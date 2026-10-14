Amazonプライム感謝祭 超お買い得情報総まとめ 第11回
「スマホに10万円は高すぎる！」Amazonでお買い得、3万円以下から買える“高コスパ”スマホ5選
2026年10月14日 20時00分更新
スマホを買い替えたいけれど、最新のハイエンドモデルに10万円、15万円もかけるのはちょっと……と思う人もいるでしょう。
現在、Amazonでは「Amazonプライム感謝祭」が開催されています。
スマートフォンも例外ではなく、普段よりグッとお買い得になっているモデルが登場しています。スマホの買い替えを考えているなら、ぜひチェックしておきたいタイミングです。
そこで今回は、Amazonで購入できるスマートフォンの中から、とくに魅力的なセール商品をピックアップ。「高すぎるスマホはいらない。でも、安さだけで選んで失敗したくない」という人は、ぜひ参考にしてみてください。
シャオミ「REDMI Note 15 Pro 5G」
参考価格：57,980円
↓
45,064円（22％オフ）
プライム感謝祭のセール対象ではありませんが、普段よりもかなりお買い得になっている注目の1台です。CPUの性能はやや控えめなものの、1/1.4型センサーを採用した約2億画素の高性能カメラを搭載。さらに、タフに使える堅牢性の高さも魅力です。
本格的な防水性能に加え、おサイフケータイに対応するFeliCaや8GBメモリーなど、日常使いにうれしい機能もしっかり備えています。これだけの機能がそろって4万円台半ばなら、かなり魅力的な価格といえるでしょう。今後、同じような条件で購入できる機会はなかなかないかもしれません。
OPPO「Reno13 A」
参考価格：44,364円
↓
39,926円（10％オフ）
約1年前に登場したモデルですが、今回の価格なら十分に購入を検討する価値がありそうです。OPPOらしい機能がひと通りそろった、バランスのよい1台。突出した特徴こそないものの、IP69の高い防水性能やおサイフケータイに対応するFeliCa、8GBメモリーなど、日常使いにうれしい機能をしっかり備えています。
基本スペックも普段使いには十分な水準で、洗練されたデザインも魅力のひとつです。性能や機能に大きなこだわりがなければ、不満なく使えるでしょう。これだけの内容で4万円を切るなら、なかなかお買い得な選択肢といえそうです。
サムスン「Galaxy A57 5G」
参考価格：79,800円
↓
69,318円（13％オフ）
サムスンのミドルハイクラスに位置するモデルで、上位モデルを思わせる洗練されたデザインが魅力の1台です。AI機能にも対応しており、カメラは望遠こそ搭載していないものの、実用性十分の3眼構成。さらに、6.7型の大画面を備えながら、厚さ約6.9mm、重さ約179gという薄型軽量ボディも大きなポイントです。
AnTuTuベンチマークのスコアは130万点台と、圧倒的な処理性能というわけではありませんが、普段使いなら十分快適に動作する実力を備えています。大画面の見やすさと持ちやすさを両立し、機能面でもバランスの取れたモデルだけに、7万円を切る価格なら十分に「買い」といえるでしょう。
Xiaomi POCO M8 5G
参考価格：36,980円
↓
32,980円（11％オフ）
できるだけ予算を抑えつつ、普段使いに十分な性能を備えたスマホが欲しいなら、3万3000円のこちらがおすすめです。防水に対応するほか、約5000万画素のカメラや、120Hzのリフレッシュレートに対応した6.77型有機ELディスプレーを搭載。メモリーも8GBを確保しており、この価格帯としてはなかなか充実したスペックです。
ただし、おサイフケータイに使われるFeliCaには非対応なので、その点には注意が必要です。とはいえ、普段の支払いはQRコード決済で十分という人なら、大きな問題にはならないでしょう。メモリー4GBのエントリーモデルを選ぶよりも、快適さの面で期待できるだけに、コストパフォーマンスを重視するなら有力な選択肢です。
【整備済み品】Google Pixel 7a
参考価格：33,131円
↓
29,817円（10％オフ）
ちょっと変わり種ですが、こちらの整備済みスマホも注目したい1台です。中古スマホ販売大手の「にこスマ」が取り扱う整備品ということで、比較的安心して選べるのもポイント。約3年前に登場したモデルながら、CPU性能やカメラ性能は現在の基準でも十分に通用する水準です。それが3万円を切る価格で手に入るなら、なかなか魅力的な選択肢といえるでしょう。
ただし、気になるのがセキュリティーアップデートの保証期間です。2028年5月までとなっているため、これから長く使い続けたい人にとっては判断が難しいところ。とはいえ、あと1～2年ほど快適に使えるスマホを手頃な価格で探しているなら、十分に検討する価値がありそうです。
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