遊食 ！ 東日本 第46回
金沢には、行ったら絶っ対食べたい美味しいものが「７つ」ある！【金沢市の旅＃2：グルメ編】
つなぐ旅編集部が実際に東日本の市町村を訪れて、「ワクワクする」シーンを体験レポート。今回は石川県金沢市の旅の様子をお届けします！
寿司、金沢おでん、どじょうの蒲焼き、金沢カレー、カツサンドまで、存分に楽しめるプランをご紹介します（観光編はこちらから）
金沢カレーの元祖「ターバンカレー」へ
金沢に着いて真っ先に食べたかったのが「金沢カレー」。東京でもゴーゴーカレーをよく見かけますが、やっぱり一度は本場で食べたい。
ターバンカレーは1971年に誕生した、金沢カレーの元祖と知られるチェーンです。2019年からゴーゴーカレーの傘下に入っています。金沢カレーの定義は、カツ＋千切りキャベツ＋ステンレス皿＋フォーク（また先割れスプーン）とされています。
金沢駅からバスで10分、「香林坊」バス停から３分ほど歩くと黄色い看板が見えてきました。
一番人気はロースカツカレーだそうですが、私は欲張りなので、カツ（ロースカツカレーと同量）、ハンバーグ、ウィンナー全部のせの「Lセットカレー中」を注文。カツは脂っこくなくて、カットが小さめなのでぺろっと食べてしまいました。ハンバーグもふんわりと軽め。お店の方に聞いたところ、鶏のひき肉を使っているそうです。納得！
ターバンカレー総本店
住所：石川県金沢市広坂１丁目１−４８
HP：http://www.turbancurry.com/
アクセス： JR金沢駅よりバスと徒歩で約20分
回転寿司で東京では食べられないえびを食べまくる
金沢で絶対食べたかったもうひとつのグルメは回転寿司です。東京に進出している「金沢まいもん寿司」と「もりもり寿し」の２店で迷いましたが、JR金沢駅兼六園口から出てすぐの商業施設「金沢フォーラス」６階にある「もりもり寿し」に決めました。
平日でも行列ができるお店。10:00に整理券を取れば開店の11:00に入店できる可能性が高いという情報を耳にし、10:03に到着！ ８番の整理券が発行されました。開店時にはたくさんの人が順番を待っていました。
えびが大好きなので、「もりもり三点盛」と「北陸えび三点盛」を注文。ぼたんえび、生甘えび、富山産白えび、生ガスエビと、えびを４種類も食べてしまいました。特に印象に残っているのは、ねっとりとした食感の富山産白えび。生ガスエビも初めてでした。
写真だとわかりにくいのですが、のど黒は口の中でとろけました。あ、このお皿にもえび入ってた。この「駅前三点盛」も次また食べたい。
金沢は11月初旬から12月末だけ漁が解禁になる香箱がにが有名です。蟹という意味ではとても残念な時期でした（おいしかったけど）。
ほたるいか三点盛もおいしかった！ 黒造りってめずらしい気がする。
つぶ貝に似てる梅貝は金沢でよく食されるようです。歯ごたえがあって美味でした。
回るお寿司とはいえ昼から贅沢をしすぎてしまいました。
まわる寿し もりもり寿し 金沢駅前店
住所：石川県金沢市堀川新町3-1 金沢フォーラス６F
HP：https://www.forus.co.jp/kanazawa/shop/1220
アクセス： JR金沢駅より徒歩で約４分
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
- 第45回
地方活性徒歩10分で時代が変わる街・江戸時代と21世紀が同居する金沢の街歩きが楽しすぎる！【金沢市の旅＃１：観光編】
- 第44回
地方活性この味、知ったら戻れない！ 甘辛カツ丼、もちもち麺、馬刺しと地酒の誘惑に負けて予定外のはしご酒【会津若松市の旅#2━グルメ編】
- 第43回
地方活性べこもお城もお堂もバスも、吟醸もまんじゅうも降る雪さえも大好きになる！【会津若松市の旅#1ー観光編
- 第42回
地方活性石造りの神域、銀幕の竹林、ジャズとカクテルの夜─餃子食べて帰るだけなんてもったいない！【宇都宮市の旅#2─観光編】
- 第41回
地方活性スタバを半分飲んだら、そこはもう餃子とイチゴの聖地！ 宇都宮の日帰り旅は想像以上の満足度だった【宇都宮市の旅#1─日帰り編】
- 第40回
地方活性世界的ワインと希少な銘酒、上田市民が本当に並ぶ店で「美味い！」が止まらない 【上田市の旅#2─グルメ編】
- 第39回
地方活性りんごスイーツを食べるたび、憧れの真田幸村公に「姫」と呼ばれる幸せを思い出せる【上田市の旅#1ー城下町編】
- 第38回
地方活性源泉かけ流しに癒された肌に地鳴りのような太鼓の響きを浴びる！「つなぎ温泉」＋「さんさ踊り」の夜がワンダーランド過ぎる！【盛岡市の旅#2ー温泉編】
- 第37回
地方活性「これ食べるためだけのためにまた行きたい！」福田パンと盛岡冷麺がくれる圧倒的な幸福感！【盛岡市の旅#1ーグルメ編】
- 第36回
地方活性電車でたった15分！ ウミネコが暮らす神社とエメラルドグリーンの海に癒やされる北東北のリゾートはおすすめ度高すぎ【八戸市の旅#2ーリゾート編】
過去記事アーカイブ
- 2019年
- 05月
- 2018年
- 03月
- 2015年
- 11月