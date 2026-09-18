MOZAがついにPS5へ！ PlayStation公式ライセンスのハンコンを試せる【TGS2026特集】

MOZAがついにPlayStation 5へ！

初の公式ライセンス製品を公開

東京ゲームショウ2026のMOZA Racingブースでは、PlayStation 5向けに開発された公式ライセンスのレーシング製品を展示している。これまでMOZAのハンドルコントローラーが気になりつつ、PlayStationユーザーだから手を出せなかった……という人には大きなニュースだ。

MOZA Racingは、2015年に自動車エンジニアやシミュレーションレーシング愛好家らによって設立されたメーカー。自動車工学や車両ダイナミクス、モーター、モーション制御などの技術を生かし、ダイレクトドライブ方式のホイールベースをはじめ、ステアリングホイールやペダル、シフターなど幅広いシムレーシング機器を展開している。

そしてTGS2026では、同社初となるPlayStation 5向けレーシング製品が一般公開された。ラインアップは「R5S Pro Racing Simulator」「R16S Ultra Racing Simulator」「R16S Ultra Direct Drive Wheel Base」の3製品。いずれもダイレクトドライブ方式によるフォースフィードバックを採用した製品となる。

『グランツーリスモ7』対応！

実際にハンドルを握って試遊できる

今回のPlayStation 5向けラインアップでは、ポリフォニー・デジタルとの協力により『グランツーリスモ7』へのネイティブ対応も予定されている。MOZAによれば、対応レーシングタイトルについても今後拡大していく予定だ。

なお、価格や発売時期などの詳細は今後発表予定。MOZAのレーシングデバイスをPlayStation 5でも使ってみたかった人にとっては、まさに待望のラインアップだろう。まずはTGS2026の会場でハンドルを握り、その感触を確かめてみてほしい。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！