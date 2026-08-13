Pixel 11／Pixel 11 Proの詳細スペック表を掲載！ 過去のPixelと完全比較

Androidスマホの代表格とも言えるグーグル「Pixel」。今年もiPhoneの新モデルに先立つ形で「Pixel 11」シリーズが登場した。

本記事では、過去のモデルも含めたPixelシリーズの詳細なスペック表を掲載。ハードウェア面での進化点を詳しく見ていこう（折りたたみ以外の通常モデルのみ）。

3モデル構成はPixel 9/10と同じ

さまざまな工夫でPixel 10から値上げを抑えているのに好感

まずはラインアップだが、これはPixel 9／10と同じ。標準モデルの「Pixel 11」が6.3型。Proモデルは標準モデルと同じサイズの「Pixel 11 Pro」に、6.8型の大型タイプの「Pixel 11 Pro XL」がある。なお、Pixel 11 ProとPixel 11 Pro XLは、本体と画面のサイズ以外はスペックが共通。

価格については以下のとおり。Pixel 11は256GBモデルからスタートになったものの、256GBモデル同士ではPixel 10より若干安くなっているのに驚かされる。Proモデルでも256GBモデルではわずかに安くなっているが、これは256GBモデルのみメモリーが12GBに減っているという工夫の結果。いずれにせよ、半導体価格急騰＆円安進行にも関わらず、この価格設定はうれしい限りだ。

GoogleストアでのSIMフリー版の価格 128GB 256GB 512GB 1TB Pixel 11 ―― 13万6800円 15万6800円 ―― Pixel 11 Pro ―― 17万4800円 19万4800円 23万4800円 Pixel 11 Pro XL ―― 20万7800円 22万7800円 26万7800円 Pixel 10 12万8900円 14万3900円 ―― ―― Pixel 10 Pro ―― 17万4900円 19万4900円 ―― Pixel 10 Pro XL ―― 19万2900円 21万2900円 ――

カメラは細かく性能アップ

特に標準モデルは望遠含めて「これで十分」という内容に

スペックでの注目はCPUとカメラ。CPUはTensor G6になり、「処理性能が最大50％向上しています」と公式サイト上には記されているが、具体的な性能は記事執筆時点では不明。

カメラについては標準モデルでの進化が大きい。Pixel 9→Pixel 10では望遠カメラが加わって、3眼構成になった一方、標準カメラのセンサーサイズが1/1.3型→1/2型へと大幅にスペックダウン。強力な画像処理でカバーされるとは言え、「ガッカリ」という声も目立った。

その声に対応したのか、Pixel 11では1/1.56型へと再度サイズアップ。特に暗所で違いが出るはず。また、超解像ズームは最大20倍から最大30倍に。前モデルでは「Pixel 10のカメラはハイエンド機としては物足りないが、Proは高価すぎ……」という感じがあったが、今回は大半の人にとって「Pixel 11で十分」となりそうだ。ちなみにセンサーのサイズアップもありつつ、カメラバー部の出っ張りは40％減少しているとのこと。

Proモデルもカメラは進化。望遠レンズのセンサーは1/2.51型→1/1.95型と大型化し、AI生成と組み合わせる「超解像ズーム Pro」は最大100倍から最大120倍へと強化されている。

ワイヤレス充電は全モデル25W対応に

ネットワーク面では引き続きミリ波はサポートしない

そのほかのスペックはPixel 10と共通点が多いが、前述のようにProモデルの256GBのみメモリーが12GBに減少。ワイヤレス充電は引き続きQi2対応で全モデルで最大25Wになっている。ネットワーク面ではミリ波は非サポートも（Foldのみサポート）、ドコモ4.5GHz帯のn79や4Gの1.5GHz帯などにはしっかり対応している。

標準モデルとProモデルの違いとしては、UWBのサポートの有無がある。11月発売予定のグーグル純正の忘れ物タグ「Pixel Tag」と組み合わせた場合、UWB機能があると詳細な距離や方向まで測定できる。詳しくは別記事で。

Pixel 11 Pixel 11 Pro Pixel 11 Pro XL 価格（税込） 13万6800円(256)

15万6800円(512) 17万4800円(256)

19万4800円(512)

23万4800円(1TB) 20万7800円(256)

22万7800円(512)

26万7800円(1TB) ディスプレー 6.3型有機EL

（20：9）

60～120Hz対応 6.3型有機EL

（20：9）

LTPO 1～120Hz対応 6.8型有機EL

（20：9）

LTPO 1～120Hz対応 画面解像度 1080×2424 1280×2856 1344×2992 サイズ 72×152.8×8.6mm 71.9×152.7×8.4mm 76.5×162.7×8.5mm 重量 197g 204g 226g CPU Google Tensor G6 内蔵メモリー 12GB 12/16GB 内蔵ストレージ 256/512GB 256/512GB、1TB 外部ストレージ × OS Android 17 対応バンド 5G：サブ6（n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26

