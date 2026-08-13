今年も登場！ Androidスマホの代表格「Pixel 11」はGoogleの最新AIを最大限活用可能！ 第5回
Pixel 11／Pixel 11 Proの詳細スペック表を掲載！ 過去のPixelと完全比較
2026年08月13日 08時30分更新
Androidスマホの代表格とも言えるグーグル「Pixel」。今年もiPhoneの新モデルに先立つ形で「Pixel 11」シリーズが登場した。
本記事では、過去のモデルも含めたPixelシリーズの詳細なスペック表を掲載。ハードウェア面での進化点を詳しく見ていこう（折りたたみ以外の通常モデルのみ）。
3モデル構成はPixel 9/10と同じ
さまざまな工夫でPixel 10から値上げを抑えているのに好感
まずはラインアップだが、これはPixel 9／10と同じ。標準モデルの「Pixel 11」が6.3型。Proモデルは標準モデルと同じサイズの「Pixel 11 Pro」に、6.8型の大型タイプの「Pixel 11 Pro XL」がある。なお、Pixel 11 ProとPixel 11 Pro XLは、本体と画面のサイズ以外はスペックが共通。
価格については以下のとおり。Pixel 11は256GBモデルからスタートになったものの、256GBモデル同士ではPixel 10より若干安くなっているのに驚かされる。Proモデルでも256GBモデルではわずかに安くなっているが、これは256GBモデルのみメモリーが12GBに減っているという工夫の結果。いずれにせよ、半導体価格急騰＆円安進行にも関わらず、この価格設定はうれしい限りだ。
|GoogleストアでのSIMフリー版の価格
|128GB
|256GB
|512GB
|1TB
|Pixel 11
|――
|13万6800円
|15万6800円
|――
|Pixel 11 Pro
|――
|17万4800円
|19万4800円
|23万4800円
|Pixel 11 Pro XL
|――
|20万7800円
|22万7800円
|26万7800円
|Pixel 10
|12万8900円
|14万3900円
|――
|――
|Pixel 10 Pro
|――
|17万4900円
|19万4900円
|――
|Pixel 10 Pro XL
|――
|19万2900円
|21万2900円
|――
カメラは細かく性能アップ
特に標準モデルは望遠含めて「これで十分」という内容に
スペックでの注目はCPUとカメラ。CPUはTensor G6になり、「処理性能が最大50％向上しています」と公式サイト上には記されているが、具体的な性能は記事執筆時点では不明。
カメラについては標準モデルでの進化が大きい。Pixel 9→Pixel 10では望遠カメラが加わって、3眼構成になった一方、標準カメラのセンサーサイズが1/1.3型→1/2型へと大幅にスペックダウン。強力な画像処理でカバーされるとは言え、「ガッカリ」という声も目立った。
その声に対応したのか、Pixel 11では1/1.56型へと再度サイズアップ。特に暗所で違いが出るはず。また、超解像ズームは最大20倍から最大30倍に。前モデルでは「Pixel 10のカメラはハイエンド機としては物足りないが、Proは高価すぎ……」という感じがあったが、今回は大半の人にとって「Pixel 11で十分」となりそうだ。ちなみにセンサーのサイズアップもありつつ、カメラバー部の出っ張りは40％減少しているとのこと。
Proモデルもカメラは進化。望遠レンズのセンサーは1/2.51型→1/1.95型と大型化し、AI生成と組み合わせる「超解像ズーム Pro」は最大100倍から最大120倍へと強化されている。
ワイヤレス充電は全モデル25W対応に
ネットワーク面では引き続きミリ波はサポートしない
そのほかのスペックはPixel 10と共通点が多いが、前述のようにProモデルの256GBのみメモリーが12GBに減少。ワイヤレス充電は引き続きQi2対応で全モデルで最大25Wになっている。ネットワーク面ではミリ波は非サポートも（Foldのみサポート）、ドコモ4.5GHz帯のn79や4Gの1.5GHz帯などにはしっかり対応している。
標準モデルとProモデルの違いとしては、UWBのサポートの有無がある。11月発売予定のグーグル純正の忘れ物タグ「Pixel Tag」と組み合わせた場合、UWB機能があると詳細な距離や方向まで測定できる。詳しくは別記事で。
|Pixel 11
|Pixel 11 Pro
|Pixel 11 Pro XL
|価格（税込）
|13万6800円(256)
15万6800円(512)
|17万4800円(256)
19万4800円(512)
23万4800円(1TB)
|20万7800円(256)
22万7800円(512)
26万7800円(1TB)
