」というモデルは参考価格5万5,957円から22%オフの4万3,650円、ヘアドライヤー「Supersonic」は参考価格3万7,800円から34%オフの2万4,900円。

コードレス掃除機の「Dyson V8 Fluffy」については、参考価格4万1800円から37%オフの2万6500円。

最近はあまり見かけませんが、昔は家電店に行くと「投げ売りワゴンセール」などという感じで、いろいろな商品を大きく値下げして販売することがよくあったものです。

「37%オフ」みたいな思い切った割引率を見ていると、なんだかそのワゴンセールを思い出しちゃいます。