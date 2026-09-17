試遊もステージもコラボPCも全部盛り！ GALLERIAブースの密度がすごい【TGS2026】

とにかく密度がすごいGALLERIAブース

イベントステージと試遊エリアがギュッと詰まった、いかにもTGSらしいにぎやかな空間がGALLERIAブースだ。ステージではさまざまな企画が次々と行われ、そのすぐそばではゲーミングPCを使った試遊も楽しめるなど、どこを見ても動きがある。

試遊タイトルには『FINAL FANTASY VII REVELATION』や『ペルソナ4 リバイバル』など注目作もラインアップ。ただし、遊ぶタイトルを来場者側で自由に選べる形式ではないため、どの作品に当たるかはその場のお楽しみ。気になるタイトルに巡り合えればラッキーだ。

そして、ブースでひときわ目を引くのが、壁一面を埋め尽くすコラボモデルの展示だ。「ぶいすぽっ！」をはじめとしたさまざまなデザインがズラリと並ぶ光景は圧巻で、眺めているだけでも楽しい。

ゲームを遊び、ステージを楽しみ、歴代・最新のコラボモデルを一気に眺める。GALLERIAというブランドの“ゲーミング全部盛り”を、そのまま巨大なブースにしたような展示だった。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！