本気でゲームに使えるARグラス「ROG XREAL R1」のスペックがすごい

ガジェット好きだと、「スペックや特徴はネットで見て知ってるけど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特に軽いマウスなどは持ってみないと、その本当のよさは実感しにくいところ。

そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！

この記事では、その中から編集部イチオシのARグラス「ROG XREAL R1」をご紹介します！

ARグラスでこのスペックは驚き！ ROG XREAL R1

ROG XREAL R1をひと言で表すなら、「本気でゲームに使えるARグラス」でしょう。

ARグラスならではの「場所を選ばない自由さ」だけでなく、大画面で遊ぶ迫力や映像の滑らかさも併せ持った、ROG XREAL R1ならではのゲーミング体験が楽しめるんです！

ポイント①：240Hzが生み出す、視線と操作がつながるような滑らかさ

ARグラスとしては、世界初をうたう240Hz対応。これが、ROG XREAL R1のすごさです。このリフレッシュレート、少し前なら、トップクラスのゲーミングモニターだけが実現していた数字ですよね。

高速で動く敵を追う瞬間や、視点を大きく動かす場面、アクションゲームで一瞬の判断を求められる場面では、リフレッシュレートの高さが効いてきますよね。使った印象としては「映像を見る」だけでなく、「視覚で細かく感じ取る」感じに近い没入感が得られます。

ポイント②：好きな場所、好きな機器で楽しめる自由さ

ROG XREAL R1は、USB Type-Cケーブル1本で、ポータブルゲーム機の「ROG Ally」シリーズや、対応PCと接続できます。さらに付属のROG Control Dockを使うと、据え置き型ゲーム機や、デスクトップPCとも組み合わせられます。

これってつまり、自宅ではPCゲームを大画面感覚で楽しみ、外出先ではROG Allyと組み合わせてプレイするなど、「場所に合わせてゲーム環境そのものを持ち運べる」ってことなんです。

「ゲームをする場所」に自分を合わせるのではなく、「自分のいる場所」にゲーム環境を持ってくる。そんな自由さが、ROG XREAL R1のとても良いところだなと、触るたびに思っています。

ポイント③：軽いからこそ、長時間の没入体験が続く

本体重量はおよそ91g。高性能な映像デバイスなのに、長時間装着しやすい軽量設計です。

ゲームに夢中になっている時間って、デバイスの存在は気にならないほうがいいですよね。この軽さの意味は数字以上に大きくて、集中して遊び続けるための重要な要素になっていると思います。

7月4日（土）は秋葉原に！

ROG XREAL R1の実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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