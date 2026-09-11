折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第20回
iPhone 18＆iPhone Duo価格まとめ 値上げしたiPhone 17も
2026年09月11日 11時45分更新
今回発表されたiPhone 18 ProにiPhone Duo。そして、値上げされた既存モデルを含めて、Apple Storeでの価格を表の形でまとめました。
iPhoneだけを単体購入して、自分でSIMを入れ替えて使うのであれば、Apple Storeや一部ECサイトで購入できるSIMフリー版がオトク。今のiPhoneはeSIM専用になっていますが、eSIM対応の古いiPhone（iPhone XS／XR以降）があるのであれば、eSIMへの以降は比較的容易です（MVNOの格安SIMの場合は別途手続きが必要）。
iPhone 18 Pro／Pro MaxとiPhone Duoはストレージ4種類
iPhone 18 Proも20万円超えで21万9800円～
まずは新製品のiPhone 18 Pro／Pro Max／Duoから。昨年は2TBモデルはiPhone 17 Pro Maxのみでしたが、今回はiPhone 18 Proにも用意されました。1TBモデルと2TBモデルの差は昨秋時点では6万5000円だったのに、今回は10万5000円。フラッシュメモリの高騰が反映された形です。
|Apple Storeでの価格
|iPhone 18 Pro
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|21万9800円
|25万4800円
|32万4800円
|42万9800円
|iPhone 18 Pro Max
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|23万9800円
|27万4800円
|34万4800円
|44万9800円
|iPhone Duo
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|36万4800円
|39万9800円
|46万9800円
|57万4800円
続いては既存モデル。こちらは値上げ前の価格も含めて紹介しています。
|Apple Storeでの価格
|（税込）
|iPhone 17
|256GB
|512GB
|値上げ前
|14万2800円
|17万7800円
|値上げ後
|15万9800円
|19万4800円
|値上げ幅
|1万7000円
|1万7000円
|iPhone Air
|256GB
|512GB
|1TB
|値上げ前
|17万7800円
|21万2800円
|24万7800円
|値上げ後
|18万9800円
|22万4800円
|29万4800円
|値上げ幅
|1万2000円
|1万2000円
|4万7000円
|iPhone 17e
|256GB
|512GB
|値上げ前
|10万7800円
|14万2800円
|値上げ後
|12万4800円
|15万9800円
|値上げ幅
|1万7000円
|1万7000円
|iPhone 16
|128GB
|値上げ前
|12万4800円
|値上げ後
|13万9800円
|値上げ幅
|1万5000円
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