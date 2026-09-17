自分の手に合うマウスが見つかる!? Pulsarブースでゲーミングマウスを触り比べ【TGS2026特集】

マウスをとことん触って選べる！ “自分に合う1台探し”が楽しい

Pulsar Gaming Gearブースでは、主にゲーミングマウスを多数展示。形状やサイズ、重量感の異なるモデルを実際に手に取り、マウスパッド上で滑らせながら操作感を確かめられる。スペック表だけでは分からない「握った感じ」や「動かしたときの軽さ」を、その場で比較できるのがうれしい。

さらに面白かったのが、自分の手をスキャンして、手の形やサイズに合ったゲーミングギアを探せる仕組み。ゲーミングマウスは手との相性がかなり重要なだけに、「どれを選べばいいのか分からない」という人にはありがたい。見た目やスペックだけではなく、自分の手を基準に製品を探せるのはなかなか新鮮だ。

ステージ側では「10秒ピッタリチャレンジ」も実施されていた。体感だけでちょうど10秒を狙うシンプルな企画だが、これが意外と難しそう。取材中には、ちょうど成功した来場者にも遭遇！ 成功者には何やらうれしいご褒美もありそうで、製品を見るだけでなく参加して楽しめるブースになっていた。

会場ではPulsarオリジナルのショッパーも配布。マウスを触り比べて、自分に合ったモデルを探し、チャレンジ企画にも参加できる。ゲーミングデバイス好きなら、ふらっと立ち寄ったつもりが思わず長居してしまいそうだ。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！