任天堂は11月10日、Nintendo Switch 2用ソフト「スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ ジャンボリーTV」の無料アップデート「Ver. 2.4.0」を配信した。

今回のアップデートでは、ゲームチャットの「おすそわけ通信」に対応。家族や友達がNintendo Switch 2 本体を持っていれば、ソフト1本で最大4人まで一緒にスゴロクを楽しめるようになった。

おすそわけ通信で遊べるボードが、1つ→7つに大幅アップ。スゴロク中に登場する60種類以上のミニゲームも楽しめるようになった。

選べるルールも「パーティルール 10ターン」のみだったところ、すべてのルールを設定可能となった。ターン数なども設定できる。

Nintendo Switch 2 本体が2台あれば、それぞれの本体から2人ずつ参加することで、ソフト1本でも最大4人でスゴロクを楽しめる。本体を4台用意するのが難しい場合も、2台で一緒に遊んでみてはいかがだろうか。

ユーザーからは「マジか、これはいい！」「みんなマリパしようぜ！」「マリオパーティ、ネットおすそわけ行けるようになってるじゃん」「いきなりすごいアプデしてきたな!?」「やばいて。みんなでマリパできちゃう」など、驚きと喜びの声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ ジャンボリーTV

ジャンル：パーティ

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年7月24日）

価格：9128円（パッケージ版）／9100円（ダウンロード版）

CERO：A（全年齢対象）

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