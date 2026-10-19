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Amazonプライム感謝祭 超お買い得情報総まとめ 第23回

本日23時59分で終了！ Amazonプライム感謝祭「駆け込みで買っておけ」ガジェット5選

2026年10月19日 17時30分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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　10月16日から開催されている「Amazonプライム感謝祭」も、本日10月19日（月）が最終日。セールが終了する23時59分まで、残された時間はあとわずかです。気になる商品をカートに入れたまま、購入を迷っている人もいるのではないでしょうか。

　今回のセールでは、AmazonのスマートディスプレーやAnkerの充電器、ロジクールの高性能マウスなど、人気ガジェットが続々と値下がりしています。普段はなかなか手が出せない製品も、この価格なら思い切って購入できるかもしれません。

　今回は、プライム感謝祭が終わる前にチェックしておきたいガジェットを5つ厳選。毎日の暮らしを便利にするアイテムから、仕事の効率を高めるPC周辺機器まで、買って損のない実力派をピックアップ。セール最終日、最後のお買い物の参考にしてみてください！

半額以下なら試したい！
Amazon「Echo Show 5」

Amazon.co.jpでチェック

Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール

詳細を見る

過去価格：12,980円

5,980円（54％オフ）

　スマートホームに興味はあるけれど、まだ手を出していない。そんな人におすすめなのが、Amazonのスマートディスプレー「Echo Show 5（第3世代）」です。5.5インチのディスプレーを搭載し、音声アシスタントのAlexaに対応。「アレクサ、今日の天気は？」「タイマーを10分セットして」と話しかけるだけで、さまざまな操作ができます。音楽再生やビデオ通話、対応するスマート家電の操作にも利用できます。

　今回のプライム感謝祭では54％オフの5980円。普段は1万円を超えるスマートディスプレーが、半額以下で手に入ります。キッチンに置いて料理中のタイマー代わりに使ったり、寝室で時計や音楽プレーヤーとして活用したりと、使い道はさまざま。

Amazonプライム感謝祭で「Echo Show 5」を見る
 

充電ケーブルのごちゃごちゃにサヨナラ！
Anker「MagGo Wireless Charging Station」

Amazon.co.jpでチェック

Anker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1) ブラック | 旅行 / 持ち運び 充電器 / ワイヤレス充電器 / magsafe充電器 / apple watch 充電器 / Qi2 15W / magsafe対応 / Airpods充電 / iPhone 18 / 17 / 16 シリーズ

詳細を見る

価格：14,990円

8,990円（40％オフ）

　スマートフォン、Apple Watch、ワイヤレスイヤフォン。それぞれの充電ケーブルがデスクの上で絡まっていませんか？ Ankerの「MagGo Wireless Charging Station（Foldable 3-in-1）」は、対応するiPhone、Apple Watch、ワイヤレスイヤホンの3台を同時に充電できる優れもの。iPhoneのQi2対応モデルなら最大15Wのワイヤレス充電も可能です。

　折りたたみ式なので、旅行や出張に持っていけるのも魅力。複数の充電器を持ち歩く必要がなくなり、荷物をすっきりまとめられます。通常1万4990円のところ、今回のセールでは40％オフの8990円。毎日使うアイテムだけに、充電環境を快適にしたい人は、この機会にチェックしておきたいところ。

Amazonプライム感謝祭で「MagGo Wireless Charging Station」を見る
 

仕事用マウスをグレードアップ！
ロジクール「MX MASTER 4」

Amazon.co.jpでチェック

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール MX MASTER 4 アドバンスド ワイヤレス マウス 触覚フィードバック 静音 MX2400GRd

詳細を見る

過去価格：19,990円

16,900円（15％オフ）

　ロジクールの「MX MASTER 4」は、同社のフラッグシップモデルに位置づけられる高性能ワイヤレスマウス。注目したいのは、操作に応じて指先に振動を伝える「触覚フィードバック」機能。よく使うショートカットをリング状に表示する「Actions Ring」にも対応しており、複数のアプリを使い分ける作業にも便利です。

　高速スクロールに対応するMagSpeedホイールや、横スクロール用のサムホイールなど、作業効率を高める機能も充実。毎日のPC作業を少しでも快適にしたい人には魅力的なモデルでしょう。

Amazonプライム感謝祭で「MX MASTER 4」を見る
 

面倒な掃除をおまかせ！
SwitchBot「ロボット掃除機 K11+」

Amazon.co.jpでチェック

【世界最小級掃除機】 SwitchBot ロボット掃除機 K11+ 超小型 高精度マッピング 6000pa強力吸引 水拭き 掃除シート付き 静音 | ロボット掃除機、超小型、高精度マッピング、6000Pa強力吸引、水拭き対応、遠隔操作

詳細を見る

過去価格：48,000円

37,800円（21％オフ）

　毎日の掃除をもっと楽にしたい。そんな願いをかなえてくれるのが、SwitchBotの「ロボット掃除機 K11+」です。コンパクトな本体と自動ゴミ収集ステーションを組み合わせたモデルで、部屋を自動で掃除してくれるのが魅力。掃除が終わると、本体にたまったゴミをステーションに収集してくれるため、毎回ダストボックスを空にする手間も省けます。

　省スペース設計ながら、メーカー公称で約90日分のゴミをためられるステーションにも注目。ロボット掃除機は置き場所に困るという人にも、検討しやすい製品でしょう。今回のセールでは21％オフの3万7800円。実に1万円以上の値引きです。

Amazonプライム感謝祭で「SwitchBot ロボット掃除機 K11+」を見る
 

6000円引きは見逃せない！ Apple「AirPods Pro 3」

Amazon.co.jpでチェック

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

詳細を見る

参考価格：42,800円

36,800円（14％オフ）

　「AirPods Pro 3」は、強力なアクティブノイズキャンセリングを搭載し、電車や街中など騒がしい場所でも音楽や動画に集中しやすいのが魅力。周囲の音を取り込む外部音取り込みモードや、周囲の状況に応じて音の聞こえ方を調整する適応型オーディオなど、便利な機能も充実しています。

　さらに、ワークアウト中の心拍数を測定できるセンサーを搭載し、ノイズキャンセリングを有効にした状態でも最大8時間の連続再生が可能。iPhoneユーザーなら、毎日の通勤や通学から運動まで、幅広い場面で活躍してくれるでしょう。今回のプライム感謝祭では、参考価格から6000円引きの3万6800円。以前から購入を考えていた人は、セール終了前に検討しておきたい1台です。

Amazonプライム感謝祭で「AirPods Pro 3」を見る
 

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