SaaSを格付けするとしたら、「Zoom」って普通に“S”ですよね？

Zoomって、完全にS Tierでしょう？

TECH.ASCII.jpでは、編集部が厳選した100個のSaaSを対象に「いま本当に使えるSaaS 100選」を実施しています。

この企画は、情シス向け先行アンケートを元に、編集部が独自に100のSaaSを評価してTier表を作成したものですが、現在はそれとは別に、実際にSaaSを使っている読者の皆さんにもアンケートを実施中。皆さんのリアルな声を集めています。

SaaSの評価は使う人や環境によって変わります。編集部が「これはS」と評価したSaaSでも、読者の皆さんからは「いや、これはAでしょ！」という声が出てくるかもしれません。

実際、先日の生放送では、そこまでに集まった読者アンケートの回答をもとに、現時点での評価をTier形式で紹介しました。

しかし、実際に私が生放送のリストを見ていて、「あれっ？ ちょっと待ってくれ！」と思ったSaaSがありました。それが、私にとっての神SaaS「Zoom」です。

編集部による格付けはS Tierだったのですが、アンケートでは、A Tierへと落ちてしまったんです！ 私の大好きなZoomが!!

……いやいや、Zoomって、S Tier一択じゃありませんか？

打ち合わせのたびに使うし、相手と顔を合わせて話して、画面を共有して、資料を見ながら説明する。これが当たり前に、スムーズにできるようになったのって、けっこうZoomのおかげじゃないですか。

しかもZoomって、「なくなったら困る度」が高いんですよ。明日からZoomが使えなくなったら、本当に仕事の予定を全部組み直さないといけない。

S Tierが妥当じゃありませんか？

……A Tierは「優秀！非常に使える！」という評価なので、良い評価ではあるのですが。まだまだアンケートの投票は受付中です。Zoomに対して思い入れがある皆さん、ご意見待ってます。

TECH.ASCII.jpと一緒に、最強の「Tier100選」を作ろう！

というわけで、ここからは読者の皆さんにお願いです。

TECH.ASCIIでは現在、編集部が厳選した100個のSaaSを対象に、「いま本当に使えるSaaS 100選」企画を実施しています。

事前に実施したアンケートと編集部の意見をもとに、100個のSaaSを4段階でTier分けしました。最高ランクの「S：神」から、「A：優秀」「B：良」「C：普」まで、このTier表を見れば、いま注目すべき有力なSaaSがパッと分かるというものです。

ただ、SaaSは実際に使う人や環境によっても評価が変わるもの。編集部だけで「これはS！」「これはB！」と決めるだけでは、見えてこない評価もきっとあるはずです。

そこで現在、このTier表を見た読者の皆さんから、実際にSaaSを使ってみた感想や評価を募集中です！

完全匿名で参加できる「SaaS最強Tierアンケート」に、ぜひご協力ください！ 毎日の仕事で助けられているSaaS、「これは手放せない」というSaaS。逆に、「もう使いたくない」と思ったSaaS。「俺のChatworkは絶対にSだろ！」というSaaSまで、皆さんのリアルな評価をぶつけてください。

いまなら、回答してくださった方の中から抽選で1万円分のAmazonギフト券も当たります。ぜひ「SaaS最強Tierアンケート」に参加して、100本のSaaSをあなたの目線で評価してください！ 皆さんの回答、お待ちしています！

生放送アーカイブもお見逃しなく！

そして、この読者アンケートと連動した生放送も、アスキーの公式YouTubeで先日配信しました。

「情シスのホンネで作る！『本当に使えるSaaS』最強Tier決定戦 SP・第2弾」と題して、現在実施中の読者アンケートに寄せられた声を紹介しながら、途中結果としてのTierを公開しているほか、編集部によるおすすめのSaaSも紹介しています。

アンケートへの参加とあわせて、ぜひこちらのアーカイブもチェックしてください！