東京音響のゲーミングイヤホン、めっちゃいい感じなんだが【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も、だんだんとクローズが近づいてきました。

会場を見渡してみると、オーディオメーカーの出展が目立ちます。東京音響のブースでも、ゲーミングイヤフォンを展示。

「ARC X Gaming」という新製品を、実際に試すことができました。こちらのワイヤレスイヤホンは、耳の穴を完全には塞がない仕様のため、ゲームの音を聞きながら、周囲の環境音も聞ける点がポイント。

黒を基調に、ブルーとカーボン風の模様もゲーミングっぽくていい感じ。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！