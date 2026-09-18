老舗オーディオメーカーがゲームショウで展示した「デカい」アレがすごい【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も、だんだんとクローズが近づいてきました。

FOSTEXのブースにお邪魔しました。

ここ数年、よく知っているオーディオメーカーのゲームショウ出展が目立ちますね。同社は2024年から出展しています。

同社はスタジオのオーディオをメインで展開していましたが、あるとき、FPSとも親和性が高いという発見があり、ゲーミングオーディオの分野にも進出を決めたそう。ブースでは、スタジオ機譲りの確かなサウンドを、実際に堪能できました。

個人的に気になった展示物が、参考出展のバックロードホーンスピーカー。ユニットの背面からの出力を、ホーンで増幅させるという機構を持つスピーカーです。デカい！

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！