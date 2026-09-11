KFC「にんにく醤油チキン」今年も！ 完売した“追いにんにく”ソースがさらに濃く

ケンタッキー・フライド・チキンは全国の店舗で、「にんにく醤油チキン」を9月16日から数量限定で発売します。
KFC秋の「にんにく醤油チキン」が今年も！
「にんにく醤油チキン」は、“にんにく×醤油”の香ばしい風味を楽しめる、KFC秋恒例の数量限定メニューです。
▲にんにく醤油チキン 340円
サクサクとした衣とジューシーなチキンに、にんにく醤油の旨みをきかせた一品。唐辛子のピリッとした辛みと、香ばしい胡麻の風味もアクセントといいます。
単品のほか、「オリジナルチキン」と食べ比べできる「食べくらべセット」（990円）や、「食べくらべ4ピースパック」（1590円）、「食べくらべ6ピースパック」（2490円）も用意します。
昨年完売のソースが「超」にパワーアップ！
そして今年注目したいのが、別添えの「超にんにく醤油マヨ」（30円）です。
▲超にんにく醤油マヨ 30円
昨年初登場した「にんにく醤油マヨ」は、KFCによると予想を上回る反響で完売。今年はさらににんにく感を高め、「超にんにく醤油マヨ」にパワーアップして再登場します。
香ばしいにんにく醤油とまろやかなマヨネーズを合わせた濃厚な味わいで、「にんにく醤油チキン」にかければ“超追いにんにく”を楽しめるそうです。
「超にんにく醤油マヨ」まで付いた「超追いにんにくセット」（1020円）も用意。にんにく醤油チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンクM、超にんにく醤油マヨがセットになっています。
昨年買えなかった人は早めに！
筆者も昨年、「にんにく醤油マヨ」を試そうとしたものの、一歩遅かったのかすでに売り切れ。今年はさらににんにく感を高めた「超にんにく醤油マヨ」として帰ってくるということで、今度こそ“超追いにんにく”を試したい！
「にんにく醤油チキン」「超にんにく醤油マヨ」ともに数量限定。気になる人は早めにチェックしたほうがよさそうです！
・発売日：2026年9月16日
（※文中の価格はすべて税込）
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