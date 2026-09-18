まさかのゲームで復活。『キャッ党忍伝てやんでえ』が2D横スクロール化【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も、だんだんとクローズが近づいてきました。

Red Dunes Gamesのブースで、まさかの展示に出会いました。それが、1990年代に放送されたアニメ『キャッ党忍伝てやんでえ』のゲームです。

しかも、ある年代のゲーマーに刺さりそうな、あえてのオールドスタイルの横スクロールゲーム。なぜ今の時代に？ 面白いですよね。ちなみにRed Dunes Gamesは、アラブ首長国連邦・アブダビのゲーム会社です。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！