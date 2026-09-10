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折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第17回

みんなのメモリースティックDUO

折りたたみiPhoneの名前が「Duo」と聞き、色々思い出してしまう皆さん

2026年09月10日 17時55分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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DUOと書かれた画像

　アップル初の折りたたみスマートフォン「iPhone DUO」の発表を受け、SNS（X）では、各々が思い浮かべる「DUO」の投稿が相次いでいる。

　Xでは9月10日、声優の桃井はるこ氏がiPhone DUOについて、「PCエンジンDuo思い出した」と投稿。ほかにも複数のユーザーが、マイクロソフトの折りたたみスマホ「Surface Duo」（2020年発売）や、アップルの「PowerBook Duo」（1992年発売）など、「DUO」の名を冠したかつての名（迷）機達の名前を挙げて楽しむ光景がみられた。

ひとこと：どうでもいい情報だが、筆者が使っているオーディオI／Fはローランドの「DUO-CAPTURE」（UA-11）だ。すでに販売完了となっているが、今でも音楽鑑賞や楽器練習を中心にバリバリ稼働中。新しい製品も気になるが、当面はDUO-CAPTUREに頑張って貰うつもりだ。

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