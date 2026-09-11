KFC「にんにく醤油チキン」今年も！ 完売した“追いにんにく”ソースがさらに濃く

ケンタッキー・フライド・チキンは全国の店舗で、「にんにく醤油チキン」を9月16日から数量限定で発売します。

KFC秋の「にんにく醤油チキン」が今年も！

「にんにく醤油チキン」は、“にんにく×醤油”の香ばしい風味を楽しめる、KFC秋恒例の数量限定メニューです。

▲にんにく醤油チキン 340円



サクサクとした衣とジューシーなチキンに、にんにく醤油の旨みをきかせた一品。唐辛子のピリッとした辛みと、香ばしい胡麻の風味もアクセントといいます。



単品のほか、「オリジナルチキン」と食べ比べできる「食べくらべセット」（990円）や、「食べくらべ4ピースパック」（1590円）、「食べくらべ6ピースパック」（2490円）も用意します。

昨年完売のソースが「超」にパワーアップ！

そして今年注目したいのが、別添えの「超にんにく醤油マヨ」（30円）です。

▲超にんにく醤油マヨ 30円



昨年初登場した「にんにく醤油マヨ」は、KFCによると予想を上回る反響で完売。今年はさらににんにく感を高め、「超にんにく醤油マヨ」にパワーアップして再登場します。



香ばしいにんにく醤油とまろやかなマヨネーズを合わせた濃厚な味わいで、「にんにく醤油チキン」にかければ“超追いにんにく”を楽しめるそうです。



「超にんにく醤油マヨ」まで付いた「超追いにんにくセット」（1020円）も用意。にんにく醤油チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンクM、超にんにく醤油マヨがセットになっています。

昨年買えなかった人は早めに！

筆者も昨年、「にんにく醤油マヨ」を試そうとしたものの、一歩遅かったのかすでに売り切れ。今年はさらににんにく感を高めた「超にんにく醤油マヨ」として帰ってくるということで、今度こそ“超追いにんにく”を試したい！



「にんにく醤油チキン」「超にんにく醤油マヨ」ともに数量限定。気になる人は早めにチェックしたほうがよさそうです！



・発売日：2026年9月16日

（※文中の価格はすべて税込）