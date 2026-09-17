『CoD4 モダン・ウォーフェア』など注目作が集結！　時間が溶けるハピネットブース【TGS2026特集】

幕張メッセで、開催中の東京ゲームショウ2026。初日の今日は、だんだんとクローズが近づいてきました！

ハピネットブースを訪れました。

『Call of Duty』シリーズの最新作『コール オブ デューティ4 モダン・ウォーフェア』のほか、『Beast of Reincarnation』、『Star Wars: Galactic Racer』、『天地創造』など、ハピネットの自社タイトルからパートナータイトルまで、さまざまなゲームが用意されています。

ひとつずつ試遊していると、かなり時間を使ってしまいそうですね。どれも面白いタイトルだけに。

さらにちょっとマニアックなところでは、レトロゲーム機「イーグレットツー ミニ」の、最新追加SDカードも試遊できます。

パートナー企業・日本一ソフトウェアの「プリニー」も会場にいました。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！