【新Pixelのカメラ部出っ張りをガチ実測】Pixel 10→Pixel 11は40％減で2mmに　これは良すぎだろ！

Androidスマホの本命「Pixel 11」シリーズ。今回の注目はカメラの性能もアップした標準モデルの「Pixel 11」ですが、その魅力の1つが出っ張りの減少。そこで出っ張りをノギスで実際に測定しました！

標準モデルの出っ張りは3.5mm→2mmに、公式どおりの40％減

ケースを入れるとほぼフラット！ これはイイ！

というわけで、以下が編集部でアナログのノギスを使った実測値です。わずかに誤差があるかもしれませんが、それはご容赦を。

すべて編集部での実測値 機種名 最薄部 カメラ部頂点 出っ張り Pixel 11 8.6mm 10.6mm 2mm Pixel 11 Pro 8.4mm 12.5mm 4.1mm Pixel 11 Pro XL 8.5mm 12.6mm 4.1mm Pixel 10 8.6mm 12.1mm 3.5mm Pixel 10 Pro 8.6mm 12.1mm 3.5mm Pixel 10 Pro XL 8.5mm 12mm 3.5mm Pixel 10a 9mm 9mm 0mm iPhone 17 8mm 11.4mm 3.4mm iPhone 17 Pro/Pro Max 8.8mm 13.3mm 4.5mm iPhone Air 5.8mm 11.4mm 5.6mm

やはり目立つのはPixel 11の2mm！ 前モデルの「Pixel 10」は3.5mmなので、ニュースリリースにあったとおりの約40％オフ。さらに純正ケースとの組み合わせだと、ほぼフラットになります。この組み合わせは、ちょっとというか、かなりいいです！

ちなみに「Pixel 11 Pro／Pro XL」は4.1mmで、「Pixel 10 Pro／Pro XL」の3.5mmから逆に増えています。ペリスコープ型の望遠レンズのセンサーサイズが大型化しているので仕方ないところでしょう。ただ、2段階になっているiPhone 17 Proと比較しても、出っ張りがさらに目立つのもまた確かです。

Pixel 11シリーズの詳細スペックは以下の記事を参照いただきたいのですが（「Pixel 11／Pixel 11 Proの詳細スペック表を掲載！ 過去のPixelと完全比較」）、カメラ性能が上がりつつ、出っ張りも減って、価格的にも比較的お手頃な標準モデルのPixel 11が今年は“買い”とあらためて感じました！