アメリカ東部時間の8月27日15時にNetflixで先行公開！
『グランド・セフト・オートVI』長編視聴をNetflixとYouTubeにて8月27日に公開！
ロックスター・ゲームスは8月7日、「グランド・セフト・オート」（以下、GTA）シリーズの最新作『グランド・セフト・オートVI』［PlayStation 5／Xbox Series X|S］の長編視聴を、Netflixでプレミア公開すると発表。公開日時は、2026年8月27日15時（アメリカ東部時間）となる。
さらに、公式ロックスター・ゲームスYouTubeチャンネルと『グランド・セフト・オートVI』サイトでも、同日の21時（アメリカ東部時間）に公開する。
ゲームの発売日は、2026年11月19日。価格はスタンダード・エディションが9800円、アルティメット・エディションが1万2280円だ。
【ゲーム情報】
タイトル：グランド・セフト・オートVI
ジャンル：アクション
販売：ロックスター・ゲームス
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S
発売日：2026年11月19日予定
価格：
スタンダード・エディション：9800円（パッケージ版/ダウンロード版）
アルティメット・エディション：1万2280円（ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5のみ。
CERO：審査予定
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