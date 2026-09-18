東京ゲームショウ2026レポート 第110回
カプコンブースは裏手に回れ！ Switch 2版『モンハンワイルズ』を遊びつつモンスターの“実物サイズ”に圧倒
2026年09月18日 16時35分更新
モンハンの試遊は大人気だが
Switch 2版ワイルズ、アウトランダーズは比較的余裕あり
東京ゲームショウ2026でも当然のように大盛況となっているカプコンブース。とくに『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』をはじめとする「モンスターハンター」関連の試遊は人気が高く、人、人、人……といった状態だ。
『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』は、TGS2026で世界初のプレイアブル出展。60台もの試遊台が用意され、新フィールド「雲居の遺跡群」などを舞台にした3種類のクエストを20分間体験できる。とはいえ注目度は非常に高く、筆者が訪れたタイミングではキャンセル待ちとなっていた。
ただ、筆者が見た時間帯では、Nintendo Switch 2版『モンスターハンターワイルズ』や『モンスターハンターアウトランダーズ』の試遊には比較的余裕があった。
Nintendo Switch 2版『モンスターハンターワイルズ』は2026年12月4日発売予定で、TGSでは携帯モードによる4人マルチプレイを体験可能。ケマトリスを狩る初心者向けクエストと、ラギアクルスに挑む経験者向けクエストの2種類が用意されている。
混雑状況は時間によって変わるものの、「アセンダンスがいっぱいだから今日はモンハン無理か……」とその場で引き返すのは少々もったいない。周囲までぐるっと見て回れば、別のモンハン作品に触れられるチャンスが見つかるかもしれない。
で、でかすぎる……！ 巨大画面をラオシャンロンの尻尾が横切る
そして試遊とは別に、モンハン目当ての人に伝えたいのが「ブースの裏手まで回ってみて！」ということ。思わず足を止めてしまったのが『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』エリアの特大ディスプレーだ。
画面の脇には2.5m、5m、10m、15mと高さを示す目盛りが入り、登場モンスターが実際にはどれほど巨大なのかを体感できる仕掛けになっている。
そこへ現れたラオシャンロンが、とにかくデカい。巨大な身体が画面を横切り、最後には尻尾がドーン。普段のゲーム画面ではカメラに収まりきらない巨体だが、サイズ比較とセットで見せられると「ハンターってこんなのと戦ってたの……？」と改めてスケール感に圧倒される。
ラオシャンロンは『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』で復活するモンスターのひとつ。同作は『ワイルズ』本編後の物語を描く超大型拡張コンテンツで、新フィールドや新モンスター、新たなハンターアクションなどが追加され、2027年発売予定となっている。
試遊しなくても足を止めたくなる、モンハンの“デカさ”
カプコンブースは、『アセンダンス』の世界初試遊をはじめ、『モンスターハンターアウトランダーズ』、Nintendo Switch 2版『ワイルズ』など、モンハンだけでもかなりのボリューム。さらに『鬼武者 Way of the Sword』『プラグマタ』『ストリートファイター6』など多数のタイトルが試遊出展されている。
人気タイトルゆえに混雑は避けにくいが、だからこそブース全体を歩いてみるのがおすすめ。試遊台の空きを探すもよし、巨大モンスターのサイズ感に圧倒されるもよし。
とくに巨大ディスプレーを横切るラオシャンロンは、ゲームを遊ばなくても「うわ、デカっ！」と足を止めてしまうインパクト十分の展示。カプコンブースへ来たなら、正面だけで満足せず、ぜひ裏手までぐるりと回ってみてほしい。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第113回
トピックスバンナムブースはガンダムで入場規制レベルの熱気！ さすがの大盛況！【TGS2026特集】
-
第112回
トピックスまさかのゲームで復活。『キャッ党忍伝てやんでえ』が2D横スクロール化【TGS2026特集】
-
第111回
トピックス『空の軌跡 the 2nd』に登場する実物大の武器が大迫力！ 本気で重い！【TGS2026特集】
-
第109回
トピックス「ぶいすぽっ！」と『ストファイ6』コラボのレバーレスコントローラーが美しい……【TGS2026特集】
-
第108回
トピックスモノクマ相手に「論破ッ！」『スーパーダンガンロンパ2×2』の世界で記念撮影できるぞ【TGS2026特集】
-
第107回
トピックスレトロRPGがいっぱい！ キラキラ光る“カセット風展示”にテンション爆上がり【TGS2026特集】
-
第106回
トピックス何だこの入口は……!? くぐった先で王様になれる「給食マスター！」の世界【TGS2026特集】
-
第105回
トピックスゲームショウにあの「鹿島建設」が初出展!? その理由とは……【TGS2026特集】
-
第104回
トピックス老舗オーディオメーカーがゲームショウで展示した「デカい」アレがすごい【TGS2026特集】
-
第104回
トピックス東京音響のゲーミングイヤホン、めっちゃいい感じなんだが【TGS2026特集】
- この連載の一覧へ