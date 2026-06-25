ロックスター・ゲームズが開発し、テイクツー・インタラクティブが販売するシリーズ最新作「グランド・セフト・オートVI」（GTA6）のプレオーダー（予約）が、6月25日より始まった。

ついに明かされた価格は、スタンダード・エディションが9800円、アルティメット・エディションが1万2280円と判明。

これに対しユーザーからは「1万円切ってる！」「海外版と比べて安い、ありがとう！」「良心的な価格で即ポチ」「これなら買えます！買わせてください！」など、歓喜の声が寄せられている。

というのも、時差の関係で先行して発表された海外版の価格は、通常版が「約80ドル」。現在の為替レートで換算すると日本円で「約1万2900円」となっていたからだ。それに比べると、かなり日本市場向けには抑えられているのがわかる。

また、アルティメット・エディションを買うと、限定車両や限定武器、見た目の変更や特別なクエスト＆ショップ開放などの特典が付いてくる。どちらを予約するか、よく検討しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：グランド・セフト・オートVI

ジャンル：アクション

販売：ロックスター・ゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：2026年11月19日

価格：

スタンダード・エディション：9800円

アルティメット・エディション：1万2280円

CERO：審査予定

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