任天堂から11月5日に発売されたNintendo Switch 2用ソフト「ゼルダの伝説 時のオカリナ」。多くのユーザーがこぞってプレイし、冒険を楽しんでいる。ここでは、話題になっている反応をいくつか紹介しよう。

●「鶏もアイテムドロップするよ」

「ゼルダの伝説」シリーズを初めて遊ぶ人も、本作を楽しんでいる。配信中にリスナーからのコメントで「鶏もきるとアイテムドロップするよ」と教えられ、無邪気にカカリコ村の鶏を斬りつけた結果……無事に“洗礼”を受けたようだ。

ユーザーからは「真のラスボス」「記念すべき初デス」「コッコ、お前がナンバーワンだ」「フライドチキンにしてやろうか」など、シリーズの伝統芸に敬意と憎悪のこもった声が寄せられていた。

#ゼルダの伝説時のオカリナ 主人公の名前がゼルダだと思ってたミリしらゼルダデビュー リスナー「鶏もきるとアイテムドロップするよ」 https://t.co/bWATNz8rr7 — 羽夢咲 りの🐹🪽💜PROJECT ALVIZIA１期生 (@Rinox1202) November 5, 2026

●慣れた人ほど無限に“落ちる”

過去のNINTENDO 64版などでは、池の飛び石などを渡る際は自動で飛ぶ「オートジャンプ」仕様だった。それが本作ではXボタン（Bボタンへ変更可）で任意にジャンプする仕様となっており、水に落ちる勇者が続出している。

ユーザーからは「100回くらい落ちてる」「記憶の中の時オカが強敵すぎる」「クリアするまで無限に落ち続けそう」「大人になるまでに矯正しないとヤベェぞ」「オートジャンプください」など、現代仕様への変更に戸惑う声が寄せられていた。

●お仕置きの差分が細かい……！

ハイラル城でゼルダ姫と会う際、横の窓にパチンコを飛ばすと「お仕置き」の爆弾が投げ込まれる。ただし、ゼルダ姫の近くから窓に飛ばすと、「姫様を巻き込んじゃうからおしおきはやめておくか」と、爆弾を投げてこないのだ。

ユーザーからは「細かすぎる……！」「そんな差分あるんだ」「会話がいろいろ追加されててすごい」「作り込みがえぐい」「姫様斬りに行ったらガチ説教された」などの声が寄せられていた。

・姫様にイタズラしたらインパ様に〆られる。 ・伝統の中庭の窓へのイタズラの仕返しに飛んでくるバクダンは正確にリンクを狙ってくるが同時には1つしか投げてこない。 ・姫様とインパ様を巻き込もうとすると兵士がバクダンを投げない。 造りが細かいなあ… #時のオカリナ #Switch2 #ゼルダの伝説 https://t.co/a9kG8564XN — The オング (@The_ONG_Drummer) November 5, 2026

●サメ……？

とある研究所のプールにて、排水溝に「謎のサメ」が囚われているという小ネタ。リメイク版でもいることが確認されたが、その迫力にビックリする。なぜここにサメがいるのかは永遠の謎だ。

ユーザーからは「一番気になってたとこ、健在でした」「いや動くんかい！」「今作のサメは動いてて迫力あるなぁ」「剥製だと思ってた」「こいつ生きてるんかｗ」など、驚きの声が寄せられていた。

一番気になってたとこ 健在でした #時のオカリナ https://t.co/QaGnmZnWFE — ムク (@hatomugi6456) November 5, 2026

●無限ルピー稼ぎ、対策される

過去のバージョンでは、ハイラル城の跳ね橋をつなぐ鎖を登った先で、隠しルピー稼ぎができた。知る人ぞ知る小ネタだが、常にギリギリの金欠なので非常に助かっていたという人も多い。それが本作では、鎖を登れなくなり、対策されていた。

ユーザーからは「嘘だろ青沼ぁ！！！」「俺たちの20ルピーがぁぁぁぁ」「夜になっても門が閉まらないんだが」「ここで30分くらい死闘したｗ」「これも時代なのか」と、幻の20ルピーに悲しむ声が寄せられていた。

ちなみに本作ではルピーの所持上限が99から200に引き上げられ、序盤からある程度ストック可能に。また、あちこちで追加のルピーが入手できるよう調整されているようだ。

そのほか、「カカリコ村のコッコ集め、無意識にやってたら人生2周目みたいな反応されたｗ」「フィールド中ボスが瘴気魔やガーディアンがかすむレベルのトラウマな件」「音声認識で太陽の歌でリーデット倒そうとしたら、子守歌発動して死にかけた」など、記憶に残る体験を報告する声も。

セリフの追加なども「64より丁寧に描写されてて感情移入しやすい」と概ね好評な模様。過去のバージョンを遊んだことがあるファンはもちろん、初めて「時オカ」をプレイする人も楽しめる内容となっているので、ぜひ遊んでみてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：ゼルダの伝説 時のオカリナ

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年11月5日）

価格：8980円（パッケージ版）／7980円（ダウンロード版）

CERO：B（12才以上対象）

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