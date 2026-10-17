全部1万円以下！ Amazonプライム感謝祭で気軽に買いたい「便利ガジェット」5選

ガジェットは好きだけれど、何万円もする製品を気軽に買うのは気が引ける。スマートホームやトラックボール、ノイズキャンセリングイヤホンなど……気になるアイテムはあっても、なかなか購入に踏み切れないものです。

そんなときにチェックしたいのが「Amazonプライム感謝祭」。10月16日から19日まで開催されている今回のセールでは、日々の生活をちょっと便利にしてくれるガジェットも、お買い得価格で登場しています。しかも、1万円以下で手に入るものが盛りだくさん・

今回は、Amazonプライム感謝祭でチェックしたい1万円以下のガジェットを5つピックアップ。定番のUSB充電器から、ちょっと試してみたかったスマートホーム製品まで、「この価格なら買ってみようかな」と思えるアイテムを集めました。

Anker Nano II 65W

過去価格：4,490円

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2,990円（33％オフ）

スマートフォンやノートPCの充電環境を見直したいなら、Ankerの「Nano II 65W」。最大65W出力のUSB PD対応充電器で、スマホはもちろん、USB PDに対応するノートPCの充電にも利用できます。高出力ながらコンパクトで、プラグも折りたためるため、持ち運びにも便利。

ノートPCに付属する大きなACアダプターを持ち歩いている人なら、そのありがたみを実感できるはず。対応する充電規格や必要な出力は確認したいところですが、3000円を切る価格なら、外出用の充電器として1台追加しておくのもよさそうです。

ロジクール M575SPd

過去価格：8,470円

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4,980円（41％オフ）

普通のマウスとはちょっと違う操作感を楽しみたいなら、ロジクールのワイヤレストラックボール「M575SPd」に注目。本体を動かさず、親指でボールを転がしてカーソルを操作するタイプで、狭いデスクでも使いやすいのが特徴です。従来のM575と比べてクリック音を約80％低減した静音設計もポイント。

トラックボールは気になっていても、操作方法が違うだけに購入をためらってしまう人も多いはず。ただ、今回は5000円を切るセール価格。慣れるまで少し時間はかかるかもしれませんが、普段のPC作業を変えてみたい人なら、これを機に挑戦してみては？

SOUNDPEATS C30

過去価格：4,980円

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3,778円（24％オフ）

ワイヤレスイヤホンも、手頃な価格で高機能な製品を選べるようになりました。SOUNDPEATSの「C30」は、周囲の騒音を低減するハイブリッド式のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。高音質コーデックのLDACにも対応しており、対応するAndroidスマートフォンなどと組み合わせれば、高音質なワイヤレス再生を楽しめます。

ノイズキャンセリング対応で4000円を切る価格なので、電車での移動やカフェでの作業中など、周囲の音を少しでも抑えたい場面で活躍してくれそう。初めてノイズキャンセリングイヤホンを購入する人はもちろん、普段使い用のサブ機を探している人にもよい選択肢でしょう。

SwitchBot ハブ2

過去価格：9,980円

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7,980円（20％オフ）

スマートホームに興味はあるけれど、何から始めたらいいかわからない。そんな人におすすめしたいのが「SwitchBot ハブ2」です。赤外線リモコンに対応するテレビやエアコンなどを登録すれば、スマートフォンからまとめて操作できるようになります。温湿度や照度を確認できるセンサーも備えており、室内環境に合わせた家電操作の自動化にも対応します。

何より魅力的なのは、今ある家電を買い替えずに使えること。帰宅前にエアコンをつけたり、寝る前にまとめて家電を操作したりと、毎日のちょっとした手間を減らせます。スマートホームは大がかりなものと思っていた人も、8000円以下なら比較的気軽に導入できるのではないでしょうか。

Fire TV Stick 4K Select

過去価格：7,980円

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3,980円（50％オフ）

最後に紹介するのは、Amazonのストリーミングメディアプレーヤー「Fire TV Stick 4K Select」。テレビのHDMI端子に接続することで、Prime VideoやYouTube、Netflixなどの動画配信サービスを大画面で楽しめるアイテムです。4K映像の出力にも対応しており、対応するテレビと組み合わせれば高精細な映像を楽しめます。

今回のプライム感謝祭では、参考価格から半額の3980円で販売中。リビングのテレビはもちろん、寝室などに置いた2台目のテレビ用として導入するのもよさそうです。ただし、独自のVega OSを採用しているため、従来のFire TV向けアプリがすべて使えるわけではありません。利用したいサービスの対応状況を確認しておくと安心です。