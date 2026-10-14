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Amazonプライム感謝祭 超お買い得情報総まとめ 第11回

「スマホに10万円は高すぎる！」Amazonでお買い得、3万円以下から買える“高コスパ”スマホ5選

2026年10月14日 20時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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　スマホを買い替えたいけれど、最新のハイエンドモデルに10万円、15万円もかけるのはちょっと……と思う人もいるでしょう。

　現在、Amazonでは「Amazonプライム感謝祭」が開催されています。

　スマートフォンも例外ではなく、普段よりグッとお買い得になっているモデルが登場しています。スマホの買い替えを考えているなら、ぜひチェックしておきたいタイミングです。

　そこで今回は、Amazonで購入できるスマートフォンの中から、とくに魅力的なセール商品をピックアップ。「高すぎるスマホはいらない。でも、安さだけで選んで失敗したくない」という人は、ぜひ参考にしてみてください。

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シャオミ「REDMI Note 15 Pro 5G」

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シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン REDMI Note 15 Pro 5G 8+256GB 6.83インチ1.5Kディスプレイ 2億画素 AIカメラ MediaTek Dimensity 7400-Ultra 6,300mAh大容量 6年間寿命バッテリー 45Wターボチャージ Felica搭載 IP66/IP68 防塵防水 回線対応 ブラック

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参考価格：57,980円

45,064円（22％オフ）

　プライム感謝祭のセール対象ではありませんが、普段よりもかなりお買い得になっている注目の1台です。CPUの性能はやや控えめなものの、1/1.4型センサーを採用した約2億画素の高性能カメラを搭載。さらに、タフに使える堅牢性の高さも魅力です。

　本格的な防水性能に加え、おサイフケータイに対応するFeliCaや8GBメモリーなど、日常使いにうれしい機能もしっかり備えています。これだけの機能がそろって4万円台半ばなら、かなり魅力的な価格といえるでしょう。今後、同じような条件で購入できる機会はなかなかないかもしれません。

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OPPO「Reno13 A」

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OPPO Reno13 A 5G SIMフリー スマートフォン OPPO スマホ 本体 日本語版 6.7インチ 有機ELディスプレイ 5000万画素 2400×1080 120Hz 急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 携帯電話 おサイフケータイ 指紋認証 顔認証 8GB RAM 16GB拡張+128GB ROM 1TB拡張可能

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参考価格：44,364円

39,926円（10％オフ）

　約1年前に登場したモデルですが、今回の価格なら十分に購入を検討する価値がありそうです。OPPOらしい機能がひと通りそろった、バランスのよい1台。突出した特徴こそないものの、IP69の高い防水性能やおサイフケータイに対応するFeliCa、8GBメモリーなど、日常使いにうれしい機能をしっかり備えています。

　基本スペックも普段使いには十分な水準で、洗練されたデザインも魅力のひとつです。性能や機能に大きなこだわりがなければ、不満なく使えるでしょう。これだけの内容で4万円を切るなら、なかなかお買い得な選択肢といえそうです。

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サムスン「Galaxy A57 5G」

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Samsung Galaxy A57 5G 128GB｜オーサムグレー｜AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.7インチ｜軽量約179g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 5,000mAh｜SM-A576QZAASJP

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参考価格：79,800円

69,318円（13％オフ）

　サムスンのミドルハイクラスに位置するモデルで、上位モデルを思わせる洗練されたデザインが魅力の1台です。AI機能にも対応しており、カメラは望遠こそ搭載していないものの、実用性十分の3眼構成。さらに、6.7型の大画面を備えながら、厚さ約6.9mm、重さ約179gという薄型軽量ボディも大きなポイントです。

　AnTuTuベンチマークのスコアは130万点台と、圧倒的な処理性能というわけではありませんが、普段使いなら十分快適に動作する実力を備えています。大画面の見やすさと持ちやすさを両立し、機能面でもバランスの取れたモデルだけに、7万円を切る価格なら十分に「買い」といえるでしょう。

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Xiaomi POCO M8 5G

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Xiaomi POCO M8 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 6.77" 120Hz有機EL(AMOLED)デイスプレイ Snapdragon 6 Gen 3 5520mAh (typ) バッテリー5000万画素数AI デュアルカメラ 超薄型・軽量 高耐久性 IP66防塵防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバー

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参考価格：36,980円

32,980円（11％オフ）

　できるだけ予算を抑えつつ、普段使いに十分な性能を備えたスマホが欲しいなら、3万3000円のこちらがおすすめです。防水に対応するほか、約5000万画素のカメラや、120Hzのリフレッシュレートに対応した6.77型有機ELディスプレーを搭載。メモリーも8GBを確保しており、この価格帯としてはなかなか充実したスペックです。

　ただし、おサイフケータイに使われるFeliCaには非対応なので、その点には注意が必要です。とはいえ、普段の支払いはQRコード決済で十分という人なら、大きな問題にはならないでしょう。メモリー4GBのエントリーモデルを選ぶよりも、快適さの面で期待できるだけに、コストパフォーマンスを重視するなら有力な選択肢です。

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【整備済み品】Google Pixel 7a

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【整備済み品】 Google Pixel 7a G82U8 128GB Snow SIMフリー (整備済み品)

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参考価格：33,131円

29,817円（10％オフ）

　ちょっと変わり種ですが、こちらの整備済みスマホも注目したい1台です。中古スマホ販売大手の「にこスマ」が取り扱う整備品ということで、比較的安心して選べるのもポイント。約3年前に登場したモデルながら、CPU性能やカメラ性能は現在の基準でも十分に通用する水準です。それが3万円を切る価格で手に入るなら、なかなか魅力的な選択肢といえるでしょう。

　ただし、気になるのがセキュリティーアップデートの保証期間です。2028年5月までとなっているため、これから長く使い続けたい人にとっては判断が難しいところ。とはいえ、あと1～2年ほど快適に使えるスマホを手頃な価格で探しているなら、十分に検討する価値がありそうです。

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