/28/30/38/40/41/66/71/75/77/78/79）

4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19

/20/21/25/26/28/29/30/32

/38/39/40/41/42/48/66/71/75

W-CDMA：1/2/4/5/8

4バンドGSM 無線LAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 カメラ画素数 48メガ

(1/1.56型、OIS)

＋13メガ

(超広角、マクロ)

＋48メガ

(光学5倍、OIS)

／イン10.5メガ 50メガ(1/1.3型、OIS)

＋48メガ(超広角、マクロ)

＋48メガ(光学5倍、OIS)

／イン42メガ バッテリー容量 4985mAh

(30W対応) 4850mAh

(30W対応) 5115mAh

(45W対応) Qi ○（最大25W） UWB × ○ FeliCa／NFC ○／○ 防水・防塵 ○（IP68） 生体認証 ○（画面内指紋＋顔） SIM nanoSIM＋eSIM（eSIM×2） USB端子 Type-C イヤホン端子 × カラバリ Frost、Pistachio、Hibiscus、Obsidian Canyon、Olive、Fog、Obsidian

Pixel 10 Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro XL Pixel 10a 価格（税込） 12万8900円

(128)

14万3900円

(256) 17万4900円

(256)

19万4900円

(512) 19万2900円

(256)

21万2900円

(512) 7万9900円

(128)

9万4900円

(256) ディスプレー 6.3型有機EL

（20：9）

60～120Hz対応 6.3型有機EL

（20：9）

LTPO 1～120Hz対応 6.8型有機EL

（20：9）

LTPO 1～120Hz対応 6.3型有機EL

（20：9）

60～120Hz対応 画面解像度 1080×2424 1280×2856 1344×2992 1080×2424 サイズ 72×152.8

×8.6mm 72×152.8

×8.6mm 76.6×162.8

×8.5mm 73×153.9

×9mm 重量 204g 207g 232g 183g CPU Google Tensor G5 Google Tensor G4 内蔵メモリー 12GB 16GB 8GB 内蔵ストレージ 128/256GB 256/512GB 128/256GB 外部ストレージ × OS Android 16→17 対応バンド 5G：サブ6（n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26

/28/30/38/40/41/66/71/75/77/78/79）

4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19

/20/21/25/26/28/29/30/32

/38/39/40/41/42/48/66/71/75

W-CDMA：1/2/4/5/8

4バンドGSM 5G：サブ6

（n1/2/3/5

/7/8/12/20

/26/28/32/38

/40/41/66/75

/77/78/79）

4G LTE：1/2/3/4/5

/7/8/12/17/18

/19/20/21/26

/28/32/38/39

/40/41/42

/66/75

W-CDMA：

1/2/4/5/8

4バンドGSM 無線LAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E カメラ画素数 48メガ

(1/2型、OIS)

＋13メガ

(超広角、マクロ)

＋10.8メガ

(光学5倍、OIS)

／イン10.5メガ 50メガ(1/1.3型、OIS)

＋48メガ(超広角、マクロ)

＋48メガ(光学5倍、OIS)

／イン42メガ 48メガ

(1/2型、OIS)

＋13メガ

(超広角)

／イン13メガ バッテリー容量 4970mAh

(30W対応) 4870mAh

(30W対応) 5200mAh

(45W対応) 5100mAh

(45W対応) Qi ○（Qi2、最大15W） ○（Qi2、最大25W） ○（最大10W） FeliCa／NFC ○／○ 防水・防塵 ○（IP68） 生体認証 ○（画面内指紋＋顔） SIM nanoSIM＋eSIM（eSIM×2） USB端子 Type-C イヤホン端子 × カラバリ Indigo、Frost、Lemongrass、Obsidian Moonstone、Jade、Porcelain、Obsidian Lavender、Berry、Fog、Obsidian、Isai Blue

Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Pixel 9a 価格（税込） 12万8900円

(128)

14万3900円

(256) 15万9900円

(128)

17万4900円

(256)

19万4900円(512) 17万7900円

(128)

19万2900円

(256)

21万2900円(512) 7万9900円

(128)

9万4900円

(256) ディスプレー 6.3型有機EL

（20：9）

120Hz対応 6.3型有機EL

（20：9）

LTPO 120Hz対応 6.8型有機EL

（20：9）

LTPO 120Hz対応 6.3型有機EL

（20：9）

120Hz対応 画面解像度 1080×2424 1280×2856 1344×2992 1080×2424 サイズ 72×152.8

×8.5mm 72×152.8

×8.5mm 76.6×162.8

×8.5mm 73.3×154.7

×8.9mm 重量 198g 199g 221g 186g CPU Google Tensor G4 内蔵メモリー 12GB 16GB 8GB 内蔵ストレージ 128/256GB 128/256/512GB 128/256GB 外部ストレージ × OS Android 14→17 Android 15→17 対応バンド 5G：サブ6（n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26

/28/30/38/40/41/66/71/75/77/78/79）

4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19

/20/21/25/26/28/29/30/32

/38/39/40/41/42/48/66/71/75

W-CDMA：1/2/4/5/6/8/19

4バンドGSM 5G：サブ6

（n1/2/3/5/7

/8/12/20/26

/28/30/38/40

/41/66/75

/77/78/79）

4G LTE：

1/2/3/4/5/

7/8/12/17/18

/19/20/21/26

/28/32/38/39

/40/41

/42/66/75

W-CDMA：1/2

/4/5/6/8/19

4バンドGSM 無線LAN Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E カメラ画素数 50メガ

(1/1.31型、OIS)

＋48メガ

(超広角、マクロ)

／イン10.5メガ 50メガ(1/1.31型、OIS)

＋48メガ(超広角、マクロ)

＋48メガ(光学5倍、OIS)

／イン42メガ 48メガ

(1/2型、OIS)

＋13メガ

(超広角)

／イン13メガ バッテリー容量 4700mAh

(27W対応) 4700mAh

(27W対応) 5060mAh

(37W対応) 5100mAh

(23W対応) Qi ○ FeliCa／NFC ○／○ 防水・防塵 ○（IP68） 生体認証 ○（画面内指紋＋顔） SIM nanoSIM＋eSIM（eSIM×2） USB端子 Type-C イヤホン端子 × カラバリ Obsidian、Porcelain、Wintergreen、Peony Obsidian、Porcelain、Hazel、Rose Quartz Obsidian、Porcelain、Iris、Peony

Pixel 8 Pixel 8

Pro Pixel 7 Pixel 7

Pro 価格 11万2900円

(128)

12万2900円

(256) 15万9900円

(128)

16万9900円

(256)

18万9900円

(512) 8万2500円

(128)

9万7900円

(256) 12万4300円

(128)

13万9700円

(256) ディスプレー 6.2型有機EL

（20：9）

最大120Hz 6.7型有機EL

（20：9）

最大120Hz 6.3型有機EL

（20：9）

最大90Hz 6.7型有機EL

（19.5：9）

最大120Hz 画面解像度 1080×2400 1344×2992 1080×2400 1440×3120 サイズ 70.8×150.5

×8.9mm 76.5×162.6

×8.8mm 73.2×155.6

×8.7mm 76.6×162.9

×8.9mm 重量 187g 213g 197g 212g CPU Google Tensor G3 Google Tensor G2 内蔵メモリー 8GB 12GB 8GB 12GB 内蔵ストレージ 128/256GB 128/256/512GB 128/256GB 128/256/512GB OIS ○(標準) ○(標準、望遠) ○(標準) ○(標準、望遠) OS Android 14→17 Android 13→17 5G対応バンド サブ6

（n1/2/3/5

/7/8/12/20

/25/28/30/38

/40/41/66/75

/76/77/78/79） サブ6＋ミリ波

（n1/2/3/5

/7/8/12/20

/25/28/30/38

/40/41/48/66

/71/77/78/79

/257 サブ6（n1/2/3

/5/7/8/12/14

/20/25/28/30

/38/40/41/48

/66/71/75

/76/77/78） サブ6＋ミリ波

（n1/2/3/5/7

/8/12/14/20

/25/28/30/38

/40/41/48/66

/71/77/78

/257/258

/260/261） 4G対応バンド 1/2/3/4/5/7/8/12

/13/14/17/18/19/20

/21/25/26/28/30/32

/38/39/40/41/42/46

/48/66/71 1/2/3/4/5/7/8/12

/13/14/17/18/19/20

/25/26/28/29/30/32

/38/39/40/41/42/46

/48/66/71 無線LAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 カメラ画素数 50メガ

(標準)

＋12メガ

(超広角、マクロ)

／イン10.5メガ 50メガ

(標準)

＋48メガ

(超広角、マクロ)

＋48メガ

(光学5倍)

／イン10.5メガ 50メガ

(標準)

＋12メガ

(超広角)

／イン10.8メガ 50メガ

(標準)

＋12メガ

(超広角、マクロ)

＋48メガ

(光学5倍)

／イン10.8メガ FeliCa ○ ○ バッテリー容量 4575mAh 5050mAh 4355mAh 5000mAh 生体認証 ○（画面内指紋＋顔） ○（画面内指紋＋顔） 防水・防塵 ○（IP68） ○（IP68） Qi ○ ○ SIM nanoSIM＋eSIM（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM（eSIM×2） USB端子 Type-C Type-C イヤホン端子 × × カラバリ Obsidian、Hazel、Rose Obsidian、Porcelain、Bay Lemongrass、Snow、Obsidian Hazel、Snow、Obsidian

Pixel 8a Pixel 7a Pixel 6

(5G) Pixel 6

Pro 価格 7万2600円 6万2700円 7万4800円

(128)

8万5800円

(256) 11万6600円

(128)

12万7600円

(256) ディスプレー 6.1型有機EL

（20：9）

最大120Hz 6.1型有機EL

（20：9）

最大90Hz 6.4型有機EL

（20：9）

最大90Hz 6.7型有機EL

（19.5：9）

最大120Hz 画面解像度 1080×2400 1080×2400 1080×2400 1440×3120 サイズ 72.7×152.1

×8.9mm 72.9×152

×9mm 74.8×158.6

×8.9mm 75.9×163.9

×8.9mm 重量 189g 193.5g 207g 210g CPU Google Tensor G3 Google Tensor G2 Google Tensor 内蔵メモリー 8GB 8GB 8GB 12GB 内蔵ストレージ 128GB 128GB 128/256GB カメラ画素数 64メガ

(標準)

＋13メガ

(超広角)

／イン13メガ 64メガ

(標準)

＋13メガ

(超広角)

／イン13メガ 50メガ

(標準)

＋12メガ

(超広角)

／イン8メガ 50メガ

(標準)

＋12メガ

(超広角)

＋48メガ

(光学3倍)

／イン11.1メガ OIS ○(標準) ○(標準) ○(標準) ○(標準、望遠) OS Android 14→17 Android 13→17 Android 12→17 5G対応バンド サブ6

（n1/2/3/5

/7/8/12/20

/28/38/40/41

/66/77/78/79） サブ6

（n1/2/3/5

/7/8/12/20

/25/28/38/40

/41/66/75/76

/77/78/79） サブ6

（n1/2/3/5

/7/8/12/14

/20/25/28/30

/38/40/41/48

/66/71/77/78） サブ6＋ミリ波

（n1/2/3/5

/7/8/12/14

/20/25/28/30

/38/40/41/48

/66/71/77/78

/257/258

/260/261） 4G対応バンド 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/18/19

/20/21/28

/38/39/40/41

/42/66 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/18/19

/20/21/25/28/32

/38/39/40/41

/42/66 1/2/3/4/5/7/8/12

/13/14/17/18/19/20

/25/26/28/29/30/32

/38/39/40/41/42/46/

48/66/71 無線LAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 FeliCa ○ ○ ○ バッテリー容量 4492mAh 4385mAh 4614mAh 5003mAh 生体認証 ○（画面内指紋＋顔） ○（画面内指紋＋顔） ○（画面内指紋） 防水・防塵 ○（IP67） ○（IP67） ○（IP68） Qi ○ ○ ○ SIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM USB端子 Type-C Type-C Type-C イヤホン端子 × × × カラバリ Aloe、Bay、Porcelain、Obsidian Coral、Sea、Charcoal Stormy Black、Sorta Seafoam、Kinda Coral Stormy Black、Cloudy White、Sorta Sunny

Pixel 6a Pixel 5a

(5G) Pixel 5 価格 5万3900円 5万1700円 7万4800円 ディスプレー 6.1型有機EL

（20：9） 6.34型有機EL

（20：9） 6型有機EL

（19.5：9）

最大90Hz 画面解像度 1080×2400 1080×2400 1080×2340 サイズ 71.8×152.2

×8.9mm 73.2×156.2

×8.8mm 70.4×144.7

×8mm 重量 178g 183g 151g CPU Google Tensor Snapdragon 765G（8コア） 内蔵メモリー 6GB 6GB 8GB 内蔵ストレージ 128GB 128GB カメラ画素数 12.2メガ

(標準)

＋12メガ

(超広角)

／イン8メガ 12.2メガ(標準)

＋16メガ(超広角)

／イン8メガ OS Android 12→17 Android 11→14 5G対応バンド サブ6

（n1/2/3/5

/7/8/12

/20/25/28/30

/38/40/41/48

/66/71/77/78） サブ6

（n1/3/5/7/8/28/40/77/78） 4G対応バンド 1/2/3/4/5/7/8/12

/13/14/17/18/19/20

/25/26/28/29/30

/38/39/40/41/42

48/66/71 1/2/3/4/5/7

/8/12/13/14/17/18/19/20

/25/26/28/29/30/32/38/39

/40/41/42/46/48/66/71 無線LAN Wi-Fi 6 802.11ac FeliCa ○ ○ バッテリー容量 4410mAh 4680mAh 4000mAh 生体認証 ○（画面内指紋） ○（指紋） 防水・防塵 ○（IP67） ○（IP67） ○（IP68） Qi × × ○ SIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM USB端子 Type-C Type-C イヤホン端子 × ○ × カラバリ Sage、Chalk、Charcoal Mostly Black Just Black、Sorta Sage