カプコンは8月26日、剣戟アクションゲームシリーズ最新作『鬼武者 Way of the Sword』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX on PC／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Nintendo Switch 2］について、新映像「6th トレーラー:武蔵を阻む幻魔集結」を公開した。

今回解禁となったのは、トレーラー冒頭に登場する幻魔兄弟の「畏風」と「撫雷」。暴風や雷を用いた戦闘に注目してほしい。映像内では、これまで公開した強敵とのバトルシーンや、完全覚醒の武蔵のアクションも確認可能だ。

ゲームの発売日は2026年9月6日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8990円となる。そのほかのエディションも用意されているので、詳しくは下記のゲーム情報を確認してほしい。

▼『鬼武者 Way of the Sword』6th トレーラー: 武蔵を阻む幻魔集結

https://www.youtube.com/watch?v=yxdrioMVoTs

●兄弟幻魔の「畏風」と「撫雷」

・強敵「畏風」

強者との果しあいを求め建仁寺に現れた幻魔兄弟の弟。兄は撫雷。風を飛び道具のように操り、暴風を巻き起こすことができる。

・強敵「撫雷」

建仁寺に現れた幻魔、畏風の兄。弟と同じく血気盛んで好戦的。薙刀のような武器と、雷を発射する物体を用いて戦う。

●これまでに公開された強敵とのバトルシーンを公開！

■体験版拡張アップデート配信開始！

Nintendo Switch 2／XBOX on PCでも体験版がプレイ可能に！

宮本武蔵の剣の道を体験することができる『鬼武者 Way of the Sword DEMO』が拡張アップデート。Nintendo Switch 2／XBOX on PCでも配信開始。新たなエリア「鬼の隠れ里」で繰り広げられる至高の剣戟アクション、さまざまな幻魔とのバトルや強敵「大唾拉」との血戦をぜひ体験してみよう。

※すでに体験版をインストール済みの方はアップデートされます。

■体験版拡張アップデート記念「決めろ 一閃 一千万回！」

体験版内で成功した「一閃」の回数が累計一千万を突破すると、攻略に役立つ「赤魂」を全ユーザーにプレゼント。また、ユーザーが決めた渾身の一閃シーンの投稿もハッシュタグ「#鬼武者一閃」で待っているとのこと。どしどし応募しよう。

※集計対象は本日2026年8月26日午前3時以降に成功した「一閃」・「崩し一閃」となります。

※各デジタルストアにて『箱詰め素材「赤魂・壱」』を無料DLCとして配信いたします。

▼「一閃」「崩し一閃」など各種アクションの詳細についてはゲーム内や以下ウェブマニュアルから確認！

https://manual.capcom.com/onimusha-ws-demo/

■本日、新ビジュアル「プロモーションアート」を公開！

本作の主人公「宮本武蔵」と強敵「佐々木巌流」が対峙するド迫力のアクションアートを公開。研ぎ澄まされた刃の煌めきと、今にも画面から飛び出してきそうな二人の圧倒的な躍動感に注目だ。

こちらのアートは、今後、いろいろなメディアで展開予定なので、ぜひ注目しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：鬼武者 Way of the Sword

ジャンル：剣戟アクション

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX on PC／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Nintendo Switch 2

発売日：2026年9月4日予定

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（ダウンロード版）

プレミアムデラックスエディション：1万990円（パッケージ版／ダウンロード版）

Art & Music Collection 通常版：1万6690円（パッケージ版）

Art & Music Collection プレミアムデラックスエディション：1万8690円（パッケージ版）

※パッケージ版の通常版、プレミアムデラックスエディションはPS5／Switch 2 のみ。

※イーカプコン専売のArt & Music Collectionの対応ソフトはPS5のみ。グッズ単体での販売もあり（8800円）。

プレイ人数：1人

CERO：Z（18歳以上対象）