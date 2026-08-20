今年も登場！ Androidスマホの代表格「Pixel 11」はGoogleの最新AIを最大限活用可能！ 第10回
【新Pixelのカメラ部出っ張りをガチ実測】Pixel 10→Pixel 11は40％減で2mmに これは良すぎだろ！
2026年08月20日 18時00分更新
Androidスマホの本命「Pixel 11」シリーズ。今回の注目はカメラの性能もアップした標準モデルの「Pixel 11」ですが、その魅力の1つが出っ張りの減少。そこで出っ張りをノギスで実際に測定しました！
標準モデルの出っ張りは3.5mm→2mmに、公式どおりの40％減
ケースを入れるとほぼフラット！ これはイイ！
というわけで、以下が編集部でアナログのノギスを使った実測値です。わずかに誤差があるかもしれませんが、それはご容赦を。
|すべて編集部での実測値
|機種名
|最薄部
|カメラ部頂点
|出っ張り
|Pixel 11
|8.6mm
|10.6mm
|2mm
|Pixel 11 Pro
|8.4mm
|12.5mm
|4.1mm
|Pixel 11 Pro XL
|8.5mm
|12.6mm
|4.1mm
|Pixel 10
|8.6mm
|12.1mm
|3.5mm
|Pixel 10 Pro
|8.6mm
|12.1mm
|3.5mm
|Pixel 10 Pro XL
|8.5mm
|12mm
|3.5mm
|Pixel 10a
|9mm
|9mm
|0mm
|iPhone 17
|8mm
|11.4mm
|3.4mm
|iPhone 17 Pro/Pro Max
|8.8mm
|13.3mm
|4.5mm
|iPhone Air
|5.8mm
|11.4mm
|5.6mm
やはり目立つのはPixel 11の2mm！ 前モデルの「Pixel 10」は3.5mmなので、ニュースリリースにあったとおりの約40％オフ。さらに純正ケースとの組み合わせだと、ほぼフラットになります。この組み合わせは、ちょっとというか、かなりいいです！
ちなみに「Pixel 11 Pro／Pro XL」は4.1mmで、「Pixel 10 Pro／Pro XL」の3.5mmから逆に増えています。ペリスコープ型の望遠レンズのセンサーサイズが大型化しているので仕方ないところでしょう。ただ、2段階になっているiPhone 17 Proと比較しても、出っ張りがさらに目立つのもまた確かです。
Pixel 11シリーズの詳細スペックは以下の記事を参照いただきたいのですが（「Pixel 11／Pixel 11 Proの詳細スペック表を掲載！ 過去のPixelと完全比較」）、カメラ性能が上がりつつ、出っ張りも減って、価格的にも比較的お手頃な標準モデルのPixel 11が今年は“買い”とあらためて感じました！
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