つなぐ旅編集部が実際に東日本の市町村を訪れて、「ワクワクする」シーンを体験レポート。今回は石川県金沢市の旅の様子をお届けします！

寿司、金沢おでん、どじょうの蒲焼き、金沢カレー、カツサンドまで、存分に楽しめるプランをご紹介します（観光編はこちらから）

金沢カレーの元祖「ターバンカレー」へ

金沢に着いて真っ先に食べたかったのが「金沢カレー」。東京でもゴーゴーカレーをよく見かけますが、やっぱり一度は本場で食べたい。

ターバンカレーは1971年に誕生した、金沢カレーの元祖と知られるチェーンです。2019年からゴーゴーカレーの傘下に入っています。金沢カレーの定義は、カツ＋千切りキャベツ＋ステンレス皿＋フォーク（また先割れスプーン）とされています。

金沢駅からバスで10分、「香林坊」バス停から３分ほど歩くと黄色い看板が見えてきました。

一番人気はロースカツカレーだそうですが、私は欲張りなので、カツ（ロースカツカレーと同量）、ハンバーグ、ウィンナー全部のせの「Lセットカレー中」を注文。カツは脂っこくなくて、カットが小さめなのでぺろっと食べてしまいました。ハンバーグもふんわりと軽め。お店の方に聞いたところ、鶏のひき肉を使っているそうです。納得！

ターバンカレー総本店

住所：石川県金沢市広坂１丁目１−４８

HP：http://www.turbancurry.com/

アクセス： JR金沢駅よりバスと徒歩で約20分

回転寿司で東京では食べられないえびを食べまくる

金沢で絶対食べたかったもうひとつのグルメは回転寿司です。東京に進出している「金沢まいもん寿司」と「もりもり寿し」の２店で迷いましたが、JR金沢駅兼六園口から出てすぐの商業施設「金沢フォーラス」６階にある「もりもり寿し」に決めました。

平日でも行列ができるお店。10:00に整理券を取れば開店の11:00に入店できる可能性が高いという情報を耳にし、10:03に到着！ ８番の整理券が発行されました。開店時にはたくさんの人が順番を待っていました。

えびが大好きなので、「もりもり三点盛」と「北陸えび三点盛」を注文。ぼたんえび、生甘えび、富山産白えび、生ガスエビと、えびを４種類も食べてしまいました。特に印象に残っているのは、ねっとりとした食感の富山産白えび。生ガスエビも初めてでした。

写真だとわかりにくいのですが、のど黒は口の中でとろけました。あ、このお皿にもえび入ってた。この「駅前三点盛」も次また食べたい。

金沢は11月初旬から12月末だけ漁が解禁になる香箱がにが有名です。蟹という意味ではとても残念な時期でした（おいしかったけど）。

ほたるいか三点盛もおいしかった！ 黒造りってめずらしい気がする。

つぶ貝に似てる梅貝は金沢でよく食されるようです。歯ごたえがあって美味でした。

回るお寿司とはいえ昼から贅沢をしすぎてしまいました。

まわる寿し もりもり寿し 金沢駅前店

住所：石川県金沢市堀川新町3-1 金沢フォーラス６F

HP：https://www.forus.co.jp/kanazawa/shop/1220

アクセス： JR金沢駅より徒歩で約４分