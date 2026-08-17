セガは8月17日、2026年9月17日から9月21日まで幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2026」（以下、TGS2026）のセガ／アトラスブース内『STRANGER THAN HEAVEN』シアターについて、一般公開日の9月19日～9月21日の上映回を対象とした事前募集受け付けを開始した。事前募集受け付け期間は、2026年8月23日まで。

本シアターでは、未発表楽曲を含む本作の楽曲映像をいち早く楽しめる。応募の際は、キャラクターごとに異なる3種類の演目の中から希望の上映回を選択することが可能だ。

●『STRANGER THAN HEAVEN』 シアター応募サイト

【『STRANGER THAN HEAVEN』シアター概要】

場所：「TGS2026」セガ／アトラスブース内 『STRANGER THAN HEAVEN』シアター

日程：2026年9月17日～9月21日

※抽選対象の日程は一般公開日（9月19日～9月21日のみ

事前応募期間：2026年8月17日～8月23日

演目：

【演目①】大東 真 Portrayed by 城田 優さん

真城 優 Portrayed by ディーン・フジオカさん

タカシ Portrayed by 藤原 聡さん（Official髭男dism）

【演目②】白井 恵子 Portrayed by Adoさん

【演目③】スージー・デイ Portrayed by Tori Kellyさん

応募方法：

専用応募サイトより、希望の上映日時・演目を選択のうえ応募。応募に関する詳細は応募ページを確認してほしい。

★注意事項<

・ご応募は日本国内に居住されている方に限ります。18歳未満の方は保護者の同意を得た上でご応募ください。

・申込はおひとり様一回までのみとなります。またお申し込みいただけるチケットは、ご本人様分のみとなります。お連れ様の分など含め複数枚のお申し込みはできませんので、あらかじめご了承ください。

※公演は複数当選となる場合もございます。

・当選結果は8月下旬～9月上旬頃にメールにてご案内します。

・イベントの参加には、「TGS2026」一般公開日のチケットが必要です。

・一部の上映会は予約されていないお客様も参加可能です。

・当日の状況によってはキャンセル待ち等の対応を実施する可能性がございます。

【「東京ゲームショウ2026」開催概要】

イベント名：TOKYO GAME SHOW 2026／東京ゲームショウ2026

会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

開催日時：

ビジネスデイ：2026年9月17日／18日 10時～17時

一般公開日：2026年9月19日／20日 9時30分～17時

2026年9月21日 9時30分～16時

セガ／アトラスブース：Hall 4-N01（幕張メッセ Hall 4 駅側）

セガ／アトラス物販コーナー：幕張メッセ Hall 11-W03

■『STRANGER THAN HEAVEN』予約受け付け中！

『STRANGER THAN HEAVEN』（パッケージ版／デジタル版）を予約すると、ゲーム内で使用できるダウンロードコンテンツ（DLC）として、武器「ドス・影切」が予約特典として付いてくる。ぜひ、予約しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャー ザン ヘヴン）

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：Xbox Game Pass／Xbox Series X|S／Xbox on PC／Xbox Cloud／PC（Steam）／PlayStation 5

発売日：2027年1月15日予定

価格：

通常版：9900円（パッケージ版）

Collector's Edition：1万8000円（パッケージ版）

スタンダード・エディション：8990円（ダウンロード版）

デラックス・エディション：1万1990円（ダウンロード版）

※XSX|S／PC（Steam）版および「スタンダード・エディション」「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ販売

CERO：D（17才以上対象）

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