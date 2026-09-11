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折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第20回

iPhone 18＆iPhone Duo価格まとめ　値上げしたiPhone 17も

2026年09月11日 11時45分更新

文● 二子／ASCII

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　今回発表されたiPhone 18 ProにiPhone Duo。そして、値上げされた既存モデルを含めて、Apple Storeでの価格を表の形でまとめました。

新しい4色になったiPhone 18 Pro

　iPhoneだけを単体購入して、自分でSIMを入れ替えて使うのであれば、Apple Storeや一部ECサイトで購入できるSIMフリー版がオトク。今のiPhoneはeSIM専用になっていますが、eSIM対応の古いiPhone（iPhone XS／XR以降）があるのであれば、eSIMへの以降は比較的容易です（MVNOの格安SIMの場合は別途手続きが必要）。

iPhone 18 Pro／Pro MaxとiPhone Duoはストレージ4種類
iPhone 18 Proも20万円超えで21万9800円～

　まずは新製品のiPhone 18 Pro／Pro Max／Duoから。昨年は2TBモデルはiPhone 17 Pro Maxのみでしたが、今回はiPhone 18 Proにも用意されました。1TBモデルと2TBモデルの差は昨秋時点では6万5000円だったのに、今回は10万5000円。フラッシュメモリの高騰が反映された形です。

Apple Storeでの価格
iPhone 18 Pro
256GB 512GB 1TB 2TB
21万9800円 25万4800円 32万4800円 42万9800円
iPhone 18 Pro Max
256GB 512GB 1TB 2TB
23万9800円 27万4800円 34万4800円 44万9800円
iPhone Duo
256GB 512GB 1TB 2TB
36万4800円 39万9800円 46万9800円 57万4800円

　続いては既存モデル。こちらは値上げ前の価格も含めて紹介しています。

Apple Storeでの価格
（税込） iPhone 17
256GB 512GB
値上げ前 14万2800円 17万7800円
値上げ後 15万9800円 19万4800円
値上げ幅 1万7000円 1万7000円
　 iPhone Air
256GB 512GB 1TB
値上げ前 17万7800円 21万2800円 24万7800円
値上げ後 18万9800円 22万4800円 29万4800円
値上げ幅 1万2000円 1万2000円 4万7000円
　 iPhone 17e
256GB 512GB
値上げ前 10万7800円 14万2800円
値上げ後 12万4800円 15万9800円
値上げ幅 1万7000円 1万7000円
　 iPhone 16
128GB
値上げ前 12万4800円
値上げ後 13万9800円
値上げ幅 1万5000円
 

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