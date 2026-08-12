今度は120倍ズームも！ カメラ進化にAIも注目の「Pixel 11」は日本向けに価格も手頃

グーグルは、Androidスマートフォンの新モデル「Pixel 11」シリーズを発表。すでに予約受付を開始しており、発売は8月20日（木）。SIMフリーのほか、MNO4社でも取り扱われる。なお、今回から一部量販店でSIMフリー版の販売も開始される。本記事では折りたたみ以外のPixel 11／11 Pro／11 Pro XLについて紹介する。

標準モデルは望遠カメラも追加で日本では実質値下げ!?

13万6800円～は日本市場重視の表われか

まずはラインアップ。2024年のPixel 9で、6.3型の標準モデルに、Proモデルは6.3型と6.8型と、計3モデル構成になったが、これはPixel 10に続いて、Pixel 11でも継承。特徴的な楕円形のカメラバー部を含めて、デザイン面では大きな変更はない。

ただし標準モデル（Pixel 11）は要注目。従来モデルのカメラが2眼だったのに対し、望遠レンズが付いて3眼に。カメラのセンサーも大型化するなど強化されている。それでいて価格は13万6800円（256GBモデル）。前モデルのPixel 10は128GBモデルが12万8900円、256GBモデルが14万3900円だったので、部材高騰／円安進行の折に日本向けにはバーゲンとも言っていい価格。特に注目だろう。

GoogleストアでのSIMフリー版の価格 128GB 256GB 512GB 1TB Pixel 11 ―― 13万6800円 15万6800円 ―― Pixel 11 Pro ―― 17万4800円 19万4800円 23万4800円 Pixel 11 Pro XL ―― 20万7800円 22万7800円 26万7800円 Pixel 10 12万8900円 14万3900円 ―― ―― Pixel 10 Pro ―― 17万4900円 19万4900円 ―― Pixel 10 Pro XL ―― 19万2900円 21万2900円 ――

ハイビスカスの赤をイメージした筐体色が魅力

カメラ部の出っ張りが減りながら、性能は強化の「Pixel 11」

それぞれの注目点を見ていこう。標準モデルのPixel 11は、カメラバー部の出っ張りを前モデルから40％低減。純正ケースをつけた場合にはほぼフラットになるなど、デザインの進化が特徴。サテン仕上げのメタルフレームとガラスの背面はこれまでと同様。

カラバリも鮮やかで特に赤が眩しいHibiscus、渋いグリーンのPistachioには注目。おなじみのFrostとObsidianも用意されている。

カメラバー部は出っ張りが減ったのに性能はアップ。メインカメラのセンサーサイズは、物足りなさがあった1/2型から1/1.56型にアップ。さらに光学5倍の望遠レンズを新たに搭載。最大30倍の超解像ズームを可能にした。この後に紹介するProモデルとの差はあるものの、これだけの性能があれば十分と考える人の方が多いだろう。メモリーは12GB、ストレージは256GBと512GB。

Pixel 11 Proはついに最大120倍の超解像ズーム

カメラバー部のLED「HiLight」にも要注目

続いては、Pixel 11 Pro／11 Pro XL。両モデルはディスプレーのみ異なり、そのほかのスペックは共通。

外観面での最大の変化はカメラバー部の右端に用意された「HiLight」と呼ばれるLED（代わりに温度センサーは廃止）。通知や着信をやさしく光ることで知らせてくれるほか、Geminiに話しかけた場合は現在音声を聞き取っている状態か、考え中か、応答中か、状態に合わせて異なるパターンで点灯する。

こちらのカメラも進化。メインのセンサーが1/1.3型の5000万画素なのは従来と同じながら、望遠レンズのセンサーは1/2.51型→1/1.95型と大型化。AI生成と組み合わせて、遠くの被写体を微細に写し出す「超解像ズーム Pro」は従来の最大100倍から120倍へと強化された。

カラバリはCanyon、Olive、Fog、Obsidianの4色。Canyonが特に印象的だ。メモリーは256GBモデルのみ12GBと前モデルから減っており、512GB／1TBモデルは16GB。

続いては新CPU「Tensor G6」によって、もたらされる新機能。AIについては「Gemini Intelligence」の名称で、発売後も順次機能が追加されていく予定。

代表的なものでは「AI音声入力」が挙げられる。従来の音声入力は、基本的にはユーザーが話した内容を忠実にテキスト化するものだったので、ユーザー側は「えー」「あー」といったつなぎ言葉を入れず、文語を意識したかしこまった内容で話しかける必要があったが、AI音声入力はそれらを省き、ユーザーの意図に合わせたテキストに自動的にしてくれるというものだ。

このAI音声入力はGboardの機能として組み込まれているので、アプリを問わずに利用可能。なかなか利便性は高そうだ。

カメラの新機能では「マジックキャプチャー」がある。これは動画撮影中にGeminiが約400フレームを解析し、「これは！」という瞬間を判断して、写真として自動的に切り出してくれるというもの。シャッターボタンを押すことに必死になるあまりに、貴重な瞬間を見逃すことがなくなるわけだ。

最大25W対応のQi充電は前モデルでサポート

忘れ物タグがさらに便利になるUWB対応はProモデルのみ

そのほか、詳しいスペックは下の表を見ていただきたいが、Qi 2.2による最大25W充電は全モデルで対応。オプションのPixelsnap充電器（1万1220円）との組み合わせで利用できる。11月発売予定の「Pixel Tag」（5010円）との組み合わせで、詳細な距離や方向まで測定できるUWB機能はProモデルのみの搭載となっている。