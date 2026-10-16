iPhone AirもAirPods Pro 3もお買い得！ Amazonプライム感謝祭で狙いたいApple製品5選

Apple製品は欲しいけれど、やっぱり価格が気になる……。iPhoneにiPad、Apple Watch、AirPodsと、魅力的な製品はたくさんあるものの、気軽に買える価格ではないかも。しかも、Apple製品は普段なかなか値下がりしないだけに、少しでもお得に購入できる機会は見逃したくないところです。

はい、そこで「Amazonプライム感謝祭」です。薄型軽量ボディが魅力のiPhone Airをはじめ、高性能なM4チップを搭載したiPad Air、健康管理に役立つApple Watch Series 11など、人気のApple製品がお買い得になっています。

で今回は、Amazonプライム感謝祭でチェックしたいApple製品を5つピックアップ。iPhoneやiPadといった主力製品から、毎日の生活を便利にしてくれるAirPods Pro 3、iPadの活用の幅を広げるApple Pencil Proまで、注目のアイテムが勢ぞろいです。

「iPhone Air（256GB）」

参考価格：189,980円

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149,800円（21％オフ）

薄さと軽さにこだわるなら、チェックしたいのが「iPhone Air」。厚さわずか5.6mm、重量約165gという驚きの薄型軽量ボディながら、6.5型の大画面有機ELディスプレーを搭載。最大120HzのProMotionにも対応し、画面の滑らかさも申し分ありません。さらに、高性能なA19 Proチップを採用しているので、普段使いはもちろん、ゲームも快適に楽しめる実力を備えています。

一方で、背面カメラは4800万画素の1眼構成で、物理SIMカードにも非対応と、薄型化のために割り切った部分もあります。iPhone 18シリーズが出た今となっては、“最新のスペック”とは言い難い。それでも、このデザインと性能の組み合わせは大きな魅力。薄くて軽いiPhoneが欲しい人なら、この価格はかなり魅力的ではないでしょうか。

11インチiPad Air（M4）（256GB）

参考価格：146,801円

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133,800円（9％オフ）

高性能なiPadを長く使いたいなら、「11インチiPad Air」に注目。2026年3月に登場したモデルで、Macにも採用されている高性能なM4チップに加え、12GBのユニファイドメモリーを搭載。動画視聴やWebブラウジングはもちろん、ゲームや写真編集、動画編集まで幅広い用途で快適に使えます。11型のLiquid Retinaディスプレーは発色も美しく、Apple Intelligenceにも対応するなど、性能面での不満はまずないでしょう。

Apple Pencil ProやMagic Keyboardにも対応しているので、イラスト制作や文書作成など、クリエイティブな作業にも活躍してくれます。安価なiPadでは物足りないけれど、iPad Proまでは必要ないという人に、ちょうどいい1台といえそう。

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mm

参考価格：71,800円

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60,900円（15％オフ）

iPhoneユーザーなら、チェックしておきたいのが「Apple Watch Series 11」。2025年に登場したモデルで、心拍数の計測や心電図、睡眠スコアに加え、高血圧の兆候を捉える通知機能など、健康管理に役立つ機能が充実しています。42mmのアルミニウムモデルは約30.3gと軽量で、常時表示に対応したRetinaディスプレーも搭載。Suicaでの支払いや通知の確認など、日常生活をちょっと便利にしてくれる1台です。

バッテリー駆動時間は通常使用で最大24時間、低電力モードなら最大38時間。高速充電にも対応しており、約15分の充電で最大8時間使えるのもうれしいポイントです。毎日の充電は必要になりそうですが、健康管理から運動記録、キャッシュレス決済まで幅広く活躍してくれます。

AirPods Pro 3

参考価格：42,800円

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36,800円（14％オフ）

「AirPods Pro 3」最大の魅力は、前世代のAirPods Pro 2と比べて最大2倍の雑音を低減できるという、強力なアクティブノイズキャンセリング機能。電車の中やカフェなどでも、音楽や動画にじっくり集中できます。さらに、心拍数センサーを新たに搭載し、運動中の心拍数や消費カロリーを記録できるほか、対応するiPhoneと組み合わせればライブ翻訳機能も利用可能。

バッテリー駆動時間も、ノイズキャンセリングを有効にした状態で最大8時間と十分。IP57等級の防塵・耐水性能を備えているので、汗をかく運動時にも安心して使えます。今回のプライム感謝祭では、通常4万2800円のところ、6000円引きの3万6800円でセールに登場。決して安価なイヤホンではありませんが、音質や静粛性、使い勝手を考えれば、納得できる価格ではないでしょうか。

Apple Pencil Pro

参考価格：23,800円

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20,800円（13％オフ）

iPadを手書きノートやイラスト制作に活用したいなら、手に入れておきたいのが「Apple Pencil Pro」。ペンを指で軽く押す「スクイーズ」でツールを切り替えたり、軸を回転させる「バレルロール」でブラシの向きを調整したりと、直感的な操作が魅力。触覚フィードバックにも対応しており、まるで本物のペンを使っているような感覚で作業できます。もちろん、手書きメモやPDFへの書き込みなど、普段使いでも便利なアイテム。

iPadの側面にマグネットで取り付けるだけで充電できるほか、置き忘れた際に便利な「探す」機能にも対応しています。ただし、対応するiPadは限られており、先ほど紹介したM4搭載iPad Airなどで利用可能。これから対応iPadを購入する人はもちろん、すでに持っている人も、この機会にセットでそろえてみてはいかがでしょうか。