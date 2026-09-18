ゲームショウにあの「鹿島建設」が初出展!?　その理由とは……【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も、だんだんとクローズが近づいてきました。

会場でもひときわ異彩を放っていたのが、鹿島建設のブース。

「えっ、鹿島建設!? なぜ!?」って思いませんか。私は思いました。

近寄って見てみると、なんでも立体音響スピーカーです。こちらの製品、同社が英サウサンプトン大学と共同開発した立体音響技術「OPSODIS」を搭載した卓上型スピーカーとのことで、複数のスピーカーやヘッドホンを使用することなく、1台で立体音場を実現できるという製品。

『アーマード・コア』をプレイしてみたところ、すごい音の迫力の感じました。銃撃音などが本当に立体的に聞こえて、迫力満点です。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！