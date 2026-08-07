ロックスター・ゲームスは8月7日、「グランド・セフト・オート」（以下、GTA）シリーズの最新作『グランド・セフト・オートVI』［PlayStation 5／Xbox Series X|S］の長編視聴を、Netflixでプレミア公開すると発表。公開日時は、2026年8月27日15時（アメリカ東部時間）となる。

さらに、公式ロックスター・ゲームスYouTubeチャンネルと『グランド・セフト・オートVI』サイトでも、同日の21時（アメリカ東部時間）に公開する。

ゲームの発売日は、2026年11月19日。価格はスタンダード・エディションが9800円、アルティメット・エディションが1万2280円だ。

【ゲーム情報】

タイトル：グランド・セフト・オートVI

ジャンル：アクション

販売：ロックスター・ゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：2026年11月19日予定

価格：

スタンダード・エディション：9800円（パッケージ版/ダウンロード版）

アルティメット・エディション：1万2280円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：審査予定

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