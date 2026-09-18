「ぶいすぽっ！」と『ストファイ6』コラボのレバーレスコントローラーが美しい……【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も、だんだんとクローズが近づいてきました。

PUNK WORKSHOPのブースでは、VTuberとのコラボモデルを展示しています。

「ぶいすぽっ！」と『ストリートファイター6』のコラボモデル3種類に加え、叶 葛葉とのコラボモデルのレバーレスコントローラーも展示。叶 葛葉モデルは、本人が使用しているものと同タイプのカバーを採用しているということです。

これは、ファンならぜひとも手にしたい逸品ですね！

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！