ガンコンが令和に復活!? 『タイムクライシス』を足踏みペダルで遊べてクッソ懐かしい【TGS2026特集】

ガンコンが令和に復活!? 『タイムクライシス』『ガンバレット』を撃ちまくれる！

達成電気のブースでは、スマホやNintendo Switchなどに接続するだけで使えるコンパクトなスピーカーを展示。ケーブルをつないでサッと使える手軽さが特徴で、ゲームや動画をもっと迫力あるサウンドで楽しみたい人には気になるアイテムだ。

……が、個人的に思わず足を止めてしまったのは、なんといってもガンコン！ 『タイムクライシス』や『ガンバレット』といった往年のガンシューティングを実際にプレイできる環境が用意されていた。いや、これはクッソ懐かしい！ ゲームセンターで夢中になって撃ちまくった記憶が一気によみがえる。

しかも『タイムクライシス』では、リロードや遮蔽物からの出入りを操作するおなじみの足踏みペダルもしっかり再現。実際に遊んでみると照準の追従性も良好で、狙った場所へスッと銃口を向けられる。単なる懐かし展示ではなく、「ガンコンって今でもこんなに楽しいんだ！」と思わせてくれる完成度だった。

ブラウン管テレビの時代とともに姿を消していった印象の強いガンコンだが、その遊びを現代の環境でも楽しめるよう復活を目指しているというのが面白いところ。往年のガンシューティングファンなら、見つけた瞬間に吸い寄せられてしまうこと間違いなしのブースだ。

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