|ディスプレー
|6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz対応
|6.3型有機EL
（20：9）
LTPO 1～120Hz対応
|6.8型有機EL
（20：9）
LTPO 1～120Hz対応
|画面解像度
|1080×2424
|1280×2856
|1344×2992
|サイズ
|72×152.8×8.6mm
|71.9×152.7×8.4mm
|76.5×162.7×8.5mm
|重量
|197g
|204g
|226g
|CPU
|Google Tensor G6
|内蔵メモリー
|12GB
|12/16GB
|内蔵ストレージ
|256/512GB
|256/512GB、1TB
|外部ストレージ
|×
|OS
|Android 17
|対応バンド
|5G：サブ6（n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26
/28/30/38/40/41/66/71/75/77/78/79）
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19
/20/21/25/26/28/29/30/32
/38/39/40/41/42/48/66/71/75
W-CDMA：1/2/4/5/8
4バンドGSM
|無線LAN
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 7
|カメラ画素数
|48メガ
(1/1.56型、OIS)
＋13メガ
(超広角、マクロ)
＋48メガ
(光学5倍、OIS)
／イン10.5メガ
|50メガ(1/1.3型、OIS)
＋48メガ(超広角、マクロ)
＋48メガ(光学5倍、OIS)
／イン42メガ
|バッテリー容量
|4985mAh
(30W対応)
|4850mAh
(30W対応)
|5115mAh
(45W対応)
|Qi
|○（最大25W）
|UWB
|×
|○
|FeliCa／NFC
|○／○
|防水・防塵
|○（IP68）
|生体認証
|○（画面内指紋＋顔）
|SIM
|nanoSIM＋eSIM（eSIM×2）
|USB端子
|Type-C
|イヤホン端子
|×
|カラバリ
|Frost、Pistachio、Hibiscus、Obsidian
|Canyon、Olive、Fog、Obsidian
|Pixel 10
|Pixel 10 Pro
|Pixel 10 Pro XL
|Pixel 10a
|価格（税込）
|12万8900円
(128)
14万3900円
(256)
|17万4900円
(256)
19万4900円
(512)
|19万2900円
(256)
21万2900円
(512)
|7万9900円
(128)
9万4900円
(256)
|ディスプレー
|6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz対応
|6.3型有機EL
（20：9）
LTPO 1～120Hz対応
|6.8型有機EL
（20：9）
LTPO 1～120Hz対応
|6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz対応
|画面解像度
|1080×2424
|1280×2856
|1344×2992
|1080×2424
|サイズ
|72×152.8
×8.6mm
|72×152.8
×8.6mm
|76.6×162.8
×8.5mm
|73×153.9
×9mm
|重量
|204g
|207g
|232g
|183g
|CPU
|Google Tensor G5
|Google Tensor G4
|内蔵メモリー
|12GB
|16GB
|8GB
|内蔵ストレージ
|128/256GB
|256/512GB
|128/256GB
|外部ストレージ
|×
|OS
|Android 16→17
|対応バンド
|5G：サブ6（n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26
/28/30/38/40/41/66/71/75/77/78/79）
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19
/20/21/25/26/28/29/30/32
/38/39/40/41/42/48/66/71/75
W-CDMA：1/2/4/5/8
4バンドGSM
|5G：サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/26/28/32/38
/40/41/66/75
/77/78/79）
4G LTE：1/2/3/4/5
/7/8/12/17/18
/19/20/21/26
/28/32/38/39
/40/41/42
/66/75
W-CDMA：
1/2/4/5/8
4バンドGSM
|無線LAN
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 7
|Wi-Fi 6E
|カメラ画素数
|48メガ
(1/2型、OIS)
＋13メガ
(超広角、マクロ)
＋10.8メガ
(光学5倍、OIS)
／イン10.5メガ
|50メガ(1/1.3型、OIS)
＋48メガ(超広角、マクロ)
＋48メガ(光学5倍、OIS)
／イン42メガ
|48メガ
(1/2型、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ
|バッテリー容量
|4970mAh
(30W対応)
|4870mAh
(30W対応)
|5200mAh
(45W対応)
|5100mAh
(45W対応)
|Qi
|○（Qi2、最大15W）
|○（Qi2、最大25W）
|○（最大10W）
|FeliCa／NFC
|○／○
|防水・防塵
|○（IP68）
|生体認証
|○（画面内指紋＋顔）
|SIM
|nanoSIM＋eSIM（eSIM×2）
|USB端子
|Type-C
|イヤホン端子
|×
|カラバリ
|Indigo、Frost、Lemongrass、Obsidian
|Moonstone、Jade、Porcelain、Obsidian
|Lavender、Berry、Fog、Obsidian、Isai Blue
|Pixel 9
|Pixel 9 Pro
|Pixel 9 Pro XL
|Pixel 9a
|価格（税込）
|12万8900円
(128)
14万3900円
(256)
|15万9900円
(128)
17万4900円
(256)
19万4900円(512)
|17万7900円
(128)
19万2900円
(256)
21万2900円(512)
|7万9900円
(128)
9万4900円
(256)
|ディスプレー
|6.3型有機EL
（20：9）
120Hz対応
|6.3型有機EL
（20：9）
LTPO 120Hz対応
|6.8型有機EL
（20：9）
LTPO 120Hz対応
|6.3型有機EL
（20：9）
120Hz対応
|画面解像度
|1080×2424
|1280×2856
|1344×2992
|1080×2424
|サイズ
|72×152.8
×8.5mm
|72×152.8
×8.5mm
|76.6×162.8
×8.5mm
|73.3×154.7
×8.9mm
|重量
|198g
|199g
|221g
|186g
|CPU
|Google Tensor G4
|内蔵メモリー
|12GB
|16GB
|8GB
|内蔵ストレージ
|128/256GB
|128/256/512GB
|128/256GB
|外部ストレージ
|×
|OS
|Android 14→17
|Android 15→17
|対応バンド
|5G：サブ6（n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26
/28/30/38/40/41/66/71/75/77/78/79）
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19
/20/21/25/26/28/29/30/32
/38/39/40/41/42/48/66/71/75
W-CDMA：1/2/4/5/6/8/19
4バンドGSM
|5G：サブ6
（n1/2/3/5/7
/8/12/20/26
/28/30/38/40
/41/66/75
/77/78/79）
4G LTE：
1/2/3/4/5/
7/8/12/17/18
/19/20/21/26
/28/32/38/39
/40/41
/42/66/75
W-CDMA：1/2
/4/5/6/8/19
4バンドGSM
|無線LAN
|Wi-Fi 7
|Wi-Fi 6E
|カメラ画素数
|50メガ
(1/1.31型、OIS)
＋48メガ
(超広角、マクロ)
／イン10.5メガ
|50メガ(1/1.31型、OIS)
＋48メガ(超広角、マクロ)
＋48メガ(光学5倍、OIS)
／イン42メガ
|48メガ
(1/2型、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ
|バッテリー容量
|4700mAh
(27W対応)
|4700mAh
(27W対応)
|5060mAh
(37W対応)
|5100mAh
(23W対応)
|Qi
|○
|FeliCa／NFC
|○／○
|防水・防塵
|○（IP68）
|生体認証
|○（画面内指紋＋顔）
|SIM
|nanoSIM＋eSIM（eSIM×2）
|USB端子
|Type-C
|イヤホン端子
|×
|カラバリ
|Obsidian、Porcelain、Wintergreen、Peony
|Obsidian、Porcelain、Hazel、Rose Quartz
|Obsidian、Porcelain、Iris、Peony
|Pixel 8
|Pixel 8
Pro
|Pixel 7
|Pixel 7
Pro
|価格
|11万2900円
(128)
12万2900円
(256)
|15万9900円
(128)
16万9900円
(256)
18万9900円
(512)
|8万2500円
(128)
9万7900円
(256)
|12万4300円
(128)
13万9700円
(256)
|ディスプレー
|6.2型有機EL
（20：9）
最大120Hz
|6.7型有機EL
（20：9）
最大120Hz
|6.3型有機EL
（20：9）
最大90Hz
|6.7型有機EL
（19.5：9）
最大120Hz
|画面解像度
|1080×2400
|1344×2992
|1080×2400
|1440×3120
|サイズ
|70.8×150.5
×8.9mm
|76.5×162.6
×8.8mm
|73.2×155.6
×8.7mm
|76.6×162.9
×8.9mm
|重量
|187g
|213g
|197g
|212g
|CPU
|Google Tensor G3
|Google Tensor G2
|内蔵メモリー
|8GB
|12GB
|8GB
|12GB
|内蔵ストレージ
|128/256GB
|128/256/512GB
|128/256GB
|128/256/512GB
|OIS
|○(標準)
|○(標準、望遠)
|○(標準)
|○(標準、望遠)
|OS
|Android 14→17
|Android 13→17
|5G対応バンド
|サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/25/28/30/38
/40/41/66/75
/76/77/78/79）
|サブ6＋ミリ波
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/25/28/30/38
/40/41/48/66
/71/77/78/79
/257
|サブ6（n1/2/3
/5/7/8/12/14
/20/25/28/30
/38/40/41/48
/66/71/75
/76/77/78）
|サブ6＋ミリ波
（n1/2/3/5/7
/8/12/14/20
/25/28/30/38
/40/41/48/66
/71/77/78
/257/258
/260/261）
|4G対応バンド
|1/2/3/4/5/7/8/12
/13/14/17/18/19/20
/21/25/26/28/30/32
/38/39/40/41/42/46
/48/66/71
|1/2/3/4/5/7/8/12
/13/14/17/18/19/20
/25/26/28/29/30/32
/38/39/40/41/42/46
/48/66/71
|無線LAN
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 6
|カメラ画素数
|50メガ
(標準)
＋12メガ
(超広角、マクロ)
／イン10.5メガ
|50メガ
(標準)
＋48メガ
(超広角、マクロ)
＋48メガ
(光学5倍)
／イン10.5メガ
|50メガ
(標準)
＋12メガ
(超広角)
／イン10.8メガ
|50メガ
(標準)
＋12メガ
(超広角、マクロ)
＋48メガ
(光学5倍)
／イン10.8メガ
|FeliCa
|○
|○
|バッテリー容量
|4575mAh
|5050mAh
|4355mAh
|5000mAh
|生体認証
|○（画面内指紋＋顔）
|○（画面内指紋＋顔）
|防水・防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|Qi
|○
|○
|SIM
|nanoSIM＋eSIM（eSIM×2）
|nanoSIM＋eSIM（eSIM×2）
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|イヤホン端子
|×
|×
|カラバリ
|Obsidian、Hazel、Rose
|Obsidian、Porcelain、Bay
|Lemongrass、Snow、Obsidian
|Hazel、Snow、Obsidian
|Pixel 8a
|Pixel 7a
|Pixel 6
(5G)
|Pixel 6
Pro
|価格
|7万2600円
|6万2700円
|7万4800円
(128)
8万5800円
(256)
|11万6600円
(128)
12万7600円
(256)
|ディスプレー
|6.1型有機EL
（20：9）
最大120Hz
|6.1型有機EL
（20：9）
最大90Hz
|6.4型有機EL
（20：9）
最大90Hz
|6.7型有機EL
（19.5：9）
最大120Hz
|画面解像度
|1080×2400
|1080×2400
|1080×2400
|1440×3120
|サイズ
|72.7×152.1
×8.9mm
|72.9×152
×9mm
|74.8×158.6
×8.9mm
|75.9×163.9
×8.9mm
|重量
|189g
|193.5g
|207g
|210g
|CPU
|Google Tensor G3
|Google Tensor G2
|Google Tensor
|内蔵メモリー
|8GB
|8GB
|8GB
|12GB
|内蔵ストレージ
|128GB
|128GB
|128/256GB
|カメラ画素数
|64メガ
(標準)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ
|64メガ
(標準)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ
|50メガ
(標準)
＋12メガ
(超広角)
／イン8メガ
|50メガ
(標準)
＋12メガ
(超広角)
＋48メガ
(光学3倍)
／イン11.1メガ
|OIS
|○(標準)
|○(標準)
|○(標準)
|○(標準、望遠)
|OS
|Android 14→17
|Android 13→17
|Android 12→17
|5G対応バンド
|サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/28/38/40/41
/66/77/78/79）
|サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/25/28/38/40
/41/66/75/76
/77/78/79）
|サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/14
/20/25/28/30
/38/40/41/48
/66/71/77/78）
|サブ6＋ミリ波
（n1/2/3/5
/7/8/12/14
/20/25/28/30
/38/40/41/48
/66/71/77/78
/257/258
/260/261）
|4G対応バンド
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19
/20/21/28
/38/39/40/41
/42/66
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19
/20/21/25/28/32
/38/39/40/41
/42/66
|1/2/3/4/5/7/8/12
/13/14/17/18/19/20
/25/26/28/29/30/32
/38/39/40/41/42/46/
48/66/71
|無線LAN
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 6
|FeliCa
|○
|○
|○
|バッテリー容量
|4492mAh
|4385mAh
|4614mAh
|5003mAh
|生体認証
|○（画面内指紋＋顔）
|○（画面内指紋＋顔）
|○（画面内指紋）
|防水・防塵
|○（IP67）
|○（IP67）
|○（IP68）
|Qi
|○
|○
|○
|SIM
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM＋eSIM
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|イヤホン端子
|×
|×
|×
|カラバリ
|Aloe、Bay、Porcelain、Obsidian
|Coral、Sea、Charcoal
|Stormy Black、Sorta Seafoam、Kinda Coral
|Stormy Black、Cloudy White、Sorta Sunny
|Pixel 6a
|Pixel 5a
(5G)
|Pixel 5
|価格
|5万3900円
|5万1700円
|7万4800円
|ディスプレー
|6.1型有機EL
（20：9）
|6.34型有機EL
（20：9）
|6型有機EL
（19.5：9）
最大90Hz
|画面解像度
|1080×2400
|1080×2400
|1080×2340
|サイズ
|71.8×152.2
×8.9mm
|73.2×156.2
×8.8mm
|70.4×144.7
×8mm
|重量
|178g
|183g
|151g
|CPU
|Google Tensor
|Snapdragon 765G（8コア）
|内蔵メモリー
|6GB
|6GB
|8GB
|内蔵ストレージ
|128GB
|128GB
|カメラ画素数
|12.2メガ
(標準)
＋12メガ
(超広角)
／イン8メガ
|12.2メガ(標準)
＋16メガ(超広角)
／イン8メガ
|OS
|Android 12→17
|Android 11→14
|5G対応バンド
|サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12
/20/25/28/30
/38/40/41/48
/66/71/77/78）
|サブ6
（n1/3/5/7/8/28/40/77/78）
|4G対応バンド
