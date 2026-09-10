折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第12回
そんな殺生な……円高が進む中、iPhoneの国内価格は「1ドル＝166～168円」 日本のユーザーに厳しい判断
2026年09月10日 13時10分更新
ついに発表された“折りたたみiPhone”の「iPhone Duo」に「iPhone 18 Pro」。半導体価格の急騰で前モデルからの値上げは仕方ないかなと思いつつ、ここに来ての150円台半ばまで進んでいる円高でちょっとオトクになるかも……というほのかな期待とは逆に、アップルは為替レートでは日本のユーザーに厳しめの判断をしたようです。
日本では「1ドル＝約166～168円」で売られる新iPhone
最新の円高傾向が盛り込まれなかったのは仕方ない？ 残念？
7月後半には「1ドル＝163円」まで進行したドル／円相場。これに合わせるようにiPhoneの日本国内での価格も7月18日に改定。「1ドル＝約162円」前後に製品価格が調整されました。その後は、為替介入や米高官の発言などもあり、円高が進行。新iPhoneが発表された9月10日時点では150円台前半になっています。
そして、今回の新iPhoneの価格。まず、iPhone Duoの価格が日本円で36万4800円ということで話題になっていますが、米国価格（こちらは税抜）での価格は1999ドル。この価格自体は予想どおり、もしくは若干安いくらい？ というのが、SNSを見た範囲での海外での反応です。
そして、この日米での価格から導き出されるレートが「1ドル＝約166円」というもの。むむむむむ、日本では随分高くないですか？
iPhone 18 Pro／Pro Maxの価格を見ても（ともに256GB）、1199ドルで21万9800円（1ドル＝約166円）、1299ドルで23万9800円（1ドル＝約168円）と日本のユーザーにはかなり不利になっています。
円高が進行したら、早めの価格改定を期待したいけど
それを考えたら買い時が悩ましい!?
アップルとしては、さらなる円安進行を織り込んでいたのかもしれないし、8月後半時点では日本国内でもそんな雰囲気は確かにあったのですが……。今後の為替市場次第とは言え、円高が進行した場合は早めの価格改定をお願いします！（でも、それを考えると、今度は買い時が悩ましい！）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第11回
iPhoneiPhone Duo＆iPhone 18 Proと過去のほぼ全部のiPhoneを詳細表でスペック比較！
-
第10回
iPhoneiPhone Duoが登場！ 【5分でわかる】新iPhone発表会2026まとめ
-
第9回
iPhoneiPhone 17や17e、Airが7月に続く値上げ……米国価格上昇に合わせて iPhone 17は15万9800円に
-
第8回
iPhoneアップルが新型Apple Watchを発表！「Apple Watch Series 12」と「Apple Watch Ultra 4」の特徴まとめ
-
第8回
Apple新しいApple Watchはセンサー強化＆会議の議事録作成も さらにセラミックケースが復活
-
第7回
AppleANC付きが標準になって、実質大幅値下げ！ 「AirPods 5」登場
-
第6回
iPhoneiPhone 18 Proのカメラは「可変絞り」搭載！ スマホ撮影の常識を覆すアップデート
-
第5回
iPhone開けば7.6型、閉じればパスポートサイズ！ iPadとiPhoneを統合する究極のデバイス「iPhone Duo」誕生
-
第4回
iPhoneアップル、折りたたみモデルの「iPhone Duo」を発表
-
第3回
iPhone【速報】129ドルから！ オープンイヤーなのにノイキャン搭載の新型「AirPods 5」がコスパ最強すぎる
- この連載の一覧へ