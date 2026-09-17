ゲームショウで発売前の『ペルソナ4 リバイバル』が試遊できるぞ！【TGS2026】

幕張メッセで、東京ゲームショウ2026が開催中。

ネクストレージのブースでは、セガ／アトラスのゲームタイトルが試遊できます。

個人的には、PC版の『ペルソナ4 リバイバル』が遊べるのが熱い！ こうして、不意に気になっていたタイトルや、もう一度遊びたいと思っていたタイトルに出会えるのも、ゲームショウの醍醐味ですよね。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！