折りたたみiPhoneの名前が「Duo」と聞き、色々思い出してしまう皆さん

アップル初の折りたたみスマートフォン「iPhone DUO」の発表を受け、SNS（X）では、各々が思い浮かべる「DUO」の投稿が相次いでいる。

Xでは9月10日、声優の桃井はるこ氏がiPhone DUOについて、「PCエンジンDuo思い出した」と投稿。ほかにも複数のユーザーが、マイクロソフトの折りたたみスマホ「Surface Duo」（2020年発売）や、アップルの「PowerBook Duo」（1992年発売）など、「DUO」の名を冠したかつての名（迷）機達の名前を挙げて楽しむ光景がみられた。

iPhone Duoかっこいいな

名前はPCエンジンDuo思い出した — 桃井はるこ☺︎ 𝙼𝙾𝙼𝙾𝙸 𝙷𝙰𝚁𝚄𝙺𝙾☆𝚄𝙿 𝙳𝙰𝚃𝙴 (@momoiktkr) September 10, 2026