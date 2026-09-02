万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第137回
アンカー・ジャパン「Anker Nano Power Strip」
アダプターやケーブルが“ごちゃついて”ムカつく。なので「全部テーブルに固定」することにしたぜ！
2026年09月02日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
現代人の机の上、ごちゃごちゃしすぎなんですよ！ 主に、ケーブルのせいで。
考えてもみてください。PC、スマホ、タブレット。イヤホン、ヘッドホン、スマートウォッチ。複合機。細かい周辺機器なら、マウスにキーボード、ウェブカメラ。これら全てに、充電や接続用のケーブルがついているわけで、ごちゃごちゃするのは当然なんですよね。
いや、その昔に比べたら、半ばに極太の変圧器が噛ませてある大きなアダプターとか、やけに長くて太いケーブルとか、随分減ったと思いますよ？ でも、数が多いとアダプターの管理だけでも、結構ストレスになるんですよね。
ケーブルがごちゃついていると、どのケーブルがどの端末のものかわからなくなったり、不意に抜けたPCのケーブルが、ほかのケーブルに絡め取られて端子が迷子になったり、しがちです。
たいていの場合、電源タップは床や壁際の下の方にありますから、ケーブルにまつわる何かしらのトラブルが発生するたびに、腰をかがめることになるし……。
じゃあ、“アダプターの定位置をガッチリ固定してしまいましょう！”というのが、今回紹介するアンカー・ジャパン「Anker Nano Power Strip」の発想です。
これね。「なんでもっと早く使わなかった？」って思えてしまうほど、いいです。これのおかげで、ケーブルのごちゃごちゃ感にまつわる悩み、一掃されました。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がAnker Nano Power Stripを推す理由
1）デスク天板に固定できる。これ、ありそうでなかった！
2）AC6口＋USB4口。デスク周りの電源をこれ1台にまとめやすい
3）USB-C最大70W。ノートPCの充電器まで減らせる
🎬【2分で要約】アンカー・ジャパン「Anker Nano Power Strip」動画解説
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第136回
トピックス2400円で買える「隠しカメラ発見機」で、あの場所をスキャンしてみたところ……。
-
第135回
スマホ“AIカメラ”がとにかく楽しい！ おじさんも虜にする、かわいいスマホ「OPPO Reno16 5G」の魅力
-
第134回
家電ASCIIこれは、高いだけある。ヒゲがツルッと剃れる8万円の「6枚刃小型シェーバー」に毎朝感激してる
-
第133回
PC知ってます？ 最近のビジネスノートPC、軽いのに“約2日”もバッテリー持つんです。驚きの「最大50.8時間駆動」
-
第132回
デジタル手触り、とってもソフト。クリック音、すっごく静か。毎日「たまご型マウス」に癒されています
-
第131回
デジタル使えばわかる。BOSEの新型スピーカー、製品名で「ライフスタイル」を名乗る“深すぎる”ワケ
-
第130回
デジタル家中、ぴっかぴか。風速48m/sで「すべてのホコリ」をぶっ飛ばす、“激ヤバマシーン”を手に入れてしまったぜ……。
-
第129回
AV6万円のヘッドホンなんて、高すぎる。「MOMENTUM 5 Wireless」を使うまで、僕はそう思ってた……。
-
第128回
トピックス30代独身男性「相手がいなくても寂しくない。だって、僕には推しキャラを召喚できるGatebox3があるから」
-
第127回
ウェアラブルARグラス、知らない間にめちゃくちゃ“実用的”になっていました…。
- この連載の一覧へ