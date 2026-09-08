同作がシリーズ累計1000万本の達成に貢献！
『鬼武者 Way of the Sword』が発売初日に全世界販売本数100万本を突破！
カプコンは9月7日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX on PC／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Nintendo Switch 2で発売中の「鬼武者」シリーズ最新作『鬼武者 Way of the Sword』について、発売初日に全世界販売本数100万本を突破したことを発表。
本作の販売伸長により、「鬼武者」シリーズの累計販売本数が1000万本を達成したことも明らかにした。
『鬼武者 Way of the Sword』は、「宮本武蔵」を主人公に、江戸時代初期の京都を舞台にした剣戟アクションゲーム。20年ぶりとなるシリーズ最新作として、シリーズの醍醐味である爽快な剣戟アクションをさらに進化させ、重厚な物語や美麗なグラフィック表現を追求している。
加えて、発売前から複数回にわたる体験版配信や試遊出展などのプロモーション施策を展開し、幅広いユーザーへの認知拡大を図った結果、全世界販売本数100万本突破となったという。
同社は、安定的な大型タイトルの投入に加え、一定期間新作が発売されていないシリーズの再活性化にも注力しているとのこと。本作をはじめ、保有する豊富なコンテンツの価値最大化を図ることで、企業価値のさらなる向上に努めていくとのことなので、同社の今後の動きも注目しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：鬼武者 Way of the Sword
ジャンル：剣戟アクション
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX on PC／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2026年9月4日）
価格：
通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：9990円（ダウンロード版）
プレミアムデラックスエディション：1万990円（パッケージ版／ダウンロード版）
Art & Music Collection 通常版：1万6690円（パッケージ版）
Art & Music Collection プレミアムデラックスエディション：1万8690円（パッケージ版）
※パッケージ版の通常版、プレミアムデラックスエディションはPS5／Switch 2 のみ。
※イーカプコン専売のArt & Music Collectionの対応ソフトはPS5のみ。グッズ単体での販売もあり（8800円）。
プレイ人数：1人
CERO：Z（18歳以上対象）
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
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