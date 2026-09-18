モノクマ相手に「論破ッ！」『スーパーダンガンロンパ2×2』の世界で記念撮影できるぞ【TGS2026特集】

モノクマ発見！ 『ダンガンロンパ2×2』のフォトスポットが登場

東京ゲームショウ2026のハピネットブースで、『ダンガンロンパ』ファンなら素通りできないスポットを発見。2027年1月14日発売予定の『スーパーダンガンロンパ２×２（ツーバイツー）』をテーマにしたフォトスポットが設置されている。

ハピネットブースは展示ホール6・06-N04にあり、『スーパーダンガンロンパ２×２』のTGS企画として公式にフォトスポットを展開。会場でひと足先に新作の雰囲気を楽しめる場所になっている。

そして、やっぱり目を引くのは我らがモノクマ。セットだけをじっくり撮影することもできるが、タイミングが合えばコスプレイヤーと一緒に記念撮影することも可能だ。

「論破ッ！」か、それとも「同意！」か――好きなポーズでパシャリ

せっかく一緒に撮るなら、普通にピースサインだけではもったいない。撮影では『ダンガンロンパ』らしい「論破ッ！」や「同意！」をイメージしたポージングも楽しめる。

相手の発言をビシッと指摘するように「論破ッ！」と決めるか、それとも仲間の発言を後押しするように「同意！」で撮るか。ゲーム中の学級裁判を思い出しながらポーズを決めれば、それだけで写真の“ダンガンロンパ感”が一気に増す。

もちろん「レイヤーさんと一緒だと緊張する……」という人は、モノクマのセットだけを撮影して楽しむのもアリ。自分のペースでじっくり構図を狙えるので、モノクマ好きならこちらもかなり楽しいはずだ。

新作は“もうひとつのスーパーダンガンロンパ2”を描く

『スーパーダンガンロンパ２×２』は、2012年発売の『スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園』をベースにしたシリーズ最新作。現行機向けにビジュアルや演出を刷新した原作シナリオ「オリジナルモード」に加え、新たな物語を描く「キョウキモード」を収録する。

この「キョウキモード」がかなり気になる。同じ舞台、同じ登場キャラクターでありながら、被害者や犯人、さらには事件のトリックまで異なる新シナリオが展開される。原作を知り尽くしているファンでも、「次に何が起きるのか分からない」という『ダンガンロンパ』本来の緊張感をもう一度味わえそうだ。

発売日は2027年1月14日。Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games Store向けに発売予定となっている。なお、『ダンガンロンパ』シリーズは2026年1月時点で全世界累計出荷本数1000万本を突破している。

新たな“コロシアイ”を待ち切れない人は、まずはTGS会場でモノクマと記念撮影。「論破ッ！」と決めた一枚を、発売までの思い出として残してみてはいかがだろうか。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

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