コントローラーってこんなにあるの!? GameSirブースはゲームパッドだらけ【TGS2026特集】

壁一面がコントローラーだらけ！

GameSirブースの“物量”がすごい

GameSirブースでまず圧倒されるのが、壁一面にズラリと並んだゲーミングコントローラーの数々。形状やカラー、対応機器の異なるモデルが所狭しと展示されており、「コントローラーってこんなに種類があるのか」と思わず見入ってしまう光景だ。

定番のゲームパッドだけでなく、レバーを使わずボタンだけで操作するスティックレスタイプのアーケードコントローラーも展示。格闘ゲーム向けのデバイスが気になっている人なら、実際のサイズ感やボタン配置をチェックできるのがうれしい。

さらに、スマートフォンやタブレットを挟み込むように接続して使うコンパクトなコントローラーも用意。モバイルゲームを携帯ゲーム機のような操作感で楽しめるアイテムで、外出先でもしっかりゲームを遊びたい人には気になる存在だ。

ちなみに会場では、GameSirオリジナルデザインのショッパーも配布されていた。大量のコントローラーを眺めて、気になるモデルを触って、最後にはショッパーまでゲット。ゲームパッド好きなら、ついつい長居してしまいそうなブースだった。

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