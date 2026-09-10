折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第9回
iPhone 17や17e、Airが7月に続く値上げ……米国価格上昇に合わせて iPhone 17は15万9800円に
2026年09月10日 06時00分更新
iPhone 18 Proは前モデルのiPhone 17 Proと比べて、100ドルアップで登場したが、既存機種の「iPhone 17」「iPhone 17e」「iPhone Air」も、米国でそれぞれ100ドルずつアップする価格改定を実施。それに合わせる形で、日本での価格も1万2000円～1万7000円程度の値上げが実施されている。
詳しくは以下のとおり。iPhone 17は15万9800円～、iPhone 17eも12万4800円～と、かなり手が届きにくい価格帯になったのは確か。世知辛いが半導体価格の急騰を考えると、この程度の幅で済んで良かったという見方もできるかもしれない……。
|今回の値上げによるiPhoneの価格変動
|（税込、米国価格は税抜）
|iPhone 17
|256GB
|512GB
|米国価格【従来】
|799ドル
|999ドル
|米国価格【現在】
|899ドル
|1099ドル
|値上げ前
|14万2800円
|17万7800円
|値上げ後
|15万9800円
|19万4800円
|値上げ幅
|1万7000円
|1万7000円
|iPhone Air
|256GB
|512GB
|1TB
|米国価格【従来】
|999ドル
|1199ドル
|1399ドル
|米国価格【現在】
|1099ドル
|1299ドル
|1699ドル
|値上げ前
|17万7800円
|21万2800円
|24万7800円
|値上げ後
|18万9800円
|22万4800円
|29万4800円
|値上げ幅
|1万2000円
|1万2000円
|4万7000円
|iPhone 17e
|256GB
|512GB
|米国価格【従来】
|599ドル
|799ドル
|米国価格【現在】
|699ドル
|899ドル
|値上げ前
|10万7800円
|14万2800円
|値上げ後
|12万4800円
|15万9800円
|値上げ幅
|1万7000円
|1万7000円
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