Amazonプライム感謝祭 超お買い得情報総まとめ 第14回
Amazonで脂の乗った美味い「鮭の切り身」が安い。1kgで3000円を切ってるぞ！
2026年10月16日 12時00分更新
上がり続ける物価、上がり続ける食費
朝のニュースチェックをしていると、必ずと言っていいほど、どこかのメディアが話題になっている物価の上昇。
最近は、何を買っても「ああ、価格が上がったなあ」と感じますが、特に生活に直結するのが食料品の値上げです。
食料品は生きている限り必ず必要になりますから、節約するかと思うかもしれませんね。 支出として使う金額は家庭により色々かと思いますが、以前なら3万円で済んでいたのに5万円になった、5万円で済んでいたのに8万円になった……そんな声はよく聞きます。
なんと1kgで約3000円！
「お嬢様できる、お得な食料品はないかな」と、なんとなくAmazonのプライム感謝祭先行セールの情報を見ていたら、すごく安かった「鮭」を見つけました。
以前の価格が5980円に対し、現在は50%オフの2990円。 なんと1kg入りです。 無そうです塩タイプと有塩タイプが選べて、鮭の種類は「銀鮭」です。
鮭には主に紅鮭、銀鮭、秋鮭もありますが、銀鮭は比較的大ぶりで脂がよく獲れていることが多いとされています。
私、実際にこの鮭を購入して食べてみたのですが、程よく脂がいてて、「この量、この味で3000円以下なら、とてもいいな〜」と感じました。焼き鮭、ムニエル、酒蒸しなど、様々な料理に活用でき、素晴らしい主菜にできるクオリティです。
「うん、なかなかいいな」と思いながら、私はもう1パックを追加注文したのでした。
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