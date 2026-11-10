バンダイナムコエンターテインメントは11月9日、iOS／Android向けアプリゲーム『キン肉マン マッスルタッグマッチ 令和復活編』を配信。価格は1000円だ。

『キン肉マン マッスルタッグマッチ』は1985年にバンダイから発売された、アニメ「キン肉マン」の対戦アクションゲーム。ミートくんが投げる「命の玉」を入手すると超人それぞれの必殺技が発動可能。

令和復活編では、当時のルールをそのままに、参加超人が8人から50人へと大幅アップし、スマートフォンアプリとして復活。さらにBluetoothで2P対戦も楽しむことが可能だ。

なお、YouTubeにて『キン肉マン マッスルタッグマッチ 令和復活編』のPVを公開中。こちらもぜひチェックしよう。

▼ダウンロードはこちらから

https://bnent.jp/kin29manmtm_if/

▼公式サイトはこちら

https://kin29man-mtm.bn-ent.net/

▼PVはこちら

https://youtu.be/Y5C9AdhWYsg

参戦超人は「超人総選挙2026」で選ばれた総勢50超人！

「キン肉マン 超人総選挙2026」にて1～20位、29位、50位にランクインした超人に加え、原作者であるゆでたまご先生、バッファローマン役の安元洋貴さん、サンシャイン役の稲田徹さんが推薦した合計50名の超人が参戦。

■ゆでたまご嶋田先生推薦超人

マリキータマン

ガンマン

ターボメン

ジェロニモ

テリーマン

オメガマン・アリステラ

サイコマン

ネメシス

ビッグ・ザ・武道

カナディアンマン

■ゆでたまご中井先生推薦超人

ストロング・ザ・武道

ジャスティスマン

キン肉マン ゼブラ

ベンキマン

カレクック

ザ・ワン

シルバーマン

ペインマン

キン肉マン マリポーサ

スカイマン

■安元洋貴さん推薦超人

ザ・魔雲天

ミスターカーメン

スプリングマン

アトランティス

■稲田徹さん推薦超人

プラネットマン

スニゲーター

サンシャイン

ジャンクマン

参戦する超人と必殺技の一覧はこちら！

超人／必殺技

キン肉マン／キン肉ドライバー

テリーマン／ブルドッキング・ヘッドロック

ラーメンマン／空手殺法

ロビンマスク／タワーブリッジ

バッファローマン／ハリケーン・ミキサー

ウォーズマン／ベア・クロー

ブロッケンJr.／ベルリンの赤い雨

アシュラマン／阿修羅バスター

ウルフマン／ルービックキューブ張り手

ジェロニモ／アパッチのおたけび

ペンタゴン／スペースシャトル

スカイマン／フライング魚雷

シルバーマン／アロガント・スパーク

キン肉マングレート／ローリング・ソバット

ペインマン／ファイヤーボールプレス

キン肉マン ソルジャー／ナパーム・ストレッチ

悪魔将軍／地獄の断頭台

アトランティス／アトランティスドライバー

ザ・ニンジャ／焦熱地獄

ザ・魔雲天／マウンテンドロップ

サンシャイン／地獄の凱旋門

ジャンクマン／ジャンククラッシュ

ステカセキング／地獄のシンフォニー

スニゲーター／ダイナソー・フットネイルクロー

スプリングマン／キラーコイルヘッドアタック

ブラックホール／フォーディメンションキル

プラネットマン／アポロンダイナマイト（太陽爆弾）

ミスターカーメン／ファラオ・カースヘッド

ジャスティスマン／ジャッジメント・ペナルティ

ガンマン／エルクホルン・シザース

オメガマン・アリステラ／Ωハルマゲドンアベンジャー

ネプチューンマン／ダブルレッグ・スープレックス

ビッグ・ザ・武道／武道爆裂キック

キン肉マン スーパー・フェニックス／マッスル・リベンジャー

キン肉マン ゼブラ／マッスル・インフェルノ

キン肉マン ビッグボディ／メイプルリーフクラッチ

キン肉マン マリポーサ／マリポーサ式マッスル・リベンジャー

マンモスマン／ビッグ・タスク

カナディアンマン／カナディアン・バックブリーカー

カレクック／カレールーガウジング

ベンキマン／ベンキーヤ・ウォッシング

スペシャルマン／フットボール・タックル

マリキータマン／マリキータデッドリーライド

ザ・ワン／エクソシストチョーク

レオパルドン／レオパルドンパンツァーショット

ネメシス／ネメシスドライバー

ストロング・ザ・武道／千兵殲滅落とし

サイコマン／＜完幻＞ファントム・キャノン

ペシミマン／ファイヤーバードガンスリンガー

ターボメン／＜完遂＞リボルバーフィン

作中で登場したタッグ名が表示される機能も追加！

特定の2人でタッグを組むと作中で登場したタッグ名が表示される機能を追加。さまざまな超人でタッグを組んで、あのタッグ名を見つけよう。

Bluetoothで2P対戦も可能！

『キン肉マン マッスルタッグマッチ 令和復活編』はBluetoothで2P対戦も可能。

※2P対戦を行うにはBluetooth通信が必要になります。

※通信対戦を行う場合には、両者でのアプリのダウンロードが必要となります。

※端末の機種・OSのバージョン・設定などにより、本機能をご利用いただけない場合があります。また、対応端末であっても、端末の状態や周囲の電波状況など、ご利用の環境によっては正常に接続できない場合や、通信が途中で切断される場合があります。

【ゲーム情報】

タイトル：キン肉マン マッスルタッグマッチ 令和復活編

ジャンル：対戦アクションゲーム

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2026年11月9日）

価格：1000円