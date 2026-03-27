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遊食 ！ 東日本 第46回

金沢には、行ったら絶っ対食べたい美味しいものが「７つ」ある！【金沢市の旅＃2：グルメ編】

文●南條知子　マップ●フジマキ容子

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　つなぐ旅編集部が実際に東日本の市町村を訪れて、「ワクワクする」シーンを体験レポート。今回は石川県金沢市の旅の様子をお届けします！

　寿司、金沢おでん、どじょうの蒲焼き、金沢カレー、カツサンドまで、存分に楽しめるプランをご紹介します（観光編はこちらから

金沢カレーの元祖「ターバンカレー」へ

　金沢に着いて真っ先に食べたかったのが「金沢カレー」。東京でもゴーゴーカレーをよく見かけますが、やっぱり一度は本場で食べたい。

　ターバンカレーは1971年に誕生した、金沢カレーの元祖と知られるチェーンです。2019年からゴーゴーカレーの傘下に入っています。金沢カレーの定義は、カツ＋千切りキャベツ＋ステンレス皿＋フォーク（また先割れスプーン）とされています。

　金沢駅からバスで10分、「香林坊」バス停から３分ほど歩くと黄色い看板が見えてきました。

ターバンカレー総本店

開店前。開店と同時にほぼ満席になりました

Lセットカレー中（1500円）

　一番人気はロースカツカレーだそうですが、私は欲張りなので、カツ（ロースカツカレーと同量）、ハンバーグ、ウィンナー全部のせの「Lセットカレー中」を注文。カツは脂っこくなくて、カットが小さめなのでぺろっと食べてしまいました。ハンバーグもふんわりと軽め。お店の方に聞いたところ、鶏のひき肉を使っているそうです。納得！

ターバンカレー総本店
住所：石川県金沢市広坂１丁目１−４８
HP：http://www.turbancurry.com/
アクセス： JR金沢駅よりバスと徒歩で約20分

回転寿司で東京では食べられないえびを食べまくる

　金沢で絶対食べたかったもうひとつのグルメは回転寿司です。東京に進出している「金沢まいもん寿司」と「もりもり寿し」の２店で迷いましたが、JR金沢駅兼六園口から出てすぐの商業施設「金沢フォーラス」６階にある「もりもり寿し」に決めました。

　平日でも行列ができるお店。10:00に整理券を取れば開店の11:00に入店できる可能性が高いという情報を耳にし、10:03に到着！　８番の整理券が発行されました。開店時にはたくさんの人が順番を待っていました。

店頭のタブレットを操作して順番待ちをします

天井が高く、活気のある店内

「もりもり三点盛」2120円。大とろ、生うに、ぼたんえび

「北陸えび三点盛」1480円。生甘えび、富山産白えび、生ガスエビ

　えびが大好きなので、「もりもり三点盛」と「北陸えび三点盛」を注文。ぼたんえび、生甘えび、富山産白えび、生ガスエビと、えびを４種類も食べてしまいました。特に印象に残っているのは、ねっとりとした食感の富山産白えび。生ガスエビも初めてでした。

「駅前三点盛」1540円。のど黒、活生たこ、白えび昆布〆

　写真だとわかりにくいのですが、のど黒は口の中でとろけました。あ、このお皿にもえび入ってた。この「駅前三点盛」も次また食べたい。

「かに三点盛」1190円。生ずわい蟹、かに味噌、ずわいがに

　金沢は11月初旬から12月末だけ漁が解禁になる香箱がにが有名です。蟹という意味ではとても残念な時期でした（おいしかったけど）。

「ほたるいか三点盛」430円。黒造り、生、沖漬け

　ほたるいか三点盛もおいしかった！　黒造りってめずらしい気がする。

「生梅貝（ばいがい）」580円

　つぶ貝に似てる梅貝は金沢でよく食されるようです。歯ごたえがあって美味でした。

　回るお寿司とはいえ昼から贅沢をしすぎてしまいました。

まわる寿し もりもり寿し 金沢駅前店
住所：石川県金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス６F
HP：https://www.forus.co.jp/kanazawa/shop/1220
アクセス： JR金沢駅より徒歩で約４分

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