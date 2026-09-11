iPhone 18＆iPhone Duo価格まとめ　値上げしたiPhone 17も

今回発表されたiPhone 18 ProにiPhone Duo。そして、値上げされた既存モデルを含めて、Apple Storeでの価格を表の形でまとめました。

iPhoneだけを単体購入して、自分でSIMを入れ替えて使うのであれば、Apple Storeや一部ECサイトで購入できるSIMフリー版がオトク。今のiPhoneはeSIM専用になっていますが、eSIM対応の古いiPhone（iPhone XS／XR以降）があるのであれば、eSIMへの以降は比較的容易です（MVNOの格安SIMの場合は別途手続きが必要）。

iPhone 18 Pro／Pro MaxとiPhone Duoはストレージ4種類

iPhone 18 Proも20万円超えで21万9800円～

まずは新製品のiPhone 18 Pro／Pro Max／Duoから。昨年は2TBモデルはiPhone 17 Pro Maxのみでしたが、今回はiPhone 18 Proにも用意されました。1TBモデルと2TBモデルの差は昨秋時点では6万5000円だったのに、今回は10万5000円。フラッシュメモリの高騰が反映された形です。

Apple Storeでの価格 iPhone 18 Pro 256GB 512GB 1TB 2TB 21万9800円 25万4800円 32万4800円 42万9800円 iPhone 18 Pro Max 256GB 512GB 1TB 2TB 23万9800円 27万4800円 34万4800円 44万9800円 iPhone Duo 256GB 512GB 1TB 2TB 36万4800円 39万9800円 46万9800円 57万4800円

続いては既存モデル。こちらは値上げ前の価格も含めて紹介しています。