|1/2/3/4/5/7/8/12
/13/14/17/18/19/20
/25/26/28/29/30
/38/39/40/41/42
48/66/71
|1/2/3/4/5/7
/8/12/13/14/17/18/19/20
/25/26/28/29/30/32/38/39
/40/41/42/46/48/66/71
|無線LAN
|Wi-Fi 6
|802.11ac
|FeliCa
|○
|○
|バッテリー容量
|4410mAh
|4680mAh
|4000mAh
|生体認証
|○（画面内指紋）
|○（指紋）
|防水・防塵
|○（IP67）
|○（IP67）
|○（IP68）
|Qi
|×
|×
|○
|SIM
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM＋eSIM
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|イヤホン端子
|×
|○
|×
|カラバリ
|Sage、Chalk、Charcoal
|Mostly Black
|Just Black、Sorta Sage
|Pixel 4a
(5G)
|Pixel 4a
|Pixel 4
/4 XL
|Pixel 3
/3 XL
|価格
|6万500円
|4万2900円
|8万9980円～
12万8700円～
|9万5000円～
11万9000円～
|ディスプレー
|6.24型有機EL
（19.5：9）
|5.81型有機EL
（19.5：9）
|5.7型有機EL
（19：9）
6.3型有機EL
（19：9）
最大90Hz
|5.5型有機EL
（18：9）
6.3型有機EL
（18.5：9）
|画面解像度
|1080×2340
|1080×2340
|1080×2280
1440×3040
|1080×2160
1440×2960
|サイズ
|74×153.9
×8.2mm
|69.4×144
×8.2mm
|68.8×147.1
×8.2mm
75.1×160.4
×8.2mm
|68.2×145.6
×7.9mm
76.7×158
×7.9mm
|重量
|168g
|143g
|162g
193g
|148g
184g
|CPU
|Snapdragon
765G
（8コア）
|Snapdragon
730G
（8コア）
|Snapdragon
855
（8コア）
|Snapdragon
845
（8コア）
|内蔵メモリー
|6GB
|6GB
|6GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|128GB
|128GB
|64/128GB
|64/128GB
|カメラ画素数
|12.2メガ
(標準)
＋16メガ
(超広角)
／イン8メガ
|12.2メガ
／イン8メガ
|12.2メガ
(標準)
＋16メガ
(望遠)
／イン8メガ
|12.2メガ
／イン8メガ×2
|OS
|Android
11→14
|Android
10→13
|Android
10→13
|Android
9→12
|5G対応バンド
|n1/3/5/7/8
/28/40/77/78
|――
|――
|――
|4G対応バンド
|1/2/3/4/5/7
/8/12/13/14
/17/18/19/20
/25/26/28/29
/30/32/38/39
/40/41/42/46
/48/66/71
|1/2/3/4/5/7
/8/12/13/17
/18/19/20/25
/26/28/38/39
/40/41/42/66
|1/2/3/4/5/7
/8/12/13/14
/17/18/19/20
/25/26/28/29
/30/38/39/40
/41/46/48
/66/71
|1/2/3/4/5
/7/8/12/13
/17/18/19/20
/21/25/26/28
/29/30/40/41
/42
|無線LAN
|802.11ac
|802.11ac
|802.11ac
|802.11ac
|FeliCa
|○
|○
|○
|○
|バッテリー容量
|3800mAh
|3140mAh
|2800mAh
3700mAh
|2915mAh
3430mAh
|生体認証
|○（指紋）
|○（指紋）
|○（顔）
|○（指紋）
|防水・防塵
|×
|×
|○
|○
|Qi
|×
|×
|○
|○
|SIM
|nanoSIM
＋eSIM
|nanoSIM
＋eSIM
|nanoSIM
＋eSIM
|nanoSIM
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|イヤホン端子
|○
|○
|×
|×
|カラバリ
|Just Black
|Just Black
|Just Black、Clearly White、Oh So Orange
|Just Black、Clearly White、Not Pink
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