【最大79％オフ】「ミスタードリラー」が739円！ バンダイナムコ、AmazonでSteamコードセール開始
バンダイナムコエンターテインメントは10月13日、Amazonプライム感謝祭 先行セールにて、同社のダウンロードゲームを最大79％オフで購入できる「Steamキーコードセール」を開催した。期間は10月19日までとなる。
セールの目玉は、「ミスタードリラー アンコール」739円（79％オフ）、「Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition」2772円（60％オフ）、「トワと神樹の祈り子たち」2376円（40％オフ）などになる。
そのほか、70％オフの「フリーダムウォーズ リマスター」、79％オフの「.hack//G.U. Last Recode」、75％オフの「リトルナイトメア」もお買い得だ。
秋の夜長に、お気に入りのゲームを購入してじっくりと遊んでみてはいかがだろうか。
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Tales of Arise™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Towa and the Guardians of the Sacred Tree™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
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