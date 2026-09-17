出たー！ 話題の「エレクトリック 時のオカリナ」が、ゲームショウで展示されてる！【TGS2026特集】

幕張メッセで、東京ゲームショウ2026が開幕しました。

ゲーミング系の周辺機器で有名なホリのブースを訪れると、アーケードコントローラー「HORI Arcade Classic Pro for Nintendo Switch 2」、ステアリングコントローラー「Racing Wheel Apex Formula」、フライトシミュレーター向けコントローラー「ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE フライトスティック」など、ユニークなコントローラーが勢揃い！

そして、SNSなどでもかなり話題になっている「エレクトリック 時のオカリナ」も展示中。残念ながら、触ることはできませんでしたが、これ実物を見ると欲しくなりますね。発売が楽しみです。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！