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折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第9回

iPhone 17や17e、Airが7月に続く値上げ……米国価格上昇に合わせて　iPhone 17は15万9800円に

2026年09月10日 06時00分更新

文● オカモト／ASCII

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　iPhone 18 Proは前モデルのiPhone 17 Proと比べて、100ドルアップで登場したが、既存機種の「iPhone 17」「iPhone 17e」「iPhone Air」も、米国でそれぞれ100ドルずつアップする価格改定を実施。それに合わせる形で、日本での価格も1万2000円～1万7000円程度の値上げが実施されている。

iPhone

お手頃だったはずの「iPhone 17e」も12万円台に……

　詳しくは以下のとおり。iPhone 17は15万9800円～、iPhone 17eも12万4800円～と、かなり手が届きにくい価格帯になったのは確か。世知辛いが半導体価格の急騰を考えると、この程度の幅で済んで良かったという見方もできるかもしれない……。

今回の値上げによるiPhoneの価格変動
（税込、米国価格は税抜） iPhone 17
256GB 512GB
米国価格【従来】 799ドル 999ドル
米国価格【現在】 899ドル 1099ドル
値上げ前 14万2800円 17万7800円
値上げ後 15万9800円 19万4800円
値上げ幅 1万7000円 1万7000円
　 iPhone Air
256GB 512GB 1TB
米国価格【従来】 999ドル 1199ドル 1399ドル
米国価格【現在】 1099ドル 1299ドル 1699ドル
値上げ前 17万7800円 21万2800円 24万7800円
値上げ後 18万9800円 22万4800円 29万4800円
値上げ幅 1万2000円 1万2000円 4万7000円
　 iPhone 17e
256GB 512GB
米国価格【従来】 599ドル 799ドル
米国価格【現在】 699ドル 899ドル
値上げ前 10万7800円 14万2800円
値上げ後 12万4800円 15万9800円
値上げ幅 1万7000円 1万7000円

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