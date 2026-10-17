クルマは何台持つのが正解？ 太田哲也が12台を所有してみたら何が起きたのか
みなさん、初めまして。先日のマツダの「メディア対抗ロードスター耐久レース」では、アスキーチームの一員としてステアリングを握ったレーシングドライバーの太田哲也です【メデ耐】13台がリタイアの波乱！ ASCII初参戦の「ロードスター耐久」は超過酷な結末に！。
今回は自己紹介がてら私の愛車たちを紹介し、次回から1台ずつ詳しく解説していく予定だ。
愛車を12台持ったから見える世界があり
12台持たないと見えない世界がある
私はクルマを買うために仕事をしている。そう言っても過言ではない。数えてみたら、12台のクルマがある。そのうち6台が2シーターのスポーツカーだ。
「そんなに必要なの？」
たぶん、必要はない。自分でもそう思う。でも、12台を所有していると、見えなかったことが見えてくる。
それぞれのクルマには、それぞれの役割がある。通勤用、休日だけに乗るクルマ、家族の足になるクルマ、カスタムを楽しむクルマ、レストアして復活させたいクルマ。そして、一度手放したのに、もう一度手元に戻したクルマ。
モータージャーナリストとして、これまで数え切れないほどの新旧モデルに乗ってきた。望めば広報車を借りることもできる。だから同業者のなかには、愛車を所有しない「猛者（？）」もいる。でも僕の場合、試乗する度に「このクルマと暮らしたら、どんな気持ちになるのだろう」と考えてしまう。
すると、欲しくなる。
愛車は何台あっても怒られないからね。
ただ持ってるだけじゃない！ 12台には、それぞれ役割がある
では、実際にどんなクルマを所有しているのかを紹介したい。
こうして並べてみると、12台あってもそれぞれのキャラが違い、役割も違う。
「何台持つか」より「何に使うか」
複数のクルマを所有してわかったのは、クルマは「何台持つか」よりも、「何に使うか」で考えたほうがいいということだ。たとえばA110は、通勤車だ。スポーツカーだからといって、特別な日にしか乗らないわけではない。むしろ毎日の移動に使うことで、そのクルマのキャラクターが見えてくる。
一方で、アルファロメオ4Cは当初、通勤車として使うつもりだった。サイズが小さく、回転を上げなければ燃費もいい。理想的だと思った。ところが、実際に乗ってみるとかなりストイックだった。パワーステアリングがなく、日常使いにはハード。それならばとサーキット仕様へのカスタムを進めたが、限界走行では夏場のオーバーヒート問題を解決できなかった。というわけで、現在はガレージで冬眠中だ。
クルマは乗ってみないとわからない。買ってみないとわからないこともある。でも、実際に所有してみると見えてくる。予想以上に楽しいこともあれば、悲しいこともある。でも、それも含めて「所有する」ということだと思う。
この連載では次回以降、1台ずつ所有して見えてきたことやそのクルマの「本性」をレポートしていきたい。壊れたときのこと、カスタムしたこと、サーキットで走らせてみた感想、長く所有してわかったことなどなど、失敗談も含めて、書いていくつもりだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります