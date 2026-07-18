このページの本文へ

ついに……iPhoneが値上げ！ でもこれは円安分のみなので、さらなる上昇の可能性大

2026年07月18日 23時55分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　アップルは、日本国内のApple Storeで販売しているiPhoneの価格を改定した。なお、米国での価格は今回は変更されておらず、円安が進行していることによる調整分と考えられる。

iPhone 17はApple Storeで1万3000円値上げ。1ドル140円台だった昨秋から円安が進行されているにもかかわらず、価格改定がなされていなかったので、その分が適用された形となる

今回の日本での値上げはあくまで円安進行の調整分
新iPhone（？）で米国で値上げされると、さらなる値上げも

　一例を挙げると、iPhone 17 256GBモデルが12万9800円から14万2800円に1万3000円プラス。米国では799ドルなので（米国価格は税抜）、「1ドル＝約148円」相当だったのが、「1ドル＝約162円」相当と今の為替相場に調整されていることがわかる。

　これはつまり、メモリーやフラッシュなど半導体部材の高騰による値上げが、現行モデルもしくは新型iPhone登場時に適用され、米国価格が上昇した場合はさらなる値上げが発生することを意味する。なかなか辛い時代になったとは言えそうだ。

今回の値上げによるiPhoneの価格変動
（税込） iPhone 17
256GB 512GB
米国価格(税抜) 799ドル 999ドル
値上げ前 12万9800円 16万4800円
値上げ後 14万2800円 17万7800円
値上げ幅 1万3000円 1万3000円
（税込） iPhone 17 Pro
256GB 512GB 1TB
米国価格(税抜) 1099ドル 1299ドル 1499ドル
値上げ前 17万9800円 21万4800円 24万9800円
値上げ後 19万4800円 22万9800円 26万4800円
値上げ幅 1万5000円 1万5000円 1万5000円
（税込） iPhone 17 Pro Max
256GB 512GB 1TB 2TB
米国価格(税抜) 1199ドル 1399ドル 1599ドル 1999ドル
値上げ前 19万4800円 22万9800円 26万4800円 32万9800円
値上げ後 21万4800円 24万9800円 28万4800円 35万4800円
値上げ幅 2万円 2万円 2万円 2万5000円
（税込） iPhone Air
256GB 512GB 1TB
米国価格(税抜) 999ドル 1199ドル 1399ドル
値上げ前 15万9800円 19万4800円 22万9800円
値上げ後 17万7800円 21万2800円 24万7800円
値上げ幅 1万8000円 1万8000円 1万8000円
（税込） iPhone 17e
256GB 512GB
米国価格(税抜) 599ドル 799ドル
値上げ前 9万9800円 13万4800円
値上げ後 10万7800円 14万2800円
値上げ幅 8000円 8000円

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中