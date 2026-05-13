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聴くだけでなく「弾く」こともできるBluetoothスピーカー、JBLの新製品が楽器好きの心を刺激する！

2026年05月13日 10時00分更新

文● ASCII

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　Bluetoothスピーカーは「聴くためのデバイス」だけでなく「弾くためのデバイス」に進化した。ハーマンインターナショナルは5月12日、ギターアンプとしても使えるBluetoothスピーカー「JBL BandBox」シリーズを国内発表。本日10]00から8月31日23:58までGREEN FUNDINGでプロジェクトの支援募集を開始する。

BandBox SoloとBandBox Trio

　海外では先行して発表されており、ドイツの権威ある「iF DESIGN AWARD 2026」の金賞も獲得している。

ボーカルだけ、ギターだけを抜いたカラオケ音源が簡単にできる！

　注目は革新的な「AIステム分離機能」を持つ点。これは「マイナスワン」と言われる練習用のカラオケ音源を簡単に生成できるものだ。サブスクなどで配信されている楽曲から、ボーカルやギターなど特定の楽器の音だけを取り除き、自分の声で歌ったり、ギターのセッションに参加できるというものだ。

　そのためにBandBoxは、NPU（AI処理専用のチップ）を搭載。負荷のかかるステム分離のAI処理を、クラウドに頼らず、本体だけで実現できる。

　使い方はとても簡単だ。まず、BluetoothでスマホとBandBoxを接続。次に楽曲を再生している状態で、本体上部の「STEM ON」ボタンを押して、ボーカル、ギター、その他（リズム帯など）の3つから、再生するものと消す音を選ぶだけでいい。

　しばらくすると再生中の楽曲からボーカルやギターの音が消える。この状態で、BandBoxにつないだマイクで歌ったり、ギターを弾いたりすれば、自分の声や演奏がその楽曲の一部になって再生されるわけだ。逆に、ほかの楽器を消して声やギターだけを聴いて研究するといったことも可能。

本体の上部に「STEM ON」のボタンがある。

軽く10万通りを越す音のバリエーション、練習用の便利機能も

　さらにすごいのは、音楽演奏を楽しむための機能が非常に充実している点だ。

　BandBoxは23のアンプシミュレーターと21のエフェクト（組み合わせれば軽く10万通り以上）に加え、ルーパー、チューナー、メトロノーム、ピッチシフターなど、楽器の演奏や練習に必要となる様々な機能を1台にまとめている。専用アプリ「JBL One」を使えば、こうした音作りや付加機能、ステムごとに細かく変えた音量の調節などもでき、操作感も直感的だ。

G、V1、O1などの文字でステムが表現されている。これを消すか残すかを選べる。

豊富なアンプシミュレーターとエフェクトを搭載し、アプリで設定できる。

　エレキギターを始めたいと思っている人は、シールドケーブルでギターとBandBoxを接続するだけで迫力ある音で演奏が楽しめるし、必要に応じて楽曲と合わせて練習もできる。さらに、BandBoxで演奏した音はUSB-C経由でパソコンに取り込んで録音することも可能。オーディオインターフェースとしての機能も備えているのだ。演奏・練習・制作が完結することに驚かされる。

アプリを使えば、ステムごとの音量バランスを変えるなどより細かな設定が可能になる。

チューナー機能も装備。弦ごとに音を出せる。

　オーディオメーカーのJBLがギターアンプを作るというと、少し違和感を感じる人がいるかもしれない。しかし、JBLは古くからプロ向けのスピーカーユニットの開発に取り組んでおり、「D130F」などフェンダーのギターアンプのオプション仕様として開発したユニットなどもあった。

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