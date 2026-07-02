このページの本文へ

7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第30回

本気でゲームに使えるARグラス「ROG XREAL R1」のスペックがすごい

2026年07月02日 09時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ガジェット好きだと、「スペックや特徴はネットで見て知ってるけど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特に軽いマウスなどは持ってみないと、その本当のよさは実感しにくいところ。

　そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！

　この記事では、その中から編集部イチオシのARグラス「ROG XREAL R1」をご紹介します！

ARグラスでこのスペックは驚き！ ROG XREAL R1

　ROG XREAL R1をひと言で表すなら、「本気でゲームに使えるARグラス」でしょう。

　ARグラスならではの「場所を選ばない自由さ」だけでなく、大画面で遊ぶ迫力や映像の滑らかさも併せ持った、ROG XREAL R1ならではのゲーミング体験が楽しめるんです！

ポイント①：240Hzが生み出す、視線と操作がつながるような滑らかさ

　ARグラスとしては、世界初をうたう240Hz対応。これが、ROG XREAL R1のすごさです。このリフレッシュレート、少し前なら、トップクラスのゲーミングモニターだけが実現していた数字ですよね。

　高速で動く敵を追う瞬間や、視点を大きく動かす場面、アクションゲームで一瞬の判断を求められる場面では、リフレッシュレートの高さが効いてきますよね。使った印象としては「映像を見る」だけでなく、「視覚で細かく感じ取る」感じに近い没入感が得られます。

ポイント②：好きな場所、好きな機器で楽しめる自由さ

　ROG XREAL R1は、USB Type-Cケーブル1本で、ポータブルゲーム機の「ROG Ally」シリーズや、対応PCと接続できます。さらに付属のROG Control Dockを使うと、据え置き型ゲーム機や、デスクトップPCとも組み合わせられます。

　これってつまり、自宅ではPCゲームを大画面感覚で楽しみ、外出先ではROG Allyと組み合わせてプレイするなど、「場所に合わせてゲーム環境そのものを持ち運べる」ってことなんです。

　「ゲームをする場所」に自分を合わせるのではなく、「自分のいる場所」にゲーム環境を持ってくる。そんな自由さが、ROG XREAL R1のとても良いところだなと、触るたびに思っています。

ポイント③：軽いからこそ、長時間の没入体験が続く

　本体重量はおよそ91g。高性能な映像デバイスなのに、長時間装着しやすい軽量設計です。

　ゲームに夢中になっている時間って、デバイスの存在は気にならないほうがいいですよね。この軽さの意味は数字以上に大きくて、集中して遊び続けるための重要な要素になっていると思います。

7月4日（土）は秋葉原に！
ROG XREAL R1の実物を触りに来てください

　ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

　だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

　この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

　編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

　7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

「TOKYO Gaming-PC STREET 8」公式ガイド

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！
もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階
入場・観覧無料
 

　最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

　今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

　知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

　さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

Googleマップで見る

JR山手線・京浜東北線・中央総武線　秋葉原駅　電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線　末広町駅　3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

　イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

「TOKYO Gaming-PC STREET 8」の特集はこちら！

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥38,900
2
【整備済み品】富士通 A748 15.6型 第8世代CPU Core i3-8130U /Windows11/MS Office2019搭載/初期設定不要/DVDドライブ/WIFI/Bluetooth/HDMI/USB3.0/テンキー(Core i3-8th, メモリ8GBSSD256GB)
【整備済み品】富士通 A748 15.6型 第8世代CPU Core i3-8130U /Windows11/MS Office2019搭載/初期設定不要/DVDドライブ/WIFI/Bluetooth/HDMI/USB3.0/テンキー(Core i3-8th, メモリ8GBSSD256GB)
￥19,880
3
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スターライト
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スターライト
￥224,800
4
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C 初期設定済み 中古パソコン
￥11,800
5
【整備済み品】【Microsoft Office2019＆Win11搭載】超軽量Panasonic Let's note CF-SZ6■第7世代 Intel Core i5-7200U＠2.5GHz/メモリ8GB/
【整備済み品】【Microsoft Office2019＆Win11搭載】超軽量Panasonic Let's note CF-SZ6■第7世代 Intel Core i5-7200U＠2.5GHz/メモリ8GB/
￥16,300

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,680
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
5
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
￥1,040
6
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥1,299
7
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,616
8
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
9
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
￥3,158
10
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,519

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン