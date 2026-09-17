東京ゲームショウ2026レポート 第3回
『刀剣乱舞ぱずぎり』が目玉！ 今年のDMM GAMESも勢いあるぞ！【TGS2026】
2026年09月17日 11時30分更新
いよいよ東京ゲームショウ2026が開幕！
オンラインゲーム大手のDMM GAMESは、大きめのブースを出展！
展示の目玉は、刀剣乱舞のパズルゲーム『刀剣乱舞ぱずぎり』ですが、筆者としては、『マブラヴ ガールズガーデン』コーナーのコックピットに座れるフォトスペースがお気に入りです。ゲームの中に入り込むような体験は、大型イベントならでは！
DMMのオリジナルグッスがもらえる、ガチャのイベントも開催していましたので、来場の方はぜひ挑戦してみましょう。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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