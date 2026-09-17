『刀剣乱舞ぱずぎり』が目玉！ 今年のDMM GAMESも勢いあるぞ！【TGS2026】

いよいよ東京ゲームショウ2026が開幕！

オンラインゲーム大手のDMM GAMESは、大きめのブースを出展！

展示の目玉は、刀剣乱舞のパズルゲーム『刀剣乱舞ぱずぎり』ですが、筆者としては、『マブラヴ ガールズガーデン』コーナーのコックピットに座れるフォトスペースがお気に入りです。ゲームの中に入り込むような体験は、大型イベントならでは！

DMMのオリジナルグッスがもらえる、ガチャのイベントも開催していましたので、来場の方はぜひ挑戦してみましょう。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！