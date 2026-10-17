Amazonプライム感謝祭 超お買い得情報総まとめ 第19回
憧れのダイソンのドライヤーや掃除機が、Amazonで「ワゴンセール」レベルの割引率なんですけど
2026年10月17日 12時00分更新
ダイソン製品、かっこいいけど値段が……
米家電メーカー・ダイソン。
その製品は質実剛健で、デザイン性が優れていることもあり、人気を集めています。
でも、気軽には買うにはちょっと値段が張りますよね。
1万円程度で十分に良いものが買えるドライヤーは、実売価格で約4万円。 掃除機は、実売価格で4万そこそこのものが多い中で、ダイソンは8万円前後。
肝心の性能は良くて、部屋にも置いていいとも思えますが、「もうちょっとだけ買いやすい価格なら……」と感じるのが正直なところ。
Amazonのプライム感謝祭セールが、その「もうちょっとだけ買いやすい価格」を実現させちゃっています。
この大幅値引きはアツい
なかなか、すごい値引き率です。
「Dyson Purifier Hot+Cool Gen1（HP10 BN AM）」というモデルは参考価格5万5,957円から22%オフの4万3,650円、ヘアドライヤー「Supersonic」は参考価格3万7,800円から34%オフの2万4,900円。
コードレス掃除機の「Dyson V8 Fluffy」については、参考価格4万1800円から37%オフの2万6500円。
最近はあまり見かけませんが、昔は家電店に行くと「投げ売りワゴンセール」などという感じで、いろいろな商品を大きく値下げして販売することがよくあったものです。
「37%オフ」みたいな思い切った割引率を見ていると、なんだかそのワゴンセールを思い出しちゃいます。
前々からダイソン製品が欲しいと思っていた方、以前から使っていて買い替えを狙っていた方、ひとついかがでしょうか？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第99回
トピックス【Amazonプライム感謝祭攻略法】先行セール開始！ どうすれば得する？ この商品がオトク！ まずはこれを読めばOK！
-
第17回
トピックス「ゲーミングPC、高すぎない？」そんな今こそチェックしたいAmazonの注目PC5選
-
第16回
iPhoneiPhone AirもAirPods Pro 3もお買い得！ Amazonプライム感謝祭で狙いたいApple製品5選
-
第15回
トピックスやっぱトラックボールよ！ 定番ロジクール「M575SPd」がAmazonで5000円切りとお買い得
-
第14回
グルメAmazonで脂の乗った美味い「鮭の切り身」が安い。1kgで3000円を切ってるぞ！
-
第13回
AppleApple Watch Series 11が15%オフ Amazonタイムセールでお買い得
-
第12回
トピックスiPhone Duoを買うべきか、それとも“ふつうの”iPhoneとiPad Airを両方買うべきか
-
第11回
ホビー「スマホに10万円は高すぎる！」Amazonでお買い得、3万円以下から買える“高コスパ”スマホ5選
-
第10回
トピックスMicrosoft Officeが最大21％オフ！ Amazonプライム感謝祭を見逃すな
-
第9回
トピックスデロリアンが800円!? 何言ってんだよドク、日本メーカーが最高なんだぜ
- この連載の一覧へ