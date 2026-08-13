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今年も登場！ Androidスマホの代表格「Pixel 11」はGoogleの最新AIを最大限活用可能！ 第5回

Pixel 11／Pixel 11 Proの詳細スペック表を掲載！ 過去のPixelと完全比較

2026年08月13日 08時30分更新

文● 二子／ASCII

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　Androidスマホの代表格とも言えるグーグル「Pixel」。今年もiPhoneの新モデルに先立つ形で「Pixel 11」シリーズが登場した。

　本記事では、過去のモデルも含めたPixelシリーズの詳細なスペック表を掲載。ハードウェア面での進化点を詳しく見ていこう（折りたたみ以外の通常モデルのみ）。

Pixel

今回は折りたたみ以外のモデルのハードウェアについて、過去の機種も含めて詳細スペック表で見ていきます！

3モデル構成はPixel 9/10と同じ
さまざまな工夫でPixel 10から値上げを抑えているのに好感

　まずはラインアップだが、これはPixel 9／10と同じ。標準モデルの「Pixel 11」が6.3型。Proモデルは標準モデルと同じサイズの「Pixel 11 Pro」に、6.8型の大型タイプの「Pixel 11 Pro XL」がある。なお、Pixel 11 ProとPixel 11 Pro XLは、本体と画面のサイズ以外はスペックが共通。

Pixel

Pixel 11とPixel 11 Proは同じサイズ。Pixel 11 ProとPixel 11 Pro XLは、サイズ以外は基本同じスペック

　価格については以下のとおり。Pixel 11は256GBモデルからスタートになったものの、256GBモデル同士ではPixel 10より若干安くなっているのに驚かされる。Proモデルでも256GBモデルではわずかに安くなっているが、これは256GBモデルのみメモリーが12GBに減っているという工夫の結果。いずれにせよ、半導体価格急騰＆円安進行にも関わらず、この価格設定はうれしい限りだ。

　 GoogleストアでのSIMフリー版の価格
128GB 256GB 512GB 1TB
Pixel 11 ―― 13万6800円 15万6800円 ――
Pixel 11 Pro ―― 17万4800円 19万4800円 23万4800円
Pixel 11 Pro XL ―― 20万7800円 22万7800円 26万7800円
Pixel 10 12万8900円 14万3900円 ―― ――
Pixel 10 Pro ―― 17万4900円 19万4900円 ――
Pixel 10 Pro XL ―― 19万2900円 21万2900円 ――

カメラは細かく性能アップ
特に標準モデルは望遠含めて「これで十分」という内容に

　スペックでの注目はCPUとカメラ。CPUはTensor G6になり、「処理性能が最大50％向上しています」と公式サイト上には記されているが、具体的な性能は記事執筆時点では不明。

Pixel

TPUを中心とした性能向上をうたうTensor G6だが、実際の性能についてはレビュー時に

　カメラについては標準モデルでの進化が大きい。Pixel 9→Pixel 10では望遠カメラが加わって、3眼構成になった一方、標準カメラのセンサーサイズが1/1.3型→1/2型へと大幅にスペックダウン。強力な画像処理でカバーされるとは言え、「ガッカリ」という声も目立った。

　その声に対応したのか、Pixel 11では1/1.56型へと再度サイズアップ。特に暗所で違いが出るはず。また、超解像ズームは最大20倍から最大30倍に。前モデルでは「Pixel 10のカメラはハイエンド機としては物足りないが、Proは高価すぎ……」という感じがあったが、今回は大半の人にとって「Pixel 11で十分」となりそうだ。ちなみにセンサーのサイズアップもありつつ、カメラバー部の出っ張りは40％減少しているとのこと。

Pixel

標準の広角カメラのセンサーサイズがアップ。それでいてカメラバー部の出っ張りが抑えられているのはうれしい点

　Proモデルもカメラは進化。望遠レンズのセンサーは1/2.51型→1/1.95型と大型化し、AI生成と組み合わせる「超解像ズーム Pro」は最大100倍から最大120倍へと強化されている。

Pixel

Proモデルは望遠レンズの性能がアップ。最大120倍撮影も可能に

Pixel

最大120倍ズームまで可能な「超解像ズーム Pro」は生成AIと組み合わせて、遠くを精細な写真で残せる

ワイヤレス充電は全モデル25W対応に
ネットワーク面では引き続きミリ波はサポートしない

　そのほかのスペックはPixel 10と共通点が多いが、前述のようにProモデルの256GBのみメモリーが12GBに減少。ワイヤレス充電は引き続きQi2対応で全モデルで最大25Wになっている。ネットワーク面ではミリ波は非サポートも（Foldのみサポート）、ドコモ4.5GHz帯のn79や4Gの1.5GHz帯などにはしっかり対応している。

　標準モデルとProモデルの違いとしては、UWBのサポートの有無がある。11月発売予定のグーグル純正の忘れ物タグ「Pixel Tag」と組み合わせた場合、UWB機能があると詳細な距離や方向まで測定できる。詳しくは別記事で。

Pixel

Pixel 11 ProではUWBをサポート。11月発売のPixel Tagとの組み合わせで威力を発揮する

　 Pixel 11 Pixel 11 Pro Pixel 11 Pro XL
価格（税込） 13万6800円(256)
15万6800円(512)		 17万4800円(256)
19万4800円(512)
23万4800円(1TB)		 20万7800円(256)
22万7800円(512)
26万7800円(1TB)
ディスプレー 6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz対応		 6.3型有機EL
（20：9）
LTPO 1～120Hz対応		 6.8型有機EL
（20：9）
LTPO 1～120Hz対応
画面解像度 1080×2424 1280×2856 1344×2992
サイズ 72×152.8×8.6mm 71.9×152.7×8.4mm 76.5×162.7×8.5mm
重量 197g 204g 226g
CPU Google Tensor G6
内蔵メモリー 12GB 12/16GB
内蔵ストレージ 256/512GB 256/512GB、1TB
外部ストレージ ×
OS Android 17
対応バンド 5G：サブ6（n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26
/28/30/38/40/41/66/71/75/77/78/79）
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19
/20/21/25/26/28/29/30/32
/38/39/40/41/42/48/66/71/75
W-CDMA：1/2/4/5/8
4バンドGSM
無線LAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 7
カメラ画素数 48メガ
(1/1.56型、OIS)
＋13メガ
(超広角、マクロ)
＋48メガ
(光学5倍、OIS)
／イン10.5メガ		 50メガ(1/1.3型、OIS)
＋48メガ(超広角、マクロ)
＋48メガ(光学5倍、OIS)
／イン42メガ
バッテリー容量 4985mAh
(30W対応)		 4850mAh
(30W対応)		 5115mAh
(45W対応)
Qi ○（最大25W）
UWB ×
FeliCa／NFC ○／○
防水・防塵 ○（IP68）
生体認証 ○（画面内指紋＋顔）
SIM nanoSIM＋eSIM（eSIM×2）
USB端子 Type-C
イヤホン端子 ×
カラバリ Frost、Pistachio、Hibiscus、Obsidian Canyon、Olive、Fog、Obsidian
　 Pixel 10 Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro XL Pixel 10a
価格（税込） 12万8900円
(128)
14万3900円
(256)		 17万4900円
(256)
19万4900円
(512)		 19万2900円
(256)
21万2900円
(512)		 7万9900円
(128)
9万4900円
(256)
ディスプレー 6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz対応		 6.3型有機EL
（20：9）
LTPO 1～120Hz対応		 6.8型有機EL
（20：9）
LTPO 1～120Hz対応		 6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz対応
画面解像度 1080×2424 1280×2856 1344×2992 1080×2424
サイズ 72×152.8
×8.6mm		 72×152.8
×8.6mm		 76.6×162.8
×8.5mm		 73×153.9
×9mm
重量 204g 207g 232g 183g
CPU Google Tensor G5 Google Tensor G4
内蔵メモリー 12GB 16GB 8GB
内蔵ストレージ 128/256GB 256/512GB 128/256GB
外部ストレージ ×
OS Android 16→17
対応バンド 5G：サブ6（n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26
/28/30/38/40/41/66/71/75/77/78/79）
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19
/20/21/25/26/28/29/30/32
/38/39/40/41/42/48/66/71/75
W-CDMA：1/2/4/5/8
4バンドGSM		 5G：サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/26/28/32/38
/40/41/66/75
/77/78/79）
4G LTE：1/2/3/4/5
/7/8/12/17/18
/19/20/21/26
/28/32/38/39
/40/41/42
/66/75
W-CDMA：
1/2/4/5/8
4バンドGSM
無線LAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E
カメラ画素数 48メガ
(1/2型、OIS)
＋13メガ
(超広角、マクロ)
＋10.8メガ
(光学5倍、OIS)
／イン10.5メガ		 50メガ(1/1.3型、OIS)
＋48メガ(超広角、マクロ)
＋48メガ(光学5倍、OIS)
／イン42メガ		 48メガ
(1/2型、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ
バッテリー容量 4970mAh
(30W対応)		 4870mAh
(30W対応)		 5200mAh
(45W対応)		 5100mAh
(45W対応)
Qi ○（Qi2、最大15W） ○（Qi2、最大25W） ○（最大10W）
FeliCa／NFC ○／○
防水・防塵 ○（IP68）
生体認証 ○（画面内指紋＋顔）
SIM nanoSIM＋eSIM（eSIM×2）
USB端子 Type-C
イヤホン端子 ×
カラバリ Indigo、Frost、Lemongrass、Obsidian Moonstone、Jade、Porcelain、Obsidian Lavender、Berry、Fog、Obsidian、Isai Blue
　 Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Pixel 9a
価格（税込） 12万8900円
(128)
14万3900円
(256)		 15万9900円
(128)
17万4900円
(256)
19万4900円(512)		 17万7900円
(128)
19万2900円
(256)
21万2900円(512)		 7万9900円
(128)
9万4900円
(256)
ディスプレー 6.3型有機EL
（20：9）
120Hz対応		 6.3型有機EL
（20：9）
LTPO 120Hz対応		 6.8型有機EL
（20：9）
LTPO 120Hz対応		 6.3型有機EL
（20：9）
120Hz対応
画面解像度 1080×2424 1280×2856 1344×2992 1080×2424
サイズ 72×152.8
×8.5mm		 72×152.8
×8.5mm		 76.6×162.8
×8.5mm		 73.3×154.7
×8.9mm
重量 198g 199g 221g 186g
CPU Google Tensor G4
内蔵メモリー 12GB 16GB 8GB
内蔵ストレージ 128/256GB 128/256/512GB 128/256GB
外部ストレージ ×
OS Android 14→17 Android 15→17
対応バンド 5G：サブ6（n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26
/28/30/38/40/41/66/71/75/77/78/79）
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19
/20/21/25/26/28/29/30/32
/38/39/40/41/42/48/66/71/75
W-CDMA：1/2/4/5/6/8/19
4バンドGSM		 5G：サブ6
（n1/2/3/5/7
/8/12/20/26
/28/30/38/40
/41/66/75
/77/78/79）
4G LTE：
1/2/3/4/5/
7/8/12/17/18
/19/20/21/26
/28/32/38/39
/40/41
/42/66/75
W-CDMA：1/2
/4/5/6/8/19
4バンドGSM
無線LAN Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E
カメラ画素数 50メガ
(1/1.31型、OIS)
＋48メガ
(超広角、マクロ)
／イン10.5メガ		 50メガ(1/1.31型、OIS)
＋48メガ(超広角、マクロ)
＋48メガ(光学5倍、OIS)
／イン42メガ		 48メガ
(1/2型、OIS)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ
バッテリー容量 4700mAh
(27W対応)		 4700mAh
(27W対応)		 5060mAh
(37W対応)		 5100mAh
(23W対応)
Qi
FeliCa／NFC ○／○
防水・防塵 ○（IP68）
生体認証 ○（画面内指紋＋顔）
SIM nanoSIM＋eSIM（eSIM×2）
USB端子 Type-C
イヤホン端子 ×
カラバリ Obsidian、Porcelain、Wintergreen、Peony Obsidian、Porcelain、Hazel、Rose Quartz Obsidian、Porcelain、Iris、Peony
　 Pixel 8 Pixel 8
Pro		 Pixel 7 Pixel 7
Pro
価格 11万2900円
(128)
12万2900円
(256)		 15万9900円
(128)
16万9900円
(256)
18万9900円
(512)		 8万2500円
(128)
9万7900円
(256)		 12万4300円
(128)
13万9700円
(256)
ディスプレー 6.2型有機EL
（20：9）
最大120Hz		 6.7型有機EL
（20：9）
最大120Hz		 6.3型有機EL
（20：9）
最大90Hz		 6.7型有機EL
（19.5：9）
最大120Hz
画面解像度 1080×2400 1344×2992 1080×2400 1440×3120
サイズ 70.8×150.5
×8.9mm		 76.5×162.6
×8.8mm		 73.2×155.6
×8.7mm		 76.6×162.9
×8.9mm
重量 187g 213g 197g 212g
CPU Google Tensor G3 Google Tensor G2
内蔵メモリー 8GB 12GB 8GB 12GB
内蔵ストレージ 128/256GB 128/256/512GB 128/256GB 128/256/512GB
OIS ○(標準) ○(標準、望遠) ○(標準) ○(標準、望遠)
OS Android 14→17 Android 13→17
5G対応バンド サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/25/28/30/38
/40/41/66/75
/76/77/78/79）		 サブ6＋ミリ波
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/25/28/30/38
/40/41/48/66
/71/77/78/79
/257		 サブ6（n1/2/3
/5/7/8/12/14
/20/25/28/30
/38/40/41/48
/66/71/75
/76/77/78）		 サブ6＋ミリ波
（n1/2/3/5/7
/8/12/14/20
/25/28/30/38
/40/41/48/66
/71/77/78
/257/258
/260/261）
4G対応バンド 1/2/3/4/5/7/8/12
/13/14/17/18/19/20
/21/25/26/28/30/32
/38/39/40/41/42/46
/48/66/71		 1/2/3/4/5/7/8/12
/13/14/17/18/19/20
/25/26/28/29/30/32
/38/39/40/41/42/46
/48/66/71
無線LAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 6
カメラ画素数 50メガ
(標準)
＋12メガ
(超広角、マクロ)
／イン10.5メガ		 50メガ
(標準)
＋48メガ
(超広角、マクロ)
＋48メガ
(光学5倍)
／イン10.5メガ		 50メガ
(標準)
＋12メガ
(超広角)
／イン10.8メガ		 50メガ
(標準)
＋12メガ
(超広角、マクロ)
＋48メガ
(光学5倍)
／イン10.8メガ
FeliCa
バッテリー容量 4575mAh 5050mAh 4355mAh 5000mAh
生体認証 ○（画面内指紋＋顔） ○（画面内指紋＋顔）
防水・防塵 ○（IP68） ○（IP68）
Qi
SIM nanoSIM＋eSIM（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM（eSIM×2）
USB端子 Type-C Type-C
イヤホン端子 × ×
カラバリ Obsidian、Hazel、Rose Obsidian、Porcelain、Bay Lemongrass、Snow、Obsidian Hazel、Snow、Obsidian
　 Pixel 8a Pixel 7a Pixel 6
(5G)		 Pixel 6
Pro
価格 7万2600円 6万2700円 7万4800円
(128)
8万5800円
(256)		 11万6600円
(128)
12万7600円
(256)
ディスプレー 6.1型有機EL
（20：9）
最大120Hz		 6.1型有機EL
（20：9）
最大90Hz		 6.4型有機EL
（20：9）
最大90Hz		 6.7型有機EL
（19.5：9）
最大120Hz
画面解像度 1080×2400 1080×2400 1080×2400 1440×3120
サイズ 72.7×152.1
×8.9mm		 72.9×152
×9mm		 74.8×158.6
×8.9mm		 75.9×163.9
×8.9mm
重量 189g 193.5g 207g 210g
CPU Google Tensor G3 Google Tensor G2 Google Tensor
内蔵メモリー 8GB 8GB 8GB 12GB
内蔵ストレージ 128GB 128GB 128/256GB
カメラ画素数 64メガ
(標準)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ		 64メガ
(標準)
＋13メガ
(超広角)
／イン13メガ		 50メガ
(標準)
＋12メガ
(超広角)
／イン8メガ		 50メガ
(標準)
＋12メガ
(超広角)
＋48メガ
(光学3倍)
／イン11.1メガ
OIS ○(標準) ○(標準) ○(標準) ○(標準、望遠)
OS Android 14→17 Android 13→17 Android 12→17
5G対応バンド サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/28/38/40/41
/66/77/78/79）		 サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/20
/25/28/38/40
/41/66/75/76
/77/78/79）		 サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12/14
/20/25/28/30
/38/40/41/48
/66/71/77/78）		 サブ6＋ミリ波
（n1/2/3/5
/7/8/12/14
/20/25/28/30
/38/40/41/48
/66/71/77/78
/257/258
/260/261）
4G対応バンド 1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19
/20/21/28
/38/39/40/41
/42/66		 1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19
/20/21/25/28/32
/38/39/40/41
/42/66		 1/2/3/4/5/7/8/12
/13/14/17/18/19/20
/25/26/28/29/30/32
/38/39/40/41/42/46/
48/66/71
無線LAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6
FeliCa
バッテリー容量 4492mAh 4385mAh 4614mAh 5003mAh
生体認証 ○（画面内指紋＋顔） ○（画面内指紋＋顔） ○（画面内指紋）
防水・防塵 ○（IP67） ○（IP67） ○（IP68）
Qi
SIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM
USB端子 Type-C Type-C Type-C
イヤホン端子 × × ×
カラバリ Aloe、Bay、Porcelain、Obsidian Coral、Sea、Charcoal Stormy Black、Sorta Seafoam、Kinda Coral Stormy Black、Cloudy White、Sorta Sunny
　 Pixel 6a Pixel 5a
(5G)		 Pixel 5
価格 5万3900円 5万1700円 7万4800円
ディスプレー 6.1型有機EL
（20：9）		 6.34型有機EL
（20：9）		 6型有機EL
（19.5：9）
最大90Hz
画面解像度 1080×2400 1080×2400 1080×2340
サイズ 71.8×152.2
×8.9mm		 73.2×156.2
×8.8mm		 70.4×144.7
×8mm
重量 178g 183g 151g
CPU Google Tensor Snapdragon 765G（8コア）
内蔵メモリー 6GB 6GB 8GB
内蔵ストレージ 128GB 128GB
カメラ画素数 12.2メガ
(標準)
＋12メガ
(超広角)
／イン8メガ		 12.2メガ(標準)
＋16メガ(超広角)
／イン8メガ
OS Android 12→17 Android 11→14
5G対応バンド サブ6
（n1/2/3/5
/7/8/12
/20/25/28/30
/38/40/41/48
/66/71/77/78）		 サブ6
（n1/3/5/7/8/28/40/77/78）
4G対応バンド 1/2/3/4/5/7/8/12
/13/14/17/18/19/20
/25/26/28/29/30
/38/39/40/41/42
48/66/71		 1/2/3/4/5/7
/8/12/13/14/17/18/19/20
/25/26/28/29/30/32/38/39
/40/41/42/46/48/66/71
無線LAN Wi-Fi 6 802.11ac
FeliCa
バッテリー容量 4410mAh 4680mAh 4000mAh
生体認証 ○（画面内指紋） ○（指紋）
防水・防塵 ○（IP67） ○（IP67） ○（IP68）
Qi × ×
SIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM
USB端子 Type-C Type-C
イヤホン端子 × ×
カラバリ Sage、Chalk、Charcoal Mostly Black Just Black、Sorta Sage
　 Pixel 4a
(5G)		 Pixel 4a Pixel 4
/4 XL		 Pixel 3
/3 XL
価格 6万500円 4万2900円 8万9980円～
12万8700円～		 9万5000円～
11万9000円～
ディスプレー 6.24型有機EL
（19.5：9）		 5.81型有機EL
（19.5：9）		 5.7型有機EL
（19：9）
6.3型有機EL
（19：9）
最大90Hz		 5.5型有機EL
（18：9）
6.3型有機EL
（18.5：9）
画面解像度 1080×2340 1080×2340 1080×2280
1440×3040		 1080×2160
1440×2960
サイズ 74×153.9
×8.2mm		 69.4×144
×8.2mm		 68.8×147.1
×8.2mm
75.1×160.4
×8.2mm		 68.2×145.6
×7.9mm
76.7×158
×7.9mm
重量 168g 143g 162g
193g		 148g
184g
CPU Snapdragon
765G
（8コア）		 Snapdragon
730G
（8コア）		 Snapdragon
855
（8コア）		 Snapdragon
845
（8コア）
内蔵メモリー 6GB 6GB 6GB 4GB
内蔵ストレージ 128GB 128GB 64/128GB 64/128GB
カメラ画素数 12.2メガ
(標準)
＋16メガ
(超広角)
／イン8メガ		 12.2メガ
／イン8メガ		 12.2メガ
(標準)
＋16メガ
(望遠)
／イン8メガ		 12.2メガ
／イン8メガ×2
OS Android
11→14		 Android
10→13		 Android
10→13		 Android
9→12
5G対応バンド n1/3/5/7/8
/28/40/77/78		 ―― ―― ――
4G対応バンド 1/2/3/4/5/7
/8/12/13/14
/17/18/19/20
/25/26/28/29
/30/32/38/39
/40/41/42/46
/48/66/71		 1/2/3/4/5/7
/8/12/13/17
/18/19/20/25
/26/28/38/39
/40/41/42/66		 1/2/3/4/5/7
/8/12/13/14
/17/18/19/20
/25/26/28/29
/30/38/39/40
/41/46/48
/66/71		 1/2/3/4/5
/7/8/12/13
/17/18/19/20
/21/25/26/28
/29/30/40/41
/42
無線LAN 802.11ac 802.11ac 802.11ac 802.11ac
FeliCa
バッテリー容量 3800mAh 3140mAh 2800mAh
3700mAh		 2915mAh
3430mAh
生体認証 ○（指紋） ○（指紋） ○（顔） ○（指紋）
防水・防塵 × ×
Qi × ×
SIM nanoSIM
＋eSIM		 nanoSIM
＋eSIM		 nanoSIM
＋eSIM		 nanoSIM
USB端子 Type-C Type-C Type-C Type-C
イヤホン端子 × ×
カラバリ Just Black Just Black Just Black、Clearly White、Oh So Orange Just Black、Clearly White、Not Pink
 

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