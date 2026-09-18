『空の軌跡 the 2nd』に登場する実物大の武器が大迫力！ 本気で重い！【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も、だんだんとクローズが近づいてきました。

コナミブースの一画にある日本ファルコムのコーナーでは、昨日発売されたばかりの『空の軌跡 the 2nd』のイメージボードやラフスケッチなど、貴重な設定資料を展示しています。

すごいのが、パーティメンバーの実物大の武器です。手にとって、記念撮影をすることができます。

大型の剣を持って撮影してみましたが、しっかりとした重さを感じました。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！