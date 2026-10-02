アマゾン「Kindle」薄くなって新登場　旧世代機はセール行き

Amazon Kindle、薄くなって新登場。

Amazonは10月1日、電子書籍リーダー「Kindle」シリーズ4モデルのリニューアルを発表した。全モデルで画面とベゼルの段差をなくしたフラットなフロントデザインを採用し、これまでよりも薄型・軽量化したのが特徴だ。

最軽量の「Kindle（16GB）」は、前モデルより書籍の表示速度を約30％高速化したモデル。重量は140gと軽量だ。カラーは新色ウベパープルとグラファイトで、価格は2万9980円。アルミニウム製の背面を採用した、Kindle初の32GBモデルも用意する。価格は3万3980円。

上位モデルとしては、最大12週間のバッテリーとIPX8等級の防水性能を備える「Kindle Paperwhite」が3万9980円から、7インチのカラーディスプレーを搭載する「Kindle Colorsoft」が5万1980円からとなっている。新色としてシーグラスグリーンやフィグなども加わった。

Kindle（16GB）とKindle（32GB）は10月1日に発売。PaperwhiteとColorsoftは同日から予約を受け付け、11月11日に出荷を開始する。

新たなアクセサリとして、離れた場所からページを送れる専用のBluetoothリモコン「Kindle Click」も5180円で発売する。子ども向けの「Amazon キッズKindle」と「Amazon キッズKindle Colorsoft」もリニューアルした。

なお、10月13日から先行セールを実施する「Amazonプライム感謝祭」では前世代のKindleシリーズが特価販売される。Kindleが1万6980円、Kindle Paperwhiteが2万2980円、Kindle Colorsoftが2万9980円となる。

「Kindle Scribe Colorsoft」と「Kindle Scribe」もセール対象となり、32GBのKindle Scribe Colorsoftは8万4980円、32GBのKindle Scribeは6万9980円で販売する。