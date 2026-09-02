『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

現代人の机の上、ごちゃごちゃしすぎなんですよ！ 主に、ケーブルのせいで。

考えてもみてください。PC、スマホ、タブレット。イヤホン、ヘッドホン、スマートウォッチ。複合機。細かい周辺機器なら、マウスにキーボード、ウェブカメラ。これら全てに、充電や接続用のケーブルがついているわけで、ごちゃごちゃするのは当然なんですよね。

いや、その昔に比べたら、半ばに極太の変圧器が噛ませてある大きなアダプターとか、やけに長くて太いケーブルとか、随分減ったと思いますよ？ でも、数が多いとアダプターの管理だけでも、結構ストレスになるんですよね。

ケーブルがごちゃついていると、どのケーブルがどの端末のものかわからなくなったり、不意に抜けたPCのケーブルが、ほかのケーブルに絡め取られて端子が迷子になったり、しがちです。

たいていの場合、電源タップは床や壁際の下の方にありますから、ケーブルにまつわる何かしらのトラブルが発生するたびに、腰をかがめることになるし……。

じゃあ、“アダプターの定位置をガッチリ固定してしまいましょう！”というのが、今回紹介するアンカー・ジャパン「Anker Nano Power Strip」の発想です。

これね。「なんでもっと早く使わなかった？」って思えてしまうほど、いいです。これのおかげで、ケーブルのごちゃごちゃ感にまつわる悩み、一掃されました。