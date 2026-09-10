iPhone 17や17e、Airが7月に続く値上げ……米国価格上昇に合わせて　iPhone 17は15万9800円に

iPhone 18 Proは前モデルのiPhone 17 Proと比べて、100ドルアップで登場したが、既存機種の「iPhone 17」「iPhone 17e」「iPhone Air」も、米国でそれぞれ100ドルずつアップする価格改定を実施。それに合わせる形で、日本での価格も1万2000円～1万7000円程度の値上げが実施されている。

詳しくは以下のとおり。iPhone 17は15万9800円～、iPhone 17eも12万4800円～と、かなり手が届きにくい価格帯になったのは確か。世知辛いが半導体価格の急騰を考えると、この程度の幅で済んで良かったという見方もできるかもしれない……。