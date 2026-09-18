打鍵感だけじゃなく操作感まで試せる カスタムキーボードを『VALORANT』実戦でチェック！【TGS2026特集】

青い光に包まれたキーボードがズラリ！

東京ゲームショウ2026のAULAブースは、とにかく青い。鮮やかなネオンがブースを照らし、その中にさまざまなゲーミングキーボードが並ぶ光景は、いかにもTGSらしい“ゲーミング感”たっぷりだ。

AULAは、ゲーミングキーボードやマウス、ヘッドセット、アクセサリーなどを展開するゲーミングデバイスブランド。ブランドはタランチュラの特徴から着想を得ているといい、デザイン、機能、テクノロジーを重視した製品開発を掲げている。ラインアップにはメカニカルキーボードだけでなく、磁気スイッチを採用したゲーミングキーボードなどもそろえる。

日本市場でも2026年からJIS配列モデルを本格展開しており、磁気スイッチ搭載モデルを含む複数のゲーミングキーボードを販売している。

『VALORANT』で実戦チェック！

打鍵感だけじゃなく操作感まで試せる

もちろん、キーボードは眺めるだけではない。ブースでは『VALORANT』を使った試遊も用意されており、実際のゲームプレイを通じて操作感を確かめられる。

ゲーミングキーボードの場合、店頭で数キーをカチャカチャ押しただけでは、実際にゲームをしたときの感触まではなかなか分からないもの。『VALORANT』なら、移動やストッピング、アビリティーの入力などを繰り返しながら、自分の指にしっくりくるかをチェックできる。

青いネオンの中でキーボードを眺めるもよし、『VALORANT』で実際にガッツリ触ってみるもよし。見た目にも操作感にもこだわって次のゲーミングキーボードを探したい人なら、立ち寄っておきたいブースだ